'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक बैठ सकता हूं', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि गरीब केस करने वालों को न्याय दिलाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वह उनके लिए कोर्ट में आधी रात तक बैठ सकते हैं. यह बात CJI ने कही, जो जस्टिस जॉयमाल्या बागची के साथ बैठे थे. उन्होंने तिलक सिंह डांगी नाम के एक व्यक्ति की केंद्र और दूसरों के खिलाफ फाइल की गई याचिका को खारिज कर दिया.

CJI ने कहा, 'मेरी कोर्ट में कोई लग्ज़री केस नहीं चलेगा' और कहा कि ऐसे केस अमीर केस करने वाले लोग लड़ते हैं. उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए कहा, 'मैं आपको यह बता दूं... मैं यहां सबसे छोटे... सबसे गरीब केस करने वाले के लिए हूं. अगर जरूरत पड़ी, तो मैं उनके लिए आधी रात तक यहां बैठूंगा.'

24 नवंबर को ली थी देश के 53वें CJI पद की शपथ

24 नवंबर को, हरियाणा के हिसार जिले के एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाले जस्टिस कांत ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली और वह करीब 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे. वह 9 फरवरी, 2027 को 65 साल की उम्र होने पर पद छोड़ देंगे. इसके पहले 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) पद की शपथ ली. राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई.

27 अक्टूबर को जस्टिस गवई ने की थी सूर्यकांत के नाम की सिफारिश

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने सोमवार, 27 अक्टूबर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सीनियर जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के नाम की सिफारिश की थी. आपको बता दें कि ये परंपरा रही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय द्वारा ऐसा करने का कहा जाता है. मौजूदा CJI गवई का कार्यकाल रविवार, 23 नवंबर को खत्म हुआ. सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में अपने कार्यकाल से रिटायर होते हैं.

