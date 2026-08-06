क्या था BJP की बंगाल जीत का 'सीक्रेट फॉर्मूला'? अब IIM कलकत्ता रिसर्च के बाद छात्रों को पढ़ाएगा

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रबंधन और रणनीति पर अब देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में भी अध्ययन होगा. Indian Institute of Management Calcutta इस विषय पर एक डिटेल्ड केस स्टडी तैयार कर रहा है, जिसे संस्थान के छात्रों को पढ़ाया जाएगा. बाद में इस केस को अमेरिका में मौजूद Ivy League Case के माध्यम से दुनिया भर के प्रबंधन संस्थानों के लिए भी मुहैया कराया जाएगा, ताकि चुनावी रणनीति, संगठन प्रबंधन और नेतृत्व के इस मॉडल का अकादमिक अध्ययन किया जा सके.