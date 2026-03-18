ग्लोबल टेंशन, युद्ध और बिखरती एकता के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम सच में एक दुनिया-एक परिवार हैं?

WION World Pulse - The Leaders’ Confluence की ओपनिंग स्पीच में डॉ सुभाष चंद्रा ने बताया कि उन्होंने WION की शुरुआत कैसे की थी और WION के पीछे का मकसद क्या था?
Trending Photos
नई दिल्ली में जारी 'WION World Pulse - The Leaders’ Confluence' का उद्घाटन जी ग्रुप के संस्थापक, मार्गदर्शक और पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉ सुभाष चंद्र ने उद्घाटन भाषण दिया. साथ ही इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत भी सुभाष चंद्रा के भाषण के साथ हुई. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'WION वर्ल्ड पल्स समिट', WION की उस सोच को दिखाएगा कि पूरी दुनिया एक है और आज के मुश्किल समय में दुनिया को इसी सोच की जरूरत है. LIVE देखने के लिए यहां क्लिक करें
डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने संबोधन में बताया कि WION शुरू करने का विचार उन्हें गल्फ वॉर के समय आया था, जिसे दुनिया का पहला टीवी पर दिखाया गया युद्ध माना जाता है. उसी समय उनके मन में एक भारतीय ग्लोबल मीडिया नेटवर्क बनाने का ख्याल आया. उन्होंने आज के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि आज दुनिया में बातचीत पर युद्ध हावी हो गया है, जो WION की सोच के बिल्कुल उलट है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं, तो क्या हम सच में वैसा व्यवहार कर रहे हैं? साथ ही उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में रणनीतिक गठबंधन वैश्विक हालात को आकार दे रहे हैं.
#WIONWorldPulse | We are living in an era of information overload, where social media conversations shape narratives: @subhashchandra, Founder and Mentor of Zee Group and Former Rajya Sabha member#RhythmOfTheNewWorldOrder pic.twitter.com/XFfOUNzGs3
— WION (@WIONews) March 18, 2026
डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि पत्रकारिता का काम लोगों को जानकारी देना है, बिना भड़काए और लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश करना है. उन्होंने बताया कि WION जैसे पुराने और भरोसेमंद मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे दर्शकों को साफ और सही जानकारी दें, साथ ही चीजों का सही संदर्भ भी समझाएं. उन्होंने यह भी कहा कि आज की बंटी हुई दुनिया में कूटनीति के लिए WION जैसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म जरूरी हैं. WION Pulse का मकसद आज के समय की नब्ज को समझना और उसे लोगों तक पहुंचाना है.
|वक्ता का नाम
|पद / पहचान
|कार्यक्रम में भूमिका
|Namal Rajapaksa
|सांसद, श्रीलंका
|मुख्य वक्ता (विशेष अतिथि)
|Nitin Gadkari
|केंद्रीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग)
|मुख्य वक्ता
|Gajendra Singh Shekhawat
|केंद्रीय मंत्री (पर्यटन)
|मुख्य वक्ता
|Prahlad Joshi
|केंद्रीय मंत्री (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा)
|मुख्य वक्ता
|Ashish Kumar Chauhan
|एमडी और सीईओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
|विशेष अतिथि
|Kapil Mishra
|पर्यटन मंत्री, दिल्ली सरकार
|विशेष अतिथि
|Elnaaz Norouzi
|ईरानी-जर्मन अभिनेत्री
|विशेष अतिथि
WION वर्ल्ड PULSE का मुख्य विचार यह है कि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि वह अभी के समय में ही बन रहा है. यह कार्यक्रम अलग-अलग थीम वाले सेशन्स, यानी 'पल्सेस' में आयोजित किया गया है, जहां हर सेशन दुनिया के बदलते सिस्टम को प्रभावित करने वाले एक अहम पहलू पर फोकस करता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.