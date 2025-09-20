ऐसा पैसा किस काम का... 40 लाख सैलरी लेकिन नहीं है सुकून, रोज ऑफिस जाने से पहले रोती है 34 साल की ये लड़की, बताया क्यों?

Burnout At Work: लगातार कई सालों तक काम करने के बाद जब आप एक मोटी तनख्वाह पाते हैं, तो यह खुशी सिर्फ जॉब ऑफर लेटर मिलने तक ही रहती है. इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मेंटल हेल्थ खराब होने लगता है.
पैसा होने और न होने से आपकी खुशी का कोई कनेक्शन नहीं है. कई लोग 30 की उम्र में अपनी छोटी सैलरी से परेशान है, तो लाखों कमाने वाले भी आंसू बहा रहे हैं. ऐसे में खुद से ये सवाल करना जरूरी है कि पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन क्या वो मानसिक सुकून भी देता है?
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला चर्चा में है. 34 साल की एक महिला जो हर साल करीब 40 लाख रुपये की कमाई कर रही है, लेकिन अब वह इस कदर थक चुकी है कि रोज काम पर जाने से पहले रोती है. महिला ने खुद यह अनुभव रेडिट पर शेयर किया, जिससे हजारों लोग जुड़ गए और उन्होंने भी अपनी आपबीती सुनाई.
12 साल के बाद ब्रेक की जरूरत
महिला ने बताया कि वह एक एनालिटिक लीड के तौर पर काम कर रही हैं. 12 साल लगातार काम करने के बाद वो एक अच्छी सैलरी तो कमा पा रही हैं, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है. हालत ये है कि मानसिक और शारीरिक थकावट उनकी सेहत पर असर डाल रही है. वह सोच रही हैं कि 3-4 महीने का करियर ब्रेक लें और फिर नए साल की शुरुआत में काम पर वापसी करें. लेकिन इस फैसले को लेकर उनके मन में कई सवाल हैं.
रोज रोती हूं काम पर जाने से पहले
महिला ने अपने पोस्ट में लिखा, “मैं हर दिन काम पर जाने से पहले रोती हूं. मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अब और नहीं झेल सकती.” उन्होंने बताया कि काम का दबाव इतना ज्यादा है कि अब उनकी सेहत पर भी असर होने लगा है. मानसिक थकावट, नींद की कमी, और भावनात्मक अस्थिरता उन्हें लगातार परेशान कर रही है.
ब्रेक चाहिए लेकिन लेकिन डर भी है
वह चाहती हैं कि कुछ महीनों का ब्रेक लें और जनवरी या फरवरी में फिर से नौकरी की तलाश करें. जब हायरिंग का टाइम अच्छा होता है. लेकिन उनका सबसे बड़ा डर है कि अगर वह कुछ महीने काम से दूर रहीं, तो क्या उन्हें फिर से वही सैलरी और पद मिलेगा? उनके पास कुछ बचत है, जिससे वह 6 महीने तक बिना सैलरी के गुजारा कर सकती हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि इससे उनका करियर डगमगा सकता है.
सोशल मीडिया पर रिएक्शन
महिला की पोस्ट पर कई सारे लोगों ने रिएक्ट किया है. कई लोगों ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पहले है, पैसा बाद में. कुछ ने सलाह दी कि वो खर्चों में कटौती करें ताकि बचत लंबी चले. कुछ ने सबीटिकल लेने की सलाह दी ताकि रिज्यूमे पर ब्रेक खराब न दिखे. वहीं, कुछ ने छोटे-छोटे बदलाव सुझाए जैसे- महीने में एक छुट्टी, टीम या रोल बदलना, या किसी कम तनाव वाले काम की तरफ बढ़ना.
करियर ब्रेक को लेकर डरना नहीं चाहिए
कई यूजर्स ने बताया कि आज के समय में कंपनियां करियर ब्रेक को ज्यादा सामान्य मानती हैं, खासकर जब वजह मानसिक स्वास्थ्य हो. हालांकि यह भी सच है कि नई नौकरी मिलने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं, इसलिए सही प्लानिंग जरूरी है.
