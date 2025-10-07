Advertisement
trendingNow12951758
Hindi Newsदेश

ठंड जल्दी आ गई क्या भाई? आज भी भिगो रही बारिश, एसी-कूलर ने ओढ़ी खामोशी की चादर

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है. पहाड़ों पर बर्फबारी जल्दी होने लगी है. कहीं तेज हवाएं और कहीं ओले भी गिरे हैं. ऐसे में लोग को इस बार ठंड पहले ही लगने लगी है. एसी और कूलर भी खामोश हो गए हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 07, 2025, 05:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ठंड जल्दी आ गई क्या भाई? आज भी भिगो रही बारिश, एसी-कूलर ने ओढ़ी खामोशी की चादर

पिछले 24 घंटे में जिस तरह से ठंडक बढ़ी है उससे लगने लगा है कि इस बार ठंडी का मौसम जल्दी आ जाएगा. लोग चाय पर चर्चा में इसी पर बातें कर रहे हैं. कुछ लोगों ने तो पहले ही दिन की ठंडक में शॉल निकाल लिए. बीती रात जम्मू-कश्मीर, पंजाब से लेकर यूपी के ज्यादातर घरों में एसी और कूलर खामोश रहे. जिन्होंने चलाया उन्होंने मोटी चादर ओढ़कर खर्राटे लिए. मौसम विभाग ने 7 अक्तूबर को अलर्ट किया है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में उत्तर-पश्चिम भारत में भारी वर्षा की संभावना है. 

इस साल अक्टूबर महीना लगते ही हिमालयी क्षेत्रों में मौसम ने ठंडक का अहसास दिला दिया. गुलमर्ग समेत दूसरे हिल स्टेशनों पर जल्दी बर्फबारी शुरू हो गई. टूरिस्टों की तो मौज आ गई, साथ में आम लोगों ने भी उमस और पसीने से राहत की सांस ली. गुलमर्ग में 2 अक्तूबर को ही पहली स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई. मौसम के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 8 अक्तूबर तक अलग-अलग स्थानों पर बर्फबारी और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. 

भारतीय मौसम विभाग के साइंटिस्ट डॉ. तृषाणु बनिक ने बताया है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ और इलाकों तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगले 5-6 दिनों तक वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है. पिछले 24 घंटों यानी 6 से 7 अक्तूबर के दौरान ओडिशा के क्योंझरगढ़ जिले, पश्चिमी राजस्थान के कुचामन, नागौर में और पश्चिमी यूपी के संभल जिले के आसपास भारी से बहुत भारी बारिश हुई है. 

पढ़ें: अक्टूबर में ही जम गया कश्मीर, भारी बर्फबारी से गुलमर्ग में माइनस में पारा, अभी और तांडव मचाएगी ठंड

हिमाचल प्रदेश के मनाली और दूसरे इलाकों में तापमान काफी घट गया है और बर्फ की चादर देखी जा रही है. राजधानी दिल्ली में जमकर बारिश हुई है. इस कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों का ऑपरेशन भी प्रभावित हुआ है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

All India Weather update

Trending news

ठंड जल्दी आ गई क्या भाई? आज भी भिगो रही बारिश, एसी-कूलर ने ओढ़ी खामोशी की चादर
All India Weather update
ठंड जल्दी आ गई क्या भाई? आज भी भिगो रही बारिश, एसी-कूलर ने ओढ़ी खामोशी की चादर
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
Chief Justice of India
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
digital arrest
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात