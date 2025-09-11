'बंद करो वरना तुम्हारा गला घोंट दूंगा', मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...

Jammu and Kashmir News: डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद स्थिति तनवापूर्ण है. इस बीच, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियों में एक महिला कार्यकर्ता फातिमा फारूक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर अपने विचार लाइव स्ट्रीमिंग कर रहीं थीं. अब उन्हें भी पुलिस ने पति के साथ हिरासत में ले लिया है.
Trending Photos
Mehraj Malik: जम्मू-कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासत गरमाई हुई है. वहीं, डोडा जिले में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है. इस बीच, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियों में एक महिला कार्यकर्ता फातिमा फारूक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर अपने विचार लाइव स्ट्रीमिंग कर रहीं थीं, तभी उनके गुस्सैल पति ने उन्हें बीच में ही रोकने की कोशिश, लेकिन फातिमा आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थीं. जबकि उनके पति उन्हें गालियां देते हुए उनके साथ बदसलूकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है.
हालांकि, इसके कुछ ही घंटे बाद एक नाटकीय मोड़ आया और पुलिस ने दंपति को हिरासत में ले लिया. फातिमा को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए और उनके पति को लाइव सेशन के दौरान उनके साथ बदसलूकी करने के के आरोप में कस्टडी लिया है. दरअसल, जम्मू-कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक मेहराज मलिक को कथित तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में कठोर जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत गिरफ्तार किया गया है. इस गिरफ्तारी को लेकर आलोचना और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. जिसकी वजह से सरकार ने मंगलवार से डोडा में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी हैं और कर्फ्यू जैसे पाबंदी लगा दिए हैं.
ब्लॉक डेवलेमेंटच काउंसिल की पूर्व सदस्य फातिमा भी मेहराज की गिरफ्तारी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं और पुलिस के साथ झड़प में घायल हो गईं. अब वायरल हो रहे फेसबुक लाइव वीडियो में फातिमा कह रहीं हैं कि वे मेहराज मलिक की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन उनका जमीर उन्हें नाइंसाफी होते देख चुप रहने और घर बैठने की इजाजत नहीं देता.'
वे वायरल वीडियो में कह रहीं हैं कि, 'एक लाख लोगों के प्रतिनिधि पर जन सुरक्षा के लिए ख़तरा बताकर PSA के तहत मामला दर्ज किया गया है. ऐसा कैसे हो सकता है?' इसी दौरान अचानक लाइव स्ट्रीमिंग में उनके पति दिखाई देते हैं और चिल्लाते हुए सुनाई देते हैं. वो कहते हैं, 'तू क्या लाइव रिकॉर्ड कर रही है' और टतू ये क्यों कर रही है?'
इसके बाद दोनों में बहस शुरू हो जाती है. पति कहते हैं, 'क्या तुम पागल हो गई हो?' इसपर पत्नी फातिमा जवाब देती हैं, 'मैंने क्या गलत किया है?' वहीं, पति ने फिर कहा, 'क्या तुम्हारा दिमाग काम करता है?' इसपर पत्नी फिर से जवाब देती हैं और कहती हैं, 'हां, मेरा दिमाग काम करता है. क्या मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा? पति ने फिर आगे कहा,'तुम्हें बिना सोचे-समझे बात करने की क्या जरूरत है?' फातिमा कहती हैं, 'मैं बिना सोचे-समझे बात नहीं कर रही. मैं इंसाफ के साथ खड़ी हूं.' पति, 'मेहराज मलिक तुम्हारे लिए कौन है?' फातिमा बेबाक अंदाज में जवाब देती हैं, 'मेहराज मलिक मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन...'
फ़ातिमा का पति फिर उसका फोन छीनने की कोशिश करता है और उन्हें गालियां देता है. लेकिन वो आसानी से हार मानने वाली नहीं, फातिमा रिकॉर्डिंग जारी रखती है और अपने पति को दिखाने लगती है 'आप सब देख सकते हैं. सच के साथ खड़े हैं.' उसके पति कहते सुनाई देते हैं, 'बंद करो वरना तुम्हारा गला घोंट दूंगा.' फ़ातिमा आगे कहती हैं, 'देखो, ये मेरे पति हैं, ये तुम्हें सच के साथ खड़े होने नहीं देते. मैं जनता से पूछना चाहती हूं. सच के साथ खड़े होने वाले को ये सब सहना पड़ता है. प्रशासन मेहराज मलिक और मेरे पति के साथ ऐसा कर रहा है.' पति बार-बार उससे रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहता है और लाइव स्ट्रीमिंग बंद होते ही वह चिल्लाता है. यह भी पढ़ें:- कौन है मुनव्वर खान? भारत में 'कांड' करके भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए खींच लाई हैदराबाद
एक सीनियर पुलिस अपसर ने बताया कि फातिमा और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि उस पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने का आरोप लगाया गया है, लेकिन उसके पति पर घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया जा सकता है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि फातिमा ने अभी तक अपने पति के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.