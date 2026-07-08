क्या धर्मांतरण के बाद इस्लाम अपनाने वालों को मिलेगा 'पिछड़े मुस्लिम' का आरक्षण?

हाई कोर्ट ने जब समीर की याचिका पर सुनवाई के दौरान 2024 के सरकारी आदेश की वैधता की जांच की तो इस मामले के तमिलनाडु सरकार को भी पक्षकार बनाया. राज्य सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह आदेश व्यापक विमर्श के बाद जारी किया गया है. तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग ने फरवरी 2024 में सरकार को सिफारिश भेजी थी कि समाज पिछड़े तबके से इस्लाम अपनाने वाले लोगों को सात मान्यता प्राप्त मुस्लिम समुदायों में से किसी एक का कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है. राज्य सरकार ने दलील दी कि उसका मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग पहले से आरक्षण का लाभ ले रहे थे, वे केवल धर्म परिवर्तन करने के कारण उस लाभ से वंचित न हो जाएं.