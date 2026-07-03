युवक के साथ होटल में किया चेक इन, कुछ ही घंटों बाद फांसी पर झूली महिला; आत्महत्या को बताया 'बर्थडे गिफ्ट'

Hyderabad Woman Kill Herself: हैदराबाद के एक होटल में 26 साल की महिला की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले को लेकर कई बड़ी जानकारीयां सामने आ रही हैं. महिला की पहचान रेणुका के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि उसने एक दोस्त के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए आत्महत्या कर ली. अपनी जान लेने से पहले उन्होंने दोस्त से कहा कि यह जन्मदिन का उपहार है.
इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक, रेणुका ने बुधवार ( 1 जुलाई 2026) को सुबह लगभग 3 बजे लंगर हाउस के एक होटल में शेख नाम के व्यक्ति के साथ चेक इन किया. पुलिस ने बताया कि दोनों ने अपने स्टे के दौरान लंच किया. खबरों के मुताबिक, शेख गुरुवार ( 2 जुलाई 2026) की रात लगभग 10 बजकर 30 मिनट पर होटल से चले गया, जबकि रेणुका अकेली वहीं रुक गईं.
होटल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि महिला ने रात करीब 11 बजकर 56 मिनट पर डिनर का ऑर्डर दिया था. वहीं, रात लगभग 12 बजकर 18 मिनट पर उसने अपनी दोस्त सत्या को वीडियो कॉल किया. कॉल के दौरान, सत्या ने कथित तौर पर रेणुका को शराब से बचने और अपना ख्याल रखने की सलाह दी. इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि रेणुका ने अपनी दोस्त से कहा था कि वह अपनी जान देने जा रही है और इसे सत्या के लिए 'जन्मदिन का उपहार' बताया. उसका जन्मदिन 4 जुलाई को है.
पुलिस ने बताया कि रेणुका ने वीडियो कॉल के दौरान ही होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घबराई सत्या ने दूसरों को अलर्ट किया और होटल की ओर दौड़ी. मदद पहुंचने तक रेणुका मृत पाई गई. बताया जा रहा है कि रेणुका अलवाल की रहने वाली थी।, वह शादीशुदा थी और उसका एक 7 साल का बेटा भी था. वह अपने पति से अलग रहती थी और शहर के एक रेस्टोरेंट-पब में काम करती थी. मामले को लेकर लंगर हाउज के सब इंस्पेक्टर सैयद मुनवर अली ने बताया,' महिला ने रात लगभग 12 बजकर 24 मिनट पर अपनी दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करते हुए आत्महत्या कर ली. उसने बुधवार सुबह एक व्यक्ति के साथ होटल में चेक-इन किया था. वह व्यक्ति गुरुवार रात को चला गया. हम मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं.'
पुलिस के मुताबिक, रेणुका और शेख अक्सर होटल आते-जाते थे. इन्वेस्टिगेटर्स इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि वह पहले भी 2 अन्य पुरुष मित्रों के साथ होटल आई थी. पुलिस ने बताया कि शेख विवाहित है और उसके 3 बच्चे हैं. वह डेयरी का बिजनेस चलाता है. बताया जा रहा है कि वह रेणुका को आर्थिक मदद भी पहुंचाता था. पुलिस BNSS के सेक्शन 194 के तहत मामला दर्ज कर उसकी मौत के कारणों की जांच कर रही है. जांचकर्ता कॉल रिकॉर्ड, CCTV फुटेज और मामले से जुड़े लोगों के बयानों का विश्लेषण कर रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद घटना का सटीक पता चल पाएगा.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.