इंडियन नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा

गुजरात के आनंद तालुका से गिरफ्तार किए गए हिरेंद्र कुमार इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी है, जिसने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में हलचल मचा दी थी. करकला सब-डिवीजन के सीनियर पुलिस अधिकारी हर्ष प्रियंवदा के नेतृत्व वाली जांच टीमों ने टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए कुमार का पता लगाया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 22, 2025, 01:40 AM IST
कर्नाटक की उडुपी पुलिस ने संवेदनशील भारतीय नौसेना डेटा को अनाधिकृत विदेशी संस्थाओं को लीक करने के मामले में गुजरात के 34 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गुजरात के आनंद तालुका से गिरफ्तार किए गए हिरेंद्र कुमार इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी है, जिसने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में हलचल मचा दी थी. करकला सब-डिवीजन के सीनियर पुलिस अधिकारी हर्ष प्रियंवदा के नेतृत्व वाली जांच टीमों ने टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए कुमार का पता लगाया. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, कुमार ने कथित तौर पर अपने नाम पर एक सिम कार्ड खरीदा और पैसे के बदले मुख्य आरोपी को दे दिया.

पुलिस अधिकारी ने कहा,'गुजरात का आरोपी सिम कार्ड और OTP सप्लाई कर रहा था, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ बातचीत के लिए WhatsApp अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए किया जाता था.' पुलिस का मानना ​​है कि यह सिम कार्ड जासूसी गिरोह द्वारा WhatsApp जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के ज़रिए बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण टूल था जिससे स्टैंडर्ड सुरक्षा निगरानी से बचा जा सके.

आरोपी को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया
कुमार को गिरफ्तारी के बाद पहले कोर्ट ले जाया गया और फिर ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया. यह मामला नवंबर 2025 में सामने आया, जब मालपे में उडुपी कोचीन शिपयार्ड में एक सिक्योरिटी ब्रीच की खबर मिली. शिपयार्ड ने सुषमा मरीन प्राइवेट लिमिटेड को सब-कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर रखा है. सब-कॉन्ट्रैक्टर के दो कर्मचारी, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं - रोहित (29) और संत्री (37) को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

पाकिस्तानी हैंडलर्स पर BNS और UAPA की धाराओं  में आरोप
उन पर भारतीय नौसेना के जहाजों के आइडेंटिफिकेशन नंबर की एक सीक्रेट लिस्ट को कैप्चर करने और शेयर करने और जहाजों की मरम्मत के शेड्यूल और संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा की डिटेल्स भेजने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, उन्हें कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से गैर-कानूनी फाइनेंशियल फायदा मिला. उन पर BNS और UAPA की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. जबकि रोहित और संत्री ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं, हिरेंद्र कुमार की गिरफ्तारी से पता चलता है कि कई राज्यों में लॉजिस्टिकल सपोर्ट का एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है. इस चेन में और कड़ियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है.

