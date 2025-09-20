Winter 2025 Prediction: भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, ला नीना दे रही वापसी की आहट

How Cold Will This Winter be: इस बार मॉनसून तो बाकी वर्षों की तुलना में ज्यादा जमकर बरसा ही है. अब आने वाली सर्दियां भी सितम ढहाने के लिए तैयार हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग, विश्व मौसम संगठन और स्काइमेट वेदर की मानें तो इस साल नवंबर से फरवरी तक की सर्दियां सामान्य से ज्यादा ठंडी होने की उम्मीद है, खासकर दिसंबर और जनवरी के महीने में तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस अधिक नीचे गिरेगा, जिससे मौसम बेहद सर्द भरा हो जाएगा. ऐसे में इस साल की ठंड काफी लोगों के लिए बहुत कष्टकारी साबित हो सकती है. इसकी मुख्य वजह ला नीना (La Niña) का प्रभाव है, जो प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में असामान्य शीतलता लाता है. यह घटना वैश्विक मौसम पैटर्न को बदल देती है, जिससे भारत जैसे देशों में ठंडी हवाओं का प्रवाह तेज हो जाता है.

ला नीना के मजबूत होने से पड़ेगी रिकॉर्डतोड़ ठंड!

IMD के वैज्ञानिकों के अनुसार अक्टूबर के बाद ला नीना के मजबूत होने की 50% से ज्यादा संभावना है. यह जेट स्ट्रीम को उत्तर की ओर धकेलता है, जिससे आर्कटिक की ठंडी हवाएं उत्तर भारत में तेजी से पहुंचती हैं. ग्लोबल वार्मिंग के कारण कुल तापमान थोड़ा ऊंचा रह सकता है, लेकिन कोल्ड स्पेल्स (ठंड के दंगे) ज्यादा तीव्र होंगे.

वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बार मॉनसून की अति सक्रियता की वजह से सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई. इसके चलते मिट्टी में नमी लंबे वक्त तक बनी रहेगी. यह नमी ठंड को और बढ़ाने में मदद करेगी. इसकी वजह से भी कुछ क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है. आइए आपके बताते हैं कि इस बार देश में विभिन्न हिस्से में सर्दी किस लेवल तक सितम ढहाने जा रही है.

दिल्ली-एनसीआर में दिखेगा सर्दी का सितम

अगर उत्तर भारत में आने वाले दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए तो इस बार सर्दियां सामान्य से ज्यादा ठंडी रहने वाली हैं. इस दौरान न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो सामान्य से 1.5-2 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा. शीत लहर यानी कोल्ड वेव की अवधि भी इस बार 10-15 दिन ज्यादा बढ़ सकती है. इस बार हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं पूरे विंटर सीजन में लोगों को परेशान करेंगी.

देश के हिमालयी क्षेत्र यानी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस साल सर्दियां असाधारण रूप से ठंडी हो सकती हैं. वहां पर पिछले सालों की तुलना में माइनस 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है. यह दशकों की सबसे ठंडी सर्दी भी हो सकती है. इसल दौरान सामान्य से 20 प्रतिशत ज्यादा हिमपात हो सकता है. साथ ही हिमस्खलन (एवलांच) का खतरा भी बढ़ेगा. इस मौसम का पहाड़ी इलाकों में पर्यटन पर खराब असर पड़ सकता है.

इन राज्यों में 7 डिग्री तक गिर जाएगा तापमान

मध्य भारत में आने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल सर्दियों में न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. जो सामान्य से थोड़ा ठंडा होगा. हालांकि, यहां कोल्ड वेव की संभावना कम है और वर्षा सामान्य रहेगी. फिर भी धुंध का प्रभाव देखा जा सकता है.

बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर-पूर्वी राज्यों में न्यूनतम तापमान 5-7 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. खासकर ओडिशा में ठंड पिछले रिकॉर्ड तोड़ सकती है. जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों में हल्की बर्फबारी हो सकती है. 2025 के भारी मानसून की वजह से नमी अधिक होने से ठंड का असर और गहरा होगा. बाढ़ के बाद ठंड का यह मेल कृषि को प्रभावित कर सकता है, खासकर फसलों को नुकसान पहुंच सकता है.

इस इलाके में सामान्य रहेगी ठंड

दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में सर्दियां सामान्य या हल्की ठंडी रहेंगी, जहां न्यूनतम तापमान 15-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. उत्तर भारत की तुलना में ठंड का प्रभाव यहां कम होगा. वर्षा सामान्य रहेगी, लेकिन तटीय क्षेत्रों में हल्की ठंडी हवाएं चल सकती हैं. इस क्षेत्र में मौसम से जुड़े जोखिम न्यूनतम रहेंगे. फिर भी गर्म कपड़ों और हीटिंग व्यवस्था की तैयारी जरूरी है.