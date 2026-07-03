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युवक के साथ होटल में किया चेक इन, कुछ ही घंटों बाद फांसी पर झूली महिला; आत्महत्या को बताया 'बर्थडे गिफ्ट'

Woman Kill Herself On Video Call: हैदराबाद में एक महिला ने वीडियो कॉल में आत्महत्या कर ली. उसने आत्महत्या कर इसे अपनी दोस्त सत्या के लिए जन्मदिन का उपहार बताया. महिला का एक 7 साल का बच्चा भी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 03, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:16 PM IST
युवक के साथ होटल में किया चेक इन, कुछ ही घंटों बाद फांसी पर झूली महिला; आत्महत्या को बताया 'बर्थडे गिफ्ट'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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