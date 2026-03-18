Advertisement
trendingNow13145125
Hindi Newsदेशग्लोबल टेंशन, युद्ध और बिखरती एकता के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम सच में एक दुनिया-एक परिवार हैं?

ग्लोबल टेंशन, युद्ध और बिखरती एकता के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम सच में एक दुनिया-एक परिवार हैं?

WION World Pulse - The Leaders’ Confluence की ओपनिंग स्पीच में डॉ सुभाष चंद्रा ने बताया कि उन्होंने WION की शुरुआत कैसे की थी और WION के पीछे का मकसद क्या था?

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्लोबल टेंशन, युद्ध और बिखरती एकता के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम सच में एक दुनिया-एक परिवार हैं?

नई दिल्ली में जारी 'WION World Pulse - The Leaders’ Confluence' का उद्घाटन जी ग्रुप के संस्थापक, मार्गदर्शक और पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉ सुभाष चंद्र ने उद्घाटन भाषण दिया. साथ ही इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत भी सुभाष चंद्रा के भाषण के साथ हुई. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'WION वर्ल्ड पल्स समिट', WION की उस सोच को दिखाएगा कि पूरी दुनिया एक है और आज के मुश्किल समय में दुनिया को इसी सोच की जरूरत है. LIVE देखने के लिए यहां क्लिक करें

डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया WION कैसे शुरू हुआ

डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने संबोधन में बताया कि WION शुरू करने का विचार उन्हें गल्फ वॉर के समय आया था, जिसे दुनिया का पहला टीवी पर दिखाया गया युद्ध माना जाता है. उसी समय उनके मन में एक भारतीय ग्लोबल मीडिया नेटवर्क बनाने का ख्याल आया. उन्होंने आज के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि आज दुनिया में बातचीत पर युद्ध हावी हो गया है, जो WION की सोच के बिल्कुल उलट है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं, तो क्या हम सच में वैसा व्यवहार कर रहे हैं? साथ ही उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में रणनीतिक गठबंधन वैश्विक हालात को आकार दे रहे हैं.

डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया पत्रकारिता का उद्देश्य

डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि पत्रकारिता का काम लोगों को जानकारी देना है, बिना भड़काए और लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश करना है. उन्होंने बताया कि WION जैसे पुराने और भरोसेमंद मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे दर्शकों को साफ और सही जानकारी दें, साथ ही चीजों का सही संदर्भ भी समझाएं. उन्होंने यह भी कहा कि आज की बंटी हुई दुनिया में कूटनीति के लिए WION जैसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म जरूरी हैं. WION Pulse का मकसद आज के समय की नब्ज को समझना और उसे लोगों तक पहुंचाना है.

कौन-कौन वक्ता होंगे शामिल?

वक्ता का नाम पद / पहचान कार्यक्रम में भूमिका
Namal Rajapaksa सांसद, श्रीलंका मुख्य वक्ता (विशेष अतिथि)
Nitin Gadkari केंद्रीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) मुख्य वक्ता
Gajendra Singh Shekhawat केंद्रीय मंत्री (पर्यटन) मुख्य वक्ता
Prahlad Joshi केंद्रीय मंत्री (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा) मुख्य वक्ता
Ashish Kumar Chauhan एमडी और सीईओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विशेष अतिथि
Kapil Mishra पर्यटन मंत्री, दिल्ली सरकार विशेष अतिथि
Elnaaz Norouzi ईरानी-जर्मन अभिनेत्री विशेष अतिथि

क्या है 'WION World Pulse - The Leaders Confluence'?

WION वर्ल्ड PULSE का मुख्य विचार यह है कि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि वह अभी के समय में ही बन रहा है. यह कार्यक्रम अलग-अलग थीम वाले सेशन्स, यानी 'पल्सेस' में आयोजित किया गया है, जहां हर सेशन दुनिया के बदलते सिस्टम को प्रभावित करने वाले एक अहम पहलू पर फोकस करता है.

WION World PULSE: ग्लोबल एजेंडा का पूरा ब्लूप्रिंट
POWER PULSE
बदलती कूटनीति का नया खेल
जर्मनी, इटली, सिंगापुर और श्रीलंका के राजनयिक बताएंगे कि अनिश्चित दुनिया में गठबंधन कैसे बदल रहे हैं.
ECONOMY PULSE
ट्रेड वॉर और भरोसे की चुनौती
वैश्विक व्यापार में दरार, टैरिफ तनाव और भरोसे के संकट पर गहन चर्चा होगी.
DEFENCE PULSE
भविष्य के युद्ध की तैयारी
नई सैन्य रणनीतियां, उभरते खतरे और जटिल युद्धक्षेत्र पर फोकस रहेगा.
TECH PULSE
AI पर किसका कंट्रोल?
क्या दुनिया AI और डेटा के लिए साझा नियम बना पाएगी? यही बड़ा सवाल है.
PLANET PULSE
क्लाइमेट vs प्रॉफिट
क्या बिजनेस ग्रोथ और पर्यावरण संरक्षण साथ चल सकते हैं- इस पर बहस होगी.
HEALTHCARE PULSE
हेल्थ सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन
नई चुनौतियों के बीच हेल्थकेयर सिस्टम कैसे बदल रहे हैं, इस पर चर्चा होगी.
AUTO PULSE
भविष्य की मोबिलिटी
EV, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और इस बदलाव में भारत की भूमिका पर नजर.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Dr Subhash ChandraWION

Trending news

ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
Dr Subhash Chandra
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
assam assembly elections
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
one nation one election
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
West Bengal Election 2026
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
Varun Gandhi news
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
West Bengal Election 2026
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
assam election 2026
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
kanshi ram ki kahani
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
India Myanmar News
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
Maharashtra Acid Attack
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना