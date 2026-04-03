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विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड मतदाता क्या सोच रहे

Tamil Nadu Election 2026 Gen-Z Demands: तमिलनाडु में इस महीने होने जा रहे असेंबली चुनाव में जेन-जेड मतदाता खामोश हैं. वे किसे वोट देंगे, यह अभी स्पष्टट नहीं है. देखना होगा कि इस चुनाव में उनका प्यार  विजय पर बरसता है या DMK-AIADMK पहले की तरह बारी-बारी से किंग बनते रहेंगे.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 10:23 PM IST
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विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड मतदाता क्या सोच रहे

What Youth Want in Tamil Nadu Election 2026: तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने जा रहे असेंबली चुनाव में सभी दल अपनी ताकत झोंकने में जुटे हैं. DMK और AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधनों के अलावा एक्टर जोसेफ विजय की पार्टी TVK भी इलेक्शन जीतने के लिए जोर-शोर से प्रचार कर रही है. सभी दल अपने लोक-लुभावन वादों के जरिए चुनावी जंग को फतह कर लेना चाहते हैं. इस शोर के बीच जेन-जेड यानी पहली बार वोट डालने जा रहे मतदाता खामोश हैं. अपने परिवारों की पारंपरिक सोच से अलग उनके कुछ मुद्दे हैं, जिस पर वे वोट डालने का प्लान कर रहे हैं. आखिर, जेन-जेड क्या चाहते हैं और वे किस दल को अपना आशीर्वाद देंगे. यह सवाल सभी पार्टियों की धुकधुकी बढ़ा रहा है. 

'विजय की लोकप्रियता ध्वस्त कर सकती है रिकॉर्ड'

पश्चिमी तमिलनाडु की गोबिचेट्टिपालयम सीट पर पहली बार वोट डालने जा रचीथ अश्विन कहते हैं कि हर चुनाव में वही पुराने वादे सुनाई देते हैं. अब वक्त आ गया है कि कोई नया चेहरा आए और लोगों की जरूरतों को पूरा करे. वे कहते हैं कि जोसेफ विजय की पार्टी TVK नई सोच वाली है और जेन-जेड की उम्मीदों को ढंग से समझती है. रचीथ के मुताबिक, विजय की पब्लिक इमेज और लोकप्रियता इस बार चुनाव के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती है. 

मदुरै की छात्रा शश्वथा भी कुछ ऐसी ही सोच रखती है. वे एक्टर से राजनेता बने विजय को बदलाव का एजेंट मानती हैं. उनका मानना है कि विजय की नेतृत्व क्षमता अपराध को कम करने और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकती है. शश्वथा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने विश्वास जताया कि टीवीके इस पर जरूर कुछ करेगी.

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'फैनबेस नहीं, विचारधारा देखकर देंगे वोट'

हालांकि, चेन्नई के रहने वाले अंबु रवि ऐसा नहीं सोचते. वे भी जिंदगी में पहली बार वोट करने जा रहे हैं. वे कहते हैं कि शासन कौन करेगा, इसका फैसला किसी का फैन बेस देखकर नहीं बल्कि उस दल की विचारधारा को देखकर तय करना चाहिए. अंबु का मानना है कि तमिलनाडु को एक वामपंथी झुकाव वाली सरकार की जरूरत है, जो केंद्र को जवाबदेह ठहरा सके.

वहीं चेन्नई में रहने जेन-जेड विनीथा की राय इस मुद्दे पर थोड़ी अलग दिखी. वे कहते हैं कि शासन के लिहाज NDA ज्यादा सक्षम दिखता है. वे कहती हैं कि यह गठबंधन बौद्धिक और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने में बेहतर हो सकता है. उसके पास क्लियर विजन है और राज्य को आगे ले जाने का रोडमैप भी, इसलिए उसे वोट दिया जा सकता है. 

किन मुद्दों पर वोट देंगे जेन-जेड?

कोयंबटूर के एक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र ने कहा कि उन्हें पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से फ्री लैपटॉप मिला, जिससे स्टडी में काफी मदद मिली. इसके बावजूद केवल इसी वजह से किसी पार्टी को वोट देने का फैसला नहीं करेंगे. उनके लिए अच्छी सरकार ज्यादा जरूरी है, न कि इनाम बांटकर सत्ता में आने वाले दल. 

कई युवाओं ने कहा कि उनके लिए रोजगार, बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक विकास, कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं की सिक्योरिटी जैसे मुद्दे बेहद अहम हैं. जेन-जेड ने कहा कि जो दल इन मुद्दों पर बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, अधिकतर युवाओं का वोट उसी दल के पास जाएगा. इस काम में वे यह नहीं देखेंगे कि वह दल नया है या पुराना.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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