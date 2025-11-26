'BJP समर्थित कैंडिडेट जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; इस राज्य में नेताजी ने दिया ऑफर तो मच गया धमाल

Telangana Panchayat Elections 2025 News: तेलंगाना के करीमनगर लोकसभा क्षेत्र में पंचायत चुनाव का मौसम ऐसा चढ़ा है कि गांव– गांव में चाय से ज्यादा गरमागरम चर्चाएं पक रही हैं. इसी माहौल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व सांसद बांदी संजय कुमार ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है, जिससे चौपालों में पुरजोर हलचल मची है. मंत्री ने कहा कि अगर कोई पंचायत भाजपा समर्थित उम्मीदवार को निर्विरोध चुनती है, तो गांव को तुरंत 10 लाख रुपये का विकास फंड मिलेगा!

गृह राज्यमंत्री बांदी संजय कुमार ने मंगलवार देर रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर यह घोषणा की. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा,'करीमनगर के गांवों, आने वाले पंचायत चुनावों में बीजेपी भाजपा समर्थित उम्मीदवार को सर्वसम्मति से चुनो. साथ ही विकास के लिए तुरंत 10 लाख रुपये का फंड पाओ. इसमें कोई देरी नहीं, कोई बहाना नहीं.'

पंचायत चुनावों में अचानक बढ़ गया रोमांच

बस, फिर क्या था गांवों में जैसे कोई पॉलिटिकल फेयर लग गया. लोग हिसाब लगा रहे हैं कि 10 लाख रुपये में गांव-गांव में क्या–क्या विकास हो सकता है. कहीं युवा पीढ़ी मोबाइल पर मंत्री जी के इस ऑफर को पढ़कर लोगों को सुना रही हैं. देर रात की गई ये घोषणा पिक्चर के इंटरवल की तरह थी, जिससे चुनावों में अचानक रोमांच बढ़ गया है.

बांदी संजय कुमार ने साफ कहा कि उनके पास सांसद निधि, CSR सहयोग और केंद्रीय योजनाओं के जरिए पर्याप्त संसाधन हैं, जिससे पंचायतों में विकास किया जा सकता है. उनका संदेश गांववालों के लिए सीधा–सपाट था, सर्वसम्मति से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार चुनो तो विकास का रास्ता तुरंत खुल जाएगा. मानों पंचायत चुनाव सिर्फ वोट नहीं, एक गोल्डन टिकट बन गया हो.

बीआरएस और कांग्रेस ने दिया था धोखा

उन्होंने आरोप लगाया कि 5 साल पहले सत्तारूढ बीआरएस और कांग्रेस ने जनता से वादा किया था कि उसके उम्मीदवार को निर्विरोध जिताने वाली ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपये का फंड तुरंत मिलेगा. लेकिन उन्होंने जनता को धोखा दिया और कोई फंड जारी नहीं किया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार भी दोनों पार्टियां फिर झूठे वायदे कर लोगों को झांसा देने की कोशिश कर रही हैं लेकिन जनता को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए और अपने विवेक से सही-गलत का फैसला करना चाहिए.

बीजेपी नेता की इस घोषणा के बाद पंचायतों में अब दो बड़े वाक्य सुने जा रहे हैं. पहला किसे चुनें और दूसरा फंड से सबसे पहले क्या बनेगा? कहीं पर लोग पंचायत भवन की मरम्मत को प्राथमिकता दे रहे हैं. कहीं पर सड़क और स्ट्रीट लाइट की मांग पर जोर दिया जा रहा है. कई जगहों पर महिलाएं पानी की बड़ी टंकी लगवाने की मांग कर रही हैं, जबकि किसानों का जर अपने इलाकों में सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने पर है. दूसरे शब्दों में कहें तो चुनाव अब सिर्फ मतदान नहीं, गांव की प्लानिंग मीटिंग जैसा महसूस होने लगा है.

तेलंगाना में अगले महीने होने हैं पंचायत चुनाव

बताते चलें कि तेलंगाना में अगले महीने 11, 14 और 17 दिसंबर को पंचायत चुनाव होने हैं. इन चुनाव में पार्टी सीधे चुनाव नहीं लड़ती हैं. इसके बावजूद सभी दल अपने समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाकर देहात के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करती हैं. इसके बार भी तेलंगाना के पंचायत चुनावों में यही हाल देखने को मिल रहा है.

ऐसे में केंद्रीय मंत्री बांदी संजय कुमार का यह अनोखा चुनावी ऑफर लोगों की उत्सुकता को बढ़ा रहा है. पंचायतें सोच रही हैं कि अगर सर्वसम्मति बन गई तो 10 लाख रुपये का फंड सीधे उनके गांव की झोली में गिर जाएगा. जिससे गांवों में विकास की रफ्तार और तेज की जा सकेगी. इससे गांव के ऐसे कार्य भी हो सकेंगे, जो अभी तक फंड की वजह से अटके हुए थे.