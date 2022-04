Odisha: हॉस्पिटल में गई अचानक लाइट, टॉर्च की रोशनी में हुई महिला की डिलीवरी

Polasara Community Health Centre: ओडिशा के एक अस्पताल में बिजली चले जाने से डॉक्टर समेत प्रेग्नेंट महिला को मुसीबत का सामना करना पड़ा. महिला यहां डिलीवरी के लिए आई थी. अचानक लाइट चली गई. इसके बाद महिला की डिलीवरी मोबाइल फोन के टॉर्च की रोशनी में कराई गई.

यह मामला ओडिशा के पोलासरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Polasara Community Health Centre) का है. यहां बिजली गुल होने के कारण एक महिला ने फोन टॉर्च की रोशनी में बच्चे को जन्म दिया. महिला स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के लिए आई थी. इस बीच अचानक बिजली चली गई. इससे डॉक्टरों समेत महिला और परिजन परेशान हो गए.

Odisha: A woman gave birth using phone torchlight due to power outage at Polasara Community Health Centre, in a viral video



Enquiry ordered. Action against those responsible; instructed all community health centres to arrange power backup: Umashankar Misra, CDMO, Ganjam (20.4) pic.twitter.com/Gf4tWPVhlL

— ANI (@ANI) April 21, 2022