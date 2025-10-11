MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन में हुई धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल

MNS Office: राज ठाकरे की पार्टी MNS एक बार फिर से चर्चा में है. इस बार उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला को दफ्तर में बुलाकर माफी मंगवाई और फिर थप्पड़ भी जड़ा.
Trending Photos
MNS: राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह बना एक वीडियो, जिसमें एक महिला नेता एक दूसरी महिला को थप्पड़ मारती नजर आ रही है. यह घटना मुंबई के पास कलवा इलाके की बताई जा रही है. कहा जा रहा है कि मुंबई लोकल ट्रेन में एक मामूली झगड़े के बाद यह विवाद शुरू हुआ.
पार्टी का कहना है कि एक यात्री अर्जुन काटे ट्रेन से उतरते समय गलती से एक महिला से टकरा गए थे. अर्जुन ने तुरंत माफी भी मांगी लेकिन उस महिला ने गुस्से में आकर उन्हें गालियां दीं और कथित तौर पर मराठी लोगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. अर्जुन की पत्नी स्वर काटे MNS की पदाधिकारी हैं. जब उन्हें यह बात पता चली तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस महिला को ढूंढकर दफ्तर बुलाया.
दफ्तर में बुलाने के बाद वहां महिला से माफी मंगाई गई. जब वह महिला माफी मांग रही थी, तभी स्वर ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया. वीडियो में यह पूरी घटना दिखती है और वहां मौजूद तीन पुरुष नेता भी दिख रहे हैं. महिला के परिवार वाले, जिनमें उसकी बेटी भी उस वक्त मौजूद थे. पार्टी नेता विनायक बिटला ने यह वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया और चेतावनी दी कि जो भी मराठी भाषा या मराठी लोगों का अपमान करेगा, उसे 'सबक सिखाया जाएगा'. इस वीडियो के बाद एक बार फिर MNS की कार्यशैली पर फिर से बहस छिड़ गई है.
यह भी पढ़ें:
अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहीम का जानी दुश्मन...छोटा राजन का दोस्त, डॉन डीके राव की जानिए क्राइम कुंडली
इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री योगेश कदम भी एक दुकानदार के साथ मारपीट को चलते सुर्खियों में थे. मुंबई में एक दुकानदार पर मराठी ना बोलने की वजह से MNS के कुछ लोगों ने हमला कर दिया था. हैरानी की बात है कि हमले की निंदा करने की बजाए कदम का कहना था कि मराठियों का अपमान करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.