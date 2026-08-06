क्या था BJP की बंगाल जीत का 'सीक्रेट फॉर्मूला'? अब IIM कलकत्ता रिसर्च के बाद छात्रों को पढ़ाएगा

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रबंधन और रणनीति पर अब देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में भी अध्ययन होगा. Indian Institute of Management Calcutta इस विषय पर एक डिटेल्ड केस स्टडी तैयार कर रहा है, जिसे संस्थान के छात्रों को पढ़ाया जाएगा. बाद में इस केस को अमेरिका में मौजूद Ivy League Case के माध्यम से दुनिया भर के प्रबंधन संस्थानों के लिए भी मुहैया कराया जाएगा, ताकि चुनावी रणनीति, संगठन प्रबंधन और नेतृत्व के इस मॉडल का अकादमिक अध्ययन किया जा सके.
संस्थान के डायरेक्टर प्रो. आलोक राय, स्ट्रेटजी ग्रुप की प्रो. राम्या वेंकटेश्वरन और ऑपरेशन ग्रुप के पूर्व प्रो. बोधिब्रत नाग मिलकर इस केस को तैयार कर रहे हैं. प्रो. आलोक राय ने कहा कि यह अपने आप में एक अनोखा चुनावी मॉडल था. संस्थान इस बात की रिसर्च कर रही है कि जिस चुनाव में जीत आसान नहीं मानी जा रही थी, उसमें भाजपा ने किस तरह की रणनीति बनाई, संगठन को कैसे काम में लगाया और प्रबंधन के किन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया.
उन्होंने आगे बताया कि इस केस स्टडी के लिए पश्चिम बंगाल भाजपा के चुनाव प्रभारी सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजूमदार से विस्तार से बातचीत की जा चुकी है. इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है.