Wion के सवाल पर घिरे रुबियो, कल के बयान से पलटे; देनी पड़ी सफाई...

WION के पत्रकार सिद्धांत सिब्बल ने जब सीधे तौर पर भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियों का मुद्दा उठाया, तो रुबियो ने संभलकर जवाब दिया. हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान से पीछे हटते हुए इस पर सफाई भी दी.
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जी न्यूज के सहयोगी चैनल WION के रिपोर्टर ने अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रुबियो से भारतीयों पर की जाने वाली नस्लीय टिप्पणियों पर सवाल किया तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि जैसे भारत में ऐसे 'बेवकूफ' लोग हैं जो ऐसी टिप्पणियां किया करते हैं वैसे ही अमेरिका में भी ऐसे 'बेवकूफ' लोग हैं जो बिना वजह ऐसी टिप्पणियां सोशल मीडिया और अन्य मंचों से किया करते हैं. इस के तुरंत बाद WION के रिपोर्टर ने उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस पोस्ट के बारे में पूछा जिसमें उन्होंने भारत को 'Hellhole' (नर्क का द्वार) कहा था. अब रुबियो के इस जवाब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी उन 'बेवकूफों की जमात' में खड़ा कर दिया जिसका जिक्र करते हुए रुबियो ने कहा था कि हर जगह ऐसे लोग मौजूद रहते हैं.
अब जब मार्को रुबियो को इस बात का मतलब समझ में आया तो उन्होंने आज इस पर सफाई दी है. रुबियो ने भारतीयों और भारतीय-अमेरिकियों के खिलाफ की गई नस्लवादी टिप्पणियों को 'बेवकूफ लोगों' की बातें कहकर खारिज कर दिया, और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे विचार व्यापक अमेरिकी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते. रुबियो ने भारत के साथ संबंधों की सराहना की और PM मोदी के साथ ट्रंप के मजबूत रिश्तों को भी रेखांकित किया.
रुबियो ने कहा, 'उन्होंने रिपोर्टर को यह बताने का मौका दिया था कि वह किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. उन्होंने आगे कहा कि हर देश में लोग सोशल मीडिया पर हर समय बेवकूफी भरी बातें करते रहते हैं.' मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे असली लोग हैं या कौन हैं? उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत बहुत पसंद है. राष्ट्रपति भारत के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े फैन हैं. अगर राष्ट्रपति नहीं चाहते कि मैं यहां रहूं, तो मैं यहां नहीं होता. वह सर्जियो जैसे किसी व्यक्ति को हमारा राजदूत बनाकर नहीं भेजते, जो राष्ट्रपति के बहुत करीब है... मेरा मतलब है, दुर्भाग्य से, दुनिया के हर देश में लोग सोशल मीडिया पर हर समय बेवकूफी भरी बातें करते रहते हैं.'
इसके पहले 24 मई को, US स्टेट डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया से वो पोस्ट हटा दी थी. इस पोस्ट में WION का एक नस्लभेदी सवाल शामिल था, जो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों और भारतीय-अमेरिकियों को निशाना बना रहा था. हटाए जाने से पहले स्टेट डिपार्टमेंट की उस पोस्ट में लिखा था-'रिपोर्टर: अमेरिका की तरफ से भारतीयों के खिलाफ बहुत ज्यादा नस्लभेदी बर्ताव देखने को मिल रहा है. इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सेक्रेटरी रुबियो: मुझे पूरा यकीन है कि कुछ लोगों ने बेवकूफी भरी टिप्पणियां की होंगी, क्योंकि हर देश में बेवकूफ लोग होते हैं. मुझे यकीन है कि यहां भी बेवकूफ लोग हैं. मैं आपको इसके अलावा और क्या बताऊं कि अमेरिका एक बहुत ही मेहमाननवाज देश है. हमारा देश उन लोगों से समृद्ध हुआ है जो हमारे देश में आते हैं, अमेरिकी बन जाते हैं, हमारी जीवनशैली में घुल-मिल जाते हैं और इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं.'
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2026 में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक चार पन्नों का ट्रांसक्रिप्ट साझा किया था. यह बयान अमेरिकी पॉडकास्टर माइकल सैवेज का था, जिसमें उन्होंने अमेरिका की जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) व्यवस्था पर सवाल उठाए थे. सैवेज ने अपने बयान में दावा किया कि कुछ लोग इस व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका में जन्म लेते ही बच्चा नागरिक बन जाता है और बाद में उसके जरिए पूरे परिवार को चीन, भारत या दुनिया के दूसरे देशों से अमेरिका लाने का रास्ता आसान हो जाता है. ट्रंप ने इसी बयान को अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर कर बहस को फिर हवा दे दी.
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