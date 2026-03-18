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Nitin Gadkari WION World Pulse: 'ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 4.5 करोड़ लोगों को दी नौकरी...', धौला कुआं जाम पर क्या बोले नितिन गडकरी?

Nitin Gadkarii in WION World Pulse: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में शिरकत की और कई अहम सवालों के जवाब दिए. उन्होंने नई दिल्ली के धौला कुआं में ट्रैफिक जाम के अलावा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के इकोनॉमी में योगदान पर भी बात की.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:21 PM IST
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Nitin Gadkari WION World Pulse: 'ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 4.5 करोड़ लोगों को दी नौकरी...', धौला कुआं जाम पर क्या बोले नितिन गडकरी?

WION World Pulse Summit: Zee मीडिया के सहयोगी चैनल WION के World Pulse Summit में बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की. उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने देश के 4.5 करोड़ लोगों को नौकरी दी है. भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बताते हुए उन्होंने कहा कि जब साल 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, तब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का साइज 7 लाख करोड़ रुपये था.लेकिन आज यह 23 लाख करोड़ रुपये है.

'पहले हम 7वें नंबर पर थे, आज तीसरे पर हैं'

पहले हम इकोनॉमी के मामले में 7वें नंबर पर थे, आज जापान को पछाड़ते हुए तीसरे पर आ गए हैं.79 लाख करोड़ रुपये के साथ अमेरिका पहले और 49 लाख करोड़ के साथ चीन दूसरे और भारत 23 लाख करोड़ के साथ तीसरे पायदान पर है.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विजन भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का है. लिहाजा इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ट्रांसपोर्ट बेहद अहम सेक्टर है.

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'ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री देती है सबसे ज्यादा रेवेन्यू'

उन्होंने कहा, 'भारत में अब तक 4.5 करोड़ लोगों को ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने नौकरी दी है.देश के एक्सपोर्ट्स में इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा योगदान है.राज्य हो या केंद्र सरकार, यह इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है. हमारी पॉलिसी ट्रांसपोर्ट को सेफ, पॉल्यूशन फ्री और सस्टेनेबल बनाने की है.' इसके अलावा नितिन गडकरी ने दिल्ली के धौला कुआं जाम को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए. उन्होंने कहा कि  उन्होंने अधिकारियों को उस इलाके में हाईवे चौड़ा करने का निर्देश दिया था.

गडकरी ने इस दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि जल्द ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों के बराबर होगी. टेक्नोलॉजी की मदद से हम बायोमास की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जो बायोगैस या बायो-सीएनजी को बनाने में इस्तेमाल हो सकती है.

पेट्रोल गाड़ियों जितनी होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत

गडकरी ने इस दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि जल्द ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पेट्रोल गाड़ियों के बराबर होगी. टेक्नोलॉजी की मदद से हम बायोमास की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जो बायोगैस या बायो-सीएनजी को बनाने में इस्तेमाल हो सकती है.

गडकरी ने इसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट और एविएशन सेक्टर को लेकर उनमें काफी संभावनाएं बताईं.उन्होंने कहा कि अगर हम देश में वाटर ट्रांसपोर्ट लेकर आते हैं तो यह अन्य ट्रांसपोर्ट ऑप्शन्स की तुलना में ज्यादा सस्ता पड़ेगा. इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट हमारी प्राथमिकता है. दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या पर गडकरी ने कहा कि हम बड़े शहरों के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आ रहे हैं. 

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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