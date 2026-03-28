असम में महिलाएं और Gen-Z बनेंगे ‘किंगमेकर’? NDA की वापसी का गणित तैयार; CM सरमा का बड़ा दांव

Assam Assembly Election 2026: असम विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि इस बार के चुनाव में महिलाएं और Gen-Z किंगमेकर बनने वाले हैं.
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Assam Assembly Election 2026: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आने वाले विधानसभा चुनावों में BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन की संभावनाओं को लेकर पूरा भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि महिलाएं और Gen Z वोटर चुनावी माहौल में सबसे आगे हैं. शुक्रवार को ANI से बात करते हुए CM सरमा ने कहा,'आपको जनसभाओं में महिलाएं और रैलियों में युवा मिलेंगे. उनमें जबरदस्त उत्साह है. यह चुनाव Gen-Z और महिलाएं लड़ रही हैं, हमें बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे.'
अपने हालिया चुनावी दौरे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने धकुआखाना और लखीमपुर में रैलियों को संबोधित किया; ये वे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पिछले चुनाव में कड़ी टक्कर हुई थी. उन्होंने कहा,'पिछली बार, इन सीटों पर आखिरी गिनती तक हम तनाव में थे, लेकिन अब, ये सीटें A+ सीटों में बदल गई हैं. हमारी सरकार के जरिए किए गए कामों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी पहलों की वजह से, लोग BJP-AGP-BPF गठबंधन के पक्ष में एकतरफा वोट देने के लिए तैयार हैं.'
जब उनसे मुख्य मुद्दों और विपक्ष के बारे में पूछा गया, तो सरमा ने कहा कि घुसपैठ अभी भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है, लेकिन उन्होंने विरोधी पक्षों की बातों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत को कम करके आंका. असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना, उन्होंने कहा,'उनके बारे में अभी बात करने से उन्हें मुफ्त में पब्लिसिटी ही मिलती है. वह समय बीत चुका है और मैं उन्हें दोबारा सुर्खियों में नहीं लाना चाहता.'
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वोटिंग से पहले आत्मविश्वास दिखाते हुए, मुख्यमंत्री ने दोहराया कि मतदाता BJP को दोबारा सत्ता में लाने के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने कहा,'बड़े-बड़े मुद्दे बनाने की कोई जरूरत नहीं है. लोग उत्साहित हैं और हम चुनावों के लिए तैयार हैं.' सरमा ने यह भी बताया कि गठबंधन का विजन डॉक्यूमेंट आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा, जिसमें शासन के लिए उसका रोडमैप बताया जाएगा. उन्होंने आगे कहा,'सब कुछ हमारे विजन डॉक्यूमेंट में होगा. राजनीति में क्रिकेट की तरह कोई तय लक्ष्य नहीं होते. आखिर में, लोग ही फैसला करेंगे, लेकिन हमें भारी बहुमत मिलने का पूरा भरोसा है.'
जैसे-जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, BJP के नेतृत्व वाला गठबंधन असम में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए शासन, जन-कल्याणकारी पहलों और युवाओं व महिलाओं के बीच मजबूत जुड़ाव पर भरोसा कर रहा है. गुरुवार को, मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा चुनावों से पहले लखीमपुर में एक चुनावी रैली भी की. असम के मुख्यमंत्री अपनी पारंपरिक सीट जालुकबारी से चुनाव लड़ने वाले हैं.
सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगी, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होनी है. असम में 126 सीटों वाली विधानसभा के लिए मौजूदा BJP के नेतृत्व वाली NDA सरकार और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा. मुख्यमंत्री सरमा के नेतृत्व वाली BJP सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी को हराकर सत्ता में वापसी का लक्ष्य रखेगी.
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