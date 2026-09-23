WION टूरिज्म समिट: दिल्ली पर्यटन का नया रोडमैप तैयार, कपिल मिश्रा ने इंडस्ट्री से मांगी साझेदारी, पीतमपुरा हाट बनेगा 'PM यूनिटी हब'

दिल्ली को दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद बनाने के लिए सरकार बड़े बदलाव करने जा रही है. 'WION आइकॉनिक टूरिज्म समिट 2026' में दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से कहा कि वे दिल्ली की तस्वीर बदलने में सरकार का साथ दें. सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जैसे पीतमपुरा हाट को अब 'पीएम यूनिटी हब' बनाया जाएगा और दिल्ली के इतिहास से जुड़े सिख, जाट और मराठा वीरों के सम्मान में नए स्मारक तैयार किए जाएंगे, ताकि उनके शौर्य की गाथा भी लोगों तक पहुंच सके.
दरअसल, 23 सितंबर को 'WION आइकॉनिक टूरिज्म समिट एंड अवॉर्ड्स 2026' का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली के पर्यटन को नए सिरे से संवारने का खाका पेश किया गया. VFS ग्लोबल और रेड हैट कम्युनिकेशंस की साझेदारी में हुए इस कार्यक्रम में टूरिज्म सेक्टर के भविष्य, नए मौकों और आने वाली चुनौतियों पर खुलकर चर्चा हुई. इस खास मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, वहीं दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा गेस्ट ऑफ ऑनर बने.
सम्मेलन में बोलते हुए दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने देश भर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काम की तारीफ की. कपिल मिश्रा ने बताया कि सरकार यहां आने वाले पर्यटकों को बिल्कुल नए और यादगार अनुभव देने की तैयारी में जुटी है. इसके लिए उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों से नए आइडिया और सुझाव देने को कहा. उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि दिल्ली के ऐतिहासिक 'टाउन हॉल' को एक शानदार 'एक्सपीरियंस सेंटर' के रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि यह पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बने, और इसमें भी प्राइवेट सेक्टर बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी निभाए.
दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि पीतमपुरा हाट को अब 'पीएम यूनिटी हब' बनाया जाएगा. इसके साथ ही 'गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज' को भी नए सिरे से संवारा जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलानी यहां खिंचे चले आएं. टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा, "अब साथ आने, बैठने, बात करने और मिलकर प्लानिंग करने का सही वक्त है."
कपिल मिश्रा ने दिल्ली के बहुरंगी इतिहास की बात करते हुए सिख परंपरा, अनंगपाल तोमर और जाट समाज के योगदान का खास तौर पर ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली के इस असल इतिहास को पहचान दिलाने के लिए नए स्मारक बनाए जाएंगे. शहर के अतीत से जुड़े सभी समुदायों और महापुरुषों के योगदान को अब सामने लाया जाएगा.
कपिल मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा, 'दिल्ली के इतिहास में भी अब तक केवल एक ही नैरेटिव को प्रमुखता दी गई और दुनिया को दिखाया गया, लेकिन दिल्ली के पास सिख शौर्य और बलिदान का इतिहास है, मराठों का इतिहास है और जाटों की बहादुरी का इतिहास है. अनंगपाल तोमर ने दिल्ली के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई. हम इन सभी महान विभूतियों के लिए दिल्ली में स्मारक तैयार करने की योजना बना रहे हैं. भारत की संस्कृति ही भारत को महाशक्ति बनाएगी और हमारी सभ्यता हमें दुनिया के हर दरवाजे और हर घर तक ले जाएगी.'