ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत में बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी; बस इस बात का इंतजार!

Social Media Rule for Children: भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में मोबाइल और सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या बढ़ रही है. कम उम्र के बच्चे भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ रहा है. हाल में ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना है, जिसने 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिया है. अब ऐसा कुछ प्रयोग भारत में भी देखने को मिल सकता है. भारत में भी बड़ी संख्या में कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़े हैं. कई बार अभिभावक ये मांग कर चुके हैं कि इस मसले पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए.

इस बीच खबर है कि भारत सरकार भी आने वाले दिनों में सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लाएगी. विशेष सूत्रों ने दावा किया है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी पर सर्व सहमति बनाने का प्रयास होगा. देश के भीतर सभी पार्टियों के सांसदों के बीच सर्व सहमति बनती है, तो सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का काम करेगी.

ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बना, जिसने 16 साल या इससे कम उम्र के बच्चों के लिए अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने का फैसला लिया है. पिछले साल दिसंबर में इसको लेकर नियम सार्वजनिक किए गए थे. इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक और X जैसे तमामा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 16 साल के कम उम्र की बच्चों की पहुंच से दूर हो गए हैं. अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया था. ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया था.

भारत में कैसे शुरू हुई चर्चा

हाल में केंद्र सरकार में शामिल टीडीपी ने एक मांग की है. टीडीपी की ओर से मांग की गई है कि देश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर उम्र के अनुसार नियम बनाए जाएं. मंगलवार को टीडीपी के नेता लावु श्री कृष्ण देवरायलु केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और इस सिलसिले में ज्ञापन सौंपा. टीडीपी नेता का कहना है कि आंध्र प्रदेश की सरकार भी इस कदम पर प्रयास कर रही है. बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: ‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, जवाब देने के बजाय चुपके से निकल गए केंद्रीय मंत्री

एआई को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम

मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े नए निययों का नोटिफिकेशन जारी किया गया. AI से जुड़े नए नियमों का सीधा असर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल कंपनियों पर पड़ेगा. सरकार की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार, इंटरनेट पर जो भी कंटेंट आगे से अपलोड या शेयर किया जाएगा और वह एआई से बना हुआ हो, तो इस बारे में लेबल करना आवश्यक होगा. इसके साथ ही अब किसी भी डीपफेक या गैरकानूनी कंटेंट को 3 घंटों के भीतर हटाना होगा. नए नियम 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे.

यह भी पढ़ें; तीन घंटे में हटेगा डीपफेक वीडियो... लेबलिंग होगी जरूरी, AI कंटेंट पर सरकार की सख्ती; लेकिन एक काम हो जाएगा आसान