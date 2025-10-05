पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी, पुलिस बोली- हम आ रहे हैं

Physical Assault Case: सोशल मीडिया पर एक महिला ने दावा किया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिकंइट के एक डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर देते समय उनके साथ छेड़खानी की.
Crime News: ब्लिकंइट, जेप्टो और जोमाटो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आने के बाद से लोगों के लिए खरीदारी करना आसान हो गया है, हालांकि कभी-कभी इससे जुड़ी काफी शिकायतें भी आती रहती हैं. बता दें कि ताजा मामले में एक महिला ने ब्लिंकिट डिलीवरी ड्राइवर पर उसे गलत तरीके से छूने का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. महिला ने वीडियो शेयर कर दावा किया कि ड्राइवर ने पार्सल देते समय उसकी छाती को छुआ.
महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक वीडियो शेयर किया और दावा किया कि आगे से अनचाहे संपर्क से बचने के लिए उसे अपना पार्सल अपने सामने रखना पड़ा. वीडियो में ब्लिंकिट की पीली वर्दी पहने एजेंट को पार्सल देते और पेमेंट लेते हुए दिखाया गया है. जैसे ही वह पैसे लौटाता है तो वह महिला की छाती को छूता है, जिससे वह जल्दी से पैकेज अपने सामने रख देती है. महिला ने ब्लिंकिट के शुरुआती रिएक्शन पर भी निराशा जाहिर की और इसे अपर्याप्त बताया.
महिला ने अपने पोस्ट में लिखा,'ब्लिंकिट से ऑर्डर करते समय आज मेरे साथ यही हुआ. डिलीवरी करने वाले ने दोबारा मेरा पता पूछा और फिर मुझे गलत तरीके से छुआ. यह स्वीकार्य नहीं है. ब्लिंकइट कृपया सख्त कार्रवाई करें. क्या भारत में महिला सुरक्षा एक मजाक है?' महिला ने आगे दावा किया कि ब्लिंकिट ने डिलीवरी ड्राइवर के खिलाफ तभी कार्रवाई की जब उसने घटना का सबूत पेश किया. ब्लिंकिट ने शुरुआत में उसके वर्बल कंप्लेन को खारिज किया और उसे केवल चेतावनी और सेंसटिविटी ट्रेनिंग देने का विकल्प चुना, हालांकि वीडियो सबूत पेश करने के बाद कंपनी ने ड्राइवर का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया और उसे अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया. मुंबई पुलिस ने महिला के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा,'हमने आपको फॉलो कर लिया है. कृपया डीएम में अपनी संपर्क जानकारी साझा करें.'
सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर अलग-अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने महिला का समर्थन करते हुए ब्लिंकिट डिलीवरी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं कई लोगों ने इसे महज एक गलती बताया, जिससे और बहस, छिड़ गए. एक यूजर ने लिखा,' हां, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसने जानबूझकर अपना हाथ आपके शरीर के ऊपरी हिस्से के पास लाया और आपको गलत तरीके से छुआ. आपकी झिझक साफ देखी जा सकती है. आप भाग्यशाली हैं या कैमरे के लिहाज से अच्छी तरह तैयार हैं. इस रिकॉर्डिंग के बिना उसके अपराध को पकड़ना मुश्किल होगा. इसे मजबूती से उठाएं.' एक अन्य ने टिप्पणी की,' यह स्पष्ट है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया. आपने उसके दाहिने हाथ पर पैसे दिए और उस व्यक्ति के बाएं हाथ पर डिलीवरी लिखा था. आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं. सीधी सी बात है.'
एक महिला ने ब्लिंकिट डिलीवरी ड्राइवर पर उसे गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
ब्लिंकिट ने शुरुआत में महिला की वर्बल कंप्लेन को खारिज किया, लेकिन वीडियो सबूत पेश करने के बाद ड्राइवर का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया और उसे अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया.
