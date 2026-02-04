पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', अजित पवार के निधन के बाद असमंजस में नेता, दिल्ली दौरा रद्द कर बारामती लौटे 'बड़े' पवार

Will there be a merger in NCP: क्या महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय की संभावना पटरी से उतर गई है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अजित पवार के प्लेन क्रैश में देहांत के बाद इस बारे में चल रही चर्चाएं अचानक थम गई हैं. न तो शरद पवार और न ही सुनेत्रा पवार की ओर से इस बारे में कोई बात निकलकर सामने आ रही है. दोनों गुटों में एक तरह से अनिश्चितता की स्थिति है, जिसकी वजह से दोनों दलों के नेता भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर संशय में हैं.

दिल्ली जाने का प्रोग्राम अचानक किया रद्द

NCP (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को दिल्ली जाने का अपना कार्यक्रम अचानक रद्द कर दिया. वे राज्यसभा सांसद हैं और संसद में चल रहे बजट सत्र में भाग लेने के लिए उनका बुधवार को दिल्ली जाने का कार्यक्रम था. लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने दिल्ली प्रस्थान का कार्यक्रम रद्द कर दिया. इसके बाद वे फ्लाइट पकड़कर पहले पुणे गए. वहां पर कुछ देर आराम के बाद बारामती निकल गए.

इस हफ्ते बारामती में गुजारेंगे सीनियर पवार

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे हफ्ते शरद पवार बारामती में ही रहने वाले हैं. यहां उनके भतीजे और पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का घर है. जिनका कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश में निधन हो गया था. उनकी मौत पर शोक जताने के लिए लोगों का अभी भी अजित के घर पर तांता लगा हुआ है. ऐसे में बारामती में रहकर शरद पवार भी अजित के समर्थकों को संदेश देना चाहते हैं.

अजित पवार की मौत से लोग सदमे में

उधर अजित पवार की पत्नी और उनके देहांत के बाद डिप्टी सीएम बनीं सुनेत्रा पवार अपने दोनों बेटों जय और पार्थ पवार के साथ बारामती वाले अपने पारंपरिक घर में मौजूद हैं. जहां पर शोक जताने के लिए लोगों का आना-जाना लगातार बना हुआ है.

क्या एनसीपी के दोनों धड़ों में होगा विलय?

माना जा रहा है कि शरद पवार सुनेत्रा के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के फैसले से खुश नहीं है. उन्होंने अपने एक बयान में इस बारे में साफ भी किया था कि सुनेत्रा ने पद की शपथ लेने के बारे में उन्होंने कोई सूचना या सलाह नहीं ली थी. वे इस फैसले को दोनों दलों में विलय की प्रक्रिया में रोड़ा मान रहे हैं. इन सब हालात के बीच शरद पवार और सुनेत्रा पवार अगले कुछ दिनों तक बारामती में रहने वाले हैं. लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पार्टी विलय को लेकर दोनों में कोई मुलाकात होगी या नहीं.