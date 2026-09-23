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WION टूरिज्म समिट: दिल्ली पर्यटन का नया रोडमैप तैयार, कपिल मिश्रा ने इंडस्ट्री से मांगी साझेदारी, पीतमपुरा हाट बनेगा 'PM यूनिटी हब'

दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने 'WION टूरिज्म समिट 2026' में राजधानी के पर्यटन को बढ़ावा देने का बड़ा प्लान पेश किया है. उन्होंने टूरिज्म कंपनियों को सरकार के साथ मिलकर काम करने का न्योता दिया. इस दौरान उन्होंने पीतमपुरा हाट को नया रूप देने और शहर में नए ऐतिहासिक स्थल व स्मारक बनाने की बात कही.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Sep 23, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 04:16 PM IST
WION टूरिज्म समिट: दिल्ली पर्यटन का नया रोडमैप तैयार, कपिल मिश्रा ने इंडस्ट्री से मांगी साझेदारी, पीतमपुरा हाट बनेगा 'PM यूनिटी हब'
Image Credit: दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने पूरा प्लान बताया

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Bhoopendra Rai

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पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर न्यूज टीम का हिस्सा हैं, देश विदेशी की खबरें कवर करते हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. जी न्यूज में खेल से जुड़ी खबरों के बाद अब न्यूज टीम के साथ रियलटाइम न्यूज पर काम कर रहे हैं. एक्सप्लेनर और किसी भी मुद्दे पर रिसर्च के साथ उसे आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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