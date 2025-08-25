पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, 90,00,000 एलुमनी की मांग पर जज ने दिया ये जवाब

एक महिला तेलंगाना हाई कोर्ट में पति से तलाक और 90 लाख रुपये एलुमनी की मांग के साथ पहुंची. महिला का कहना था कि उसका पति नपुंसक है, शारीरिक संबंध नहीं बना पाता है. लेकिन अपनी ही बात को अदालत में साबित नहीं कर पायी, जिसके बाद जज ने मांग को खारिज कर दिया.

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस बीआर मधुसूदन राव की पीठ ने कहा कि महिला अपने पति पर लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाईं, न ही वह यह सिद्ध कर पाईं कि पति ने उनके साथ कोई धोखाधड़ी या क्रूरता की है.

क्या था पूरा मामला?

यह दंपत्ति दिसंबर 2013 में शादी के बंधन में बंधे थे. पत्नी ने दावा किया कि उनकी शादी कभी पूरी नहीं हुई, यानी उनके बीच कभी यौन संबंध नहीं बने. महिला ने बताया कि 2013 में केरल और 2014 में कश्मीर में दोनों हनीमून मनाने भी गए थे, लेकिन उसका पति यौन संबंध नहीं बना पाया. महिला ने यह भी तर्क दिया कि उनके पति ने उससे रूमेटाइड अर्थराइटिस की बीमारी छिपाई थी, जिसके कारण उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ. महिला ने इसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत क्रूरता का कारण बताया. उन्होंने 2017 की एक मेडिकल रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें उनके पति को “वैवाहिक जीवन के लिए अयोग्य” और बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं बताया गया था.

पति ने सभी आरोपों को खारिज किया

पति ने अपनी पत्नी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उसने इस बात को तो स्वीकार किया कि उन्हें अस्थायी तौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हुई थी, लेकिन उसने यह भी कहा कि इसका इलाज हो चुका था. उसने पत्नी के इस दावे का खंडन किया कि उनके बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं बने. पति ने कहा कि उनके बीच कई बार यौन संबंध बने, जिसमें दोनों हनीमून भी शामिल है. उन्होंने यह भी बताया कि पत्नी ने इस समस्या के बारे में उनसे कभी खुलकर बात नहीं की.

अदालत का फैसला

उच्च न्यायालय ने महिला की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि पति वैवाहिक जिम्मेदारियों को निभाने के योग्य नहीं था. अदालत ने यह भी कहा कि शादी के पांच साल बाद पत्नी यह दावा नहीं कर सकती कि पति नपुंसक हैं, जबकि मेडिकल रिकॉर्ड और उनके खुद के व्यवहार से ऐसा नहीं लगता. कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के फैसले में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं.

