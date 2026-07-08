क्या धर्मांतरण के बाद इस्लाम अपनाने वालों को मिलेगा 'पिछड़े मुस्लिम' का आरक्षण?

धर्मांतरण के जरिए इस्लाम अपनाने वाले लोगों को 'पिछड़े मुस्लिम' के आरक्षण का फायदा देने से इनकार करने वाले मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मद्रास हाई कोर्ट ने पिछले दिनों अपने फैसले में कहा था कि जो व्यक्ति किसी दूसरे धर्म से इस्लाम अपनाता है, वह केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर "पिछड़ा वर्ग मुस्लिम" का दर्जा नहीं मांग सकता. मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के 2024 के उस सरकारी आदेश (GO) को भी असंवैधानिक करार दिया था जिसमें ऐसे धर्मांतरित लोगों को पिछड़े वर्ग का लाभ देने की बात कही गई थी.
क्या था तमिलनाडु सरकार का 2024 का आदेश
2024 के तमिलनाडु सरकार के आदेश के तहत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदाय (DNC )और अनुसूचित जाति से इस्लाम अपनाने वालों को पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) का प्रमाणपत्र दिया जा सकता था. इस आदेश में प्रावधान था कि इन जातियों से इस्लाम अपनाने वाले लोगों को सात मान्यता प्राप्त मुस्लिम समुदायों में से किसी एक का सर्टिफिकेट दिया जा सकेगा, ताकि वह आरक्षण का लाभ ले सके. तमिलनाडु के 1993 के आरक्षण कानून के तहत जिन सात मुस्लिम समुदायों को पिछड़ा वर्ग माना गया है,उनमें अंसार,दक्कनी मुस्लिम, दुबेकुला, लब्बाई (जिसमें राउथर और मरक्कायर शामिल हैं),मापिल्ला, शेख और सैयद शामिल है.
हाई कोर्ट के सामने मामला क्या था
हाई कोर्ट ने यह आदेश समीर अहमद नाम के शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था. समीर ने 2015 में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया था. 2016 में इसका सरकारी गजट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ. उसने इस्लामी रीति-रिवाज से शादी की और उसके दो बच्चे हैं.बाद में उसने अपने लिए मुस्लिम लेब्बाई समुदाय का प्रमाणपत्र मांगा. तहसीलदार ने उसका आवेदन खारिज कर दिया, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की.
तमिलनाडु सरकार का पक्ष
हाई कोर्ट ने जब समीर की याचिका पर सुनवाई के दौरान 2024 के सरकारी आदेश की वैधता की जांच की तो इस मामले के तमिलनाडु सरकार को भी पक्षकार बनाया. राज्य सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह आदेश व्यापक विमर्श के बाद जारी किया गया है. तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग ने फरवरी 2024 में सरकार को सिफारिश भेजी थी कि समाज पिछड़े तबके से इस्लाम अपनाने वाले लोगों को सात मान्यता प्राप्त मुस्लिम समुदायों में से किसी एक का कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है. राज्य सरकार ने दलील दी कि उसका मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग पहले से आरक्षण का लाभ ले रहे थे, वे केवल धर्म परिवर्तन करने के कारण उस लाभ से वंचित न हो जाएं.