महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. कल देर रात तक गृहमंत्री अमित शाह के घर चली बैठक के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्‍ट्र में एक बार फिर कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है. सूत्रों की मानें तो एनसीपी का शरद पवार गुट एनडीए का हिस्सा हो सकता है. जिसको लेकर कल रात लंबी चर्चा हुई है. कहा यह भी जा रहा है एनसीपी के एनडीए में आने की अटकलों के चलते ही केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है.