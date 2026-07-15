Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /क्‍या शरद पवार की एनसीपी का गुट एनडीए में होगा शामिल? महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज

क्‍या शरद पवार की एनसीपी का गुट एनडीए में होगा शामिल? महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज

महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. कल देर रात तक गृहमंत्री अमित शाह के घर चली बैठक के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्‍ट्र में एक बार फिर कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है.

Written ByNiraj Pandey
Published: Jul 15, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:34 PM IST
क्‍या शरद पवार की एनसीपी का गुट एनडीए में होगा शामिल? महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज

About the Author

Niraj Pandey

Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, ईटीवी, भारत समाचार, एबीपी न्यूज में भी सेवाएं दे चुके हैं. मूलतः प्रयागराज वासी हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बद्रीनाथ कथित चंदा चोरी, BKTC में कर्मचारी नियुक्ति पर हुआ विवाद
dehradun news11 min ago
2
FIFA World Cup 202624 min ago
3
paraquat dichloride26 min ago
4
petrol29 min ago
5
Weather Update Today31 min ago