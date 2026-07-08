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क्या धर्मांतरण के बाद इस्लाम अपनाने वालों को मिलेगा 'पिछड़े मुस्लिम' का आरक्षण?

धर्मांतरण के जरिए इस्लाम अपनाने वाले लोगों को 'पिछड़े मुस्लिम' के आरक्षण का फायदा देने से इनकार करने वाले मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

Written ByArvind Singh
Published: Jul 08, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:18 PM IST
क्या धर्मांतरण के बाद इस्लाम अपनाने वालों को मिलेगा 'पिछड़े मुस्लिम' का आरक्षण?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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