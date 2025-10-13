Tamil Nadu News: नींद में थी दादी और पोती, जंगली हाथियों के झुंड ने अचानक कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?

Elephants Killed 2 Women In Tamiladu: भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सोमवार तड़के कोयंबटूर (Coimbatore) जिले के वालपराई (Valparai) के पास एक मजदूर बस्ती में घुस आए जंगली हाथियों के झुंड ने 55 साल की एक महिला और उसकी छोटी पोती को कुचलकर मार डाला. ये हादसा सुबह करीब 3.30 बजे वाटर फॉल्स एस्टेट (Water Falls Estate) में हुआ, जो एक चाय बागान का इलाका है और हाथियों की लगातार आवाजाही के लिए जाना जाता है.

अचानक घर पर हुआ हाथियों का हमला

वन अधिकारियों के मुताबिक, हाथियों का झुंड भोजन की तलाश में मजदूरों के क्वार्टर में घुस गया. जैसे ही जानवरों ने इलाके में उत्पात मचाया, उन्होंने एक घर पर हमला कर दिया, जहां पीड़ित सो रही थीं. मृतको की पहचान असला (55) और उनकी पोती हेमाश्री के तौर पर हुई. पड़ोसियों के शोर मचाने से पहले ही दोनों को कुचलकर मार डाला गया. जब तक बचाव दल पहुंचे, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. उनके शव बरामद कर लिए गए और वालपराई सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए.

मामले की जांच जारी

वालपराई रेंज के वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच कर रहे हैं. अधिकारी इलाके में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एडिशनल वॉर्निंग सिस्टम और गश्ती दल भी स्थापित कर रहे हैं. इंसानी इलाकों में हाथियों के अचानक घुसपैठ ने एक बार फिर तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में मानव-पशु संघर्षों की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटनाएं

अनामलाई टाइगर रिजर्व (Anamalai Tiger Reserve) बफर जोन में स्थित वालपराई में पिछले कुछ सालों में ऐसी ही कई दुखद घटनाएं हुई हैं. हरे-भरे चाय और कॉफी के बागान अक्सर हाथियों के गलियारों से सटे होते हैं, जिससे जानवरों को मानव बस्तियों से होकर गुजरना पड़ता है.

इस साल की शुरुआत में, शोलायार (Sholayar) के पास एक 42 साल के बागान कर्मचारी की मौत हो गई थी, जब काम पर जाते समय एक अकेले हाथी ने उस पर हमला कर दिया था. पिछले दिसंबर में एक अन्य मामले में, सिनकोना (Cinchona) गांव के पास एक किसान को भोर में गलती से एक हाथी से टकराने के बाद कुचल दिया गया था.

बार-बार क्यों हो रहा हाथियों का हमला?

वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट इन बार-बार होने वाले हमलों का कारण आवास विखंडन और जंगलों में भोजन की उपलब्धता में कमी को मानते हैं. अतिक्रमण, घटते वन क्षेत्र और बिजली की बाड़ ने हाथियों के कुदरती रास्तों को बाधित कर दिया है, जिससे वो अक्सर भोजन और पानी की तलाश में आबादी वाले इलाकों की ओर रुख कर लेते हैं. अधिकारी थर्मल सेंसर और हाथी ट्रैकर सहित अर्ली वॉरिनिंग सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न अभी भी चुनौतियां पेश कर रहे हैं.

बचाव की मांग

वालपराई में हुई हाल की मौतों ने स्थानीय निवासियों में गुस्सा पैदा कर दिया है, जिन्होंने और ज्यादा प्रिवेंटिव उपायों की मांग की है, जिसमें हाथियों के जानकारी वाले रास्तों से दूर वर्कर्स के आवासों को ट्रांसफर करना और आगे की जानमाल की हानि को रोकने के लिए रात में गश्त करना शामिल है.

