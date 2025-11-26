कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा; कब तक रहेगा ये कहर?

Srinagar records season coldest: कश्मीर में अब सच में हड्डियां तक जमने वाली सर्दी पड़ रही है. रात भर पारा इतना नीचे गिरा कि पेड़ों की पत्तियों-डालियों पर बर्फ की चमकदार परत जम गई. सुबह लोग बाहर निकले तो लगा जैसे पूरा जंगल शीशे का हो गया हो. इस सीजन का सबसे ठंडा रिकॉर्ड टूट गया है. श्रीनगर में -3.9°C के साथ सीज़न की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, शोपियां घाटी में -6.2°C के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि ज़ोजिला देश में -16°C तक गिर गया. श्रीनगर में आज सीज़न की अब तक की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, जिसमें मिनिमम टेम्परेचर माइनस 3.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. पूरी कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप तेज़ हो गया है, हर इलाके में टेम्प iरेचर ज़ीरो से नीचे है.

कश्मीर और लद्दाख में पारा माइनस से नीचे गिरा

ठंड की स्थिति बड़े पैमाने पर है, जिसका असर घाटी और लद्दाख क्षेत्र के सभी हिस्सों पर पड़ रहा है. टेम्परेचर से पता चलता है कि कश्मीर और लद्दाख में लगभग हर जगह मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है. IMD कश्मीर के दिए गए डेटा के अनुसार - श्रीनगर में मिनिमम -3.9°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि शोपियां घाटी में हाड़ कंपा देने वाले -6.2°C के साथ सबसे ठंडा रहा. इसके बाद पुलवामा में -5.8°C, बारामूला में -5.9°C, पंपोर में -5.5°C, अनंतनाग में -5.5°C, अवंतीपोरा में -5.0°C, और श्रीनगर एयरपोर्ट में -4.0°C रहा.

देश भर में सबसे ठंडी जगह ज़ोजिला दर्रा रहा

सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर में, बडगाम और बांदीपोरा दोनों में -4.2°C, कुपवाड़ा में -4.0°C, गंदेरबल में -2.8°C, सोनमर्ग में -3.1°C, जबकि काजीगुंड में -3.4°C तक गिरावट आई. पहलगाम में -4.6°C तक पहुंच गया. साउथ कश्मीर में, कुलगाम में -2.2°C, जबकि गुलमर्ग में 0.0°C रहा. देश भर में सबसे ठंडी जगह ज़ोजिला दर्रा रहा, जहां तापमान बहुत ज़्यादा -16.0°C पर जमा देने वाला रहा. लद्दाख इलाके में कड़ाके की सर्दी जारी रही, लेह में -8.2°C, कारगिल में -9.0°C, और नुबरा में -6.8°C रहा. जम्मू इलाके में, मैदानी इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से ऊपर रहा, जम्मू शहर में 8.8°C, कटरा में 8.5°C, कठुआ में 8.0°C, और जम्मू एयरपोर्ट पर 8.6°C रहा. ऊपरी इलाकों में ठंड ज़्यादा रही: बनिहाल में -0.7°C, भद्रवाह में 0.5°C, रामबन में 4.3°C, बटोटे में 4.6°C, राजौरी में 2.6°C, किश्तवाड़ में 4.0°C, रियासी में 7.4°C, उधमपुर में 6.0°C, और सांबा में 3.9°C.

अभी और बरपेगा ठंड का कहर

मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में पूरे इलाके में मौसम आमतौर पर सूखा रहेगा. इससे पता चलता है कि अभी की ठंडी लहर और रात का तापमान ज़ीरो से नीचे रहने की संभावना है, और शायद और बढ़ सकता है, क्योंकि यह इलाका 40 दिन के सबसे कठोर सर्दियों के समय "चिल्लई-कलां" के करीब पहुंच रहा है, जो पारंपरिक रूप से 21 दिसंबर से शुरू होता है.