Advertisement
trendingNow13019079
Hindi Newsदेश

'BJP समर्थित कैंडिडेट जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; इस राज्य में नेताजी ने दिया ऑफर तो मच गया धमाल

Panchayat Elections 2025 News: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बांदी संजय कुमार ने एक ऐसी घोषणा की है, जिससे राजनीतिक हलकों में सरगर्मी पैदा हो गई है. संजय ने ऐलान किया है जो पंचायतें बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताएंगी, उन्हें 10 लाख रुपये का फंड दिया जाएगा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 26, 2025, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'BJP समर्थित कैंडिडेट जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; इस राज्य में नेताजी ने दिया ऑफर तो मच गया धमाल

Telangana Panchayat Elections 2025 News: तेलंगाना के करीमनगर लोकसभा क्षेत्र में पंचायत चुनाव का मौसम ऐसा चढ़ा है कि गांव– गांव में चाय से ज्यादा गरमागरम चर्चाएं पक रही हैं. इसी माहौल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व सांसद बांदी संजय कुमार ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है, जिससे चौपालों में पुरजोर हलचल मची है. मंत्री ने कहा कि अगर कोई पंचायत भाजपा समर्थित उम्मीदवार को निर्विरोध चुनती है, तो गांव को तुरंत 10 लाख रुपये का विकास फंड मिलेगा!

गृह राज्यमंत्री बांदी संजय कुमार ने मंगलवार देर रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर यह घोषणा की. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा,'करीमनगर के गांवों, आने वाले पंचायत चुनावों में बीजेपी भाजपा समर्थित उम्मीदवार को सर्वसम्मति से चुनो. साथ ही विकास के लिए तुरंत 10 लाख रुपये का फंड पाओ. इसमें कोई देरी नहीं, कोई बहाना नहीं.'

पंचायत चुनावों में अचानक बढ़ गया रोमांच 

Add Zee News as a Preferred Source

बस, फिर क्या था गांवों में जैसे कोई पॉलिटिकल फेयर लग गया. लोग हिसाब लगा रहे हैं कि 10 लाख रुपये में गांव-गांव में क्या–क्या विकास हो सकता है. कहीं युवा पीढ़ी मोबाइल पर मंत्री जी के इस ऑफर को पढ़कर लोगों को सुना रही हैं. देर रात की गई ये घोषणा पिक्चर के इंटरवल की तरह थी, जिससे चुनावों में अचानक रोमांच बढ़ गया है. 

बांदी संजय कुमार ने साफ कहा कि उनके पास सांसद निधि, CSR सहयोग और केंद्रीय योजनाओं के जरिए पर्याप्त संसाधन हैं, जिससे पंचायतों में विकास किया जा सकता है. उनका संदेश गांववालों के लिए सीधा–सपाट था, सर्वसम्मति से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार चुनो तो विकास का रास्ता तुरंत खुल जाएगा. मानों पंचायत चुनाव सिर्फ वोट नहीं, एक गोल्डन टिकट बन गया हो. 

बीआरएस और कांग्रेस ने दिया था धोखा 

उन्होंने आरोप लगाया कि 5 साल पहले सत्तारूढ बीआरएस और कांग्रेस ने जनता से वादा किया था कि उसके उम्मीदवार को निर्विरोध जिताने वाली ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपये का फंड तुरंत मिलेगा. लेकिन उन्होंने जनता को धोखा दिया और कोई फंड जारी नहीं किया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार भी दोनों पार्टियां फिर झूठे वायदे कर लोगों को झांसा देने की कोशिश कर रही हैं लेकिन जनता को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए और अपने विवेक से सही-गलत का फैसला करना चाहिए. 

बीजेपी नेता की इस घोषणा के बाद पंचायतों में अब दो बड़े वाक्य सुने जा रहे हैं. पहला किसे चुनें और दूसरा फंड से सबसे पहले क्या बनेगा? कहीं पर लोग पंचायत भवन की मरम्मत को प्राथमिकता दे रहे हैं. कहीं पर सड़क और स्ट्रीट लाइट की मांग पर जोर दिया जा रहा है. कई जगहों पर महिलाएं पानी की बड़ी टंकी लगवाने की मांग कर रही हैं, जबकि किसानों का जर अपने इलाकों में सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने पर है. दूसरे शब्दों में कहें तो चुनाव अब सिर्फ मतदान नहीं, गांव की प्लानिंग मीटिंग जैसा महसूस होने लगा है.

तेलंगाना में अगले महीने होने हैं पंचायत चुनाव

बताते चलें कि तेलंगाना में अगले महीने 11, 14 और 17 दिसंबर को पंचायत चुनाव होने हैं. इन चुनाव में पार्टी सीधे चुनाव नहीं लड़ती हैं. इसके बावजूद सभी दल अपने समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाकर देहात के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करती हैं. इसके बार भी तेलंगाना के पंचायत चुनावों में यही हाल देखने को मिल रहा है.

ऐसे में केंद्रीय मंत्री बांदी संजय कुमार का यह अनोखा चुनावी ऑफर लोगों की उत्सुकता को बढ़ा रहा है. पंचायतें सोच रही हैं कि अगर सर्वसम्मति बन गई तो 10 लाख रुपये का फंड सीधे उनके गांव की झोली में गिर जाएगा. जिससे गांवों में विकास की रफ्तार और तेज की जा सकेगी. इससे गांव के ऐसे कार्य भी हो सकेंगे, जो अभी तक फंड की वजह से अटके हुए थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Bandi Sanjay KumarTelangana News in Hindi

Trending news

ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी