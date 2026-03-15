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Hindi Newsदेशजब असम और बंगाल में पलट दिया था गेम, हिमंता और ममता को बनाया था ‘किंग’; जानिए 5 राज्यों में नारी की शक्ति

जब असम और बंगाल में पलट दिया था गेम, हिमंता और ममता को बनाया था ‘किंग’; जानिए 5 राज्यों में नारी की 'शक्ति'

Number of Women Voters in Assembly Elections 2026: चुनाव आयोग ने केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के असेंबली चुनावों का एलान कर दिया है. सवाल है कि क्या इन 5 राज्यों में महिला वोटर सत्ता की असली ‘किंगमेकर’ बनेंगी? इन राज्यों में पिछले चुनावी नतीजे  कैसा इशारा कर रहे हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 15, 2026, 08:19 PM IST
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जब असम और बंगाल में पलट दिया था गेम, हिमंता और ममता को बनाया था ‘किंग’; जानिए 5 राज्यों में नारी की 'शक्ति'

Impact of Women Voters in Assembly Elections 2026: करीब 15-20 साल की बात है, जब महिला मतदाताओं को कोई भी दल खास तवज्जो देता नजर नहीं आता था. हर दल यह मानकर चलता था कि घर के पुरुष मुखिया जिस भी पार्टी को वोट देने का मन बनाएंगे, घर की महिलाएं भी उसी दल को वोट दे आएंगी. लेकिन अब यह सोच काफी हद तक धुंधली पड़ चुकी है और महिला मतदाता अपने आप में बड़ा वोट बैंक बन चुकी हैं. जिन्हें हर पार्टी अपनी ओर आकर्षित करने में पूरा जोर लगाती है. अगले 2 महीने में होने जा रहे केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के असेंबली चुनावों में भी महिला शक्ति का यह जोर फिर देश देखने वाला है. आइए आपको बताते हैं कि इन राज्यों में महिला मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है और वे कैसे वहां के असेंबली चुनावों को प्रभावित करने जा रही हैं.

महिला वोटर्स के हाथ में जीत की कुंजी

सबसे पहले आपको केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में कुल मतदाताओं की संख्या बताते हैं. चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2026 में इन 4 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 17.4 करोड़ है.  इनमें महिला मतदाता करीब 9 करोड़ (लगभग 50%) हैं. कई राज्यों में तो महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा है.

अब आपको राज्यवार महिला मतदाताओं की संख्या बताते हैं. तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर करीब 5.67 करोड़ कुल मतदाता हैं. उनमें महिलाओं की संख्या लगभग 2.89 करोड़ है. पश्चिम बंगाल में लगभग 7.6 करोड़ कुल मतदाता हैं. जिनमें करीब 3.7 करोड़ महिला मतदाता हैं.

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पुडुचेरी में सबसे ज्यादा महिला अनुपात

केरलम की बात करें तो वहां पर 2.71 करोड़ कुल मतदाता हैं. जिनमें महिलाओं की संख्या लगभग 1.43 करोड़ है. इस राज्य की वोटर लिस्ट में महिलाओं की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा है. असम में लगभग 2.52 करोड़ कुल मतदाता हैं. उनमें महिला वोटर 1.2 करोड़ हैं. पुडुचेरी में कुल मतदाता करीब 10 लाख के आसपास हैं. इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 53% है, जो देश में सबसे अधिक अनुपातों में से एक है. 

पिछले चुनावों में कैसा रहा था वोटिंग पैटर्न

इन राज्यों में महिला मतदाताओं की वोटिंग का नतीजा क्या निकलेगा, यह तो वक्त बताएगा. लेकिन आप 2016 और 2021 के विधानसभा चुनावों के रुझानों को पढ़ें तो काफी सारे संकेत साफ नजर आते हैं. तमिलनाडु में वर्ष 2021 में हुए असेंबली चुनाव में लगभग 72.55%  महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. जिससे भारी बहुमत के साथ DMK सत्ता में आई. जबकि 2016 में महिलाओं ने यही वोटिंग AIADMK के लिए की थी, जिससे वहां पलानिस्वामी की सरकार बनी थी. 

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पश्चिम बंगाल में वर्ष 2021 में महिलाओं का जबरदस्त समर्थन टीएमसी को मिला. वहां पर 81.75% महिला वोटर्स ने वोट डाले, जिनमें अधिकतर टीएमसी को गए. इसकी वजह से टीएमसी हारी हुई बाजी जीत गई थी और ममता बनर्जी सीएम बनी थीं. वहां पर 2016 में भी यही ट्रेंड रहा था, जिससे राज्य में लगातार दूसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनी थी.

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केरलम में वर्ष 2021 में युवा महिलाओं ने बढ़-चढ़कर LDF के लिए वोटिंग की, जिससे पिनाराई विजयन की सरकार बनी. असम में वर्ष 2021 में 82.4% महिलाओं ने वोट डाले. इसका बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते में गया. जिसके चलते वहां पर लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी और हिमंता बिस्वा सरमा सीएम बनाए गए. पुडुचेरी में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है. लिहाजा वे हर चुनाव में वहां पर बड़ी शक्ति बनी रही हैं. 

क्या बदल पाएंगी आने वाले चुनावों का नतीजा?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन राज्यों में महिला मतदाता “साइलेंट डिसाइडर” की भूमिका निभा सकती हैं. कई सीटों पर महिला वोटरों का अनुपात 50% के आसपास या उससे भी ज्यादा है. इसलिए राजनीतिक दल अब महिला वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त बस यात्रा, नकद सहायता, गैस और खाद्य सुरक्षा जैसे वादों को अपने चुनावी घोषणापत्र का प्रमुख हिस्सा बना रहे हैं. ये महिलाएं अब ‘फीमेल वोटिंग ब्लॉक’ बन चुकी हैं, जो नतीजे तय करेंगी. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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