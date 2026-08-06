Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /क्या था BJP की बंगाल जीत का सीक्रेट फॉर्मूला? अब IIM कलकत्ता रिसर्च के बाद छात्रों को पढ़ाएगा

क्या था BJP की बंगाल जीत का 'सीक्रेट फॉर्मूला'? अब IIM कलकत्ता रिसर्च के बाद छात्रों को पढ़ाएगा

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत अपने आप में एक अनोखी जीत है, जहां कहा जा रहा था कि भाजपा का जीतना मुश्किल है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति से बेहतरीन जीत हासिल की है. भाजपा ने यह जीत कैसे हासिल की इस पर रिसर्च होगी और फिर छात्रों को भी यह केस पढ़ाया जाएगा.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 06, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:38 PM IST
क्या था BJP की बंगाल जीत का 'सीक्रेट फॉर्मूला'? अब IIM कलकत्ता रिसर्च के बाद छात्रों को पढ़ाएगा

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन का दरवाजा खोल बाहर निकले अनिल मेनन और जेसिका, लाइव देखिए..
2
3
4
5