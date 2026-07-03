युवक के साथ होटल में किया चेक इन, कुछ ही घंटों बाद फांसी पर झूली महिला; आत्महत्या को बताया 'बर्थडे गिफ्ट'

Hyderabad Woman Kill Herself: हैदराबाद के एक होटल में 26 साल की महिला की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले को लेकर कई बड़ी जानकारीयां सामने आ रही हैं. महिला की पहचान रेणुका के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि उसने एक दोस्त के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए आत्महत्या कर ली. अपनी जान लेने से पहले उन्होंने दोस्त से कहा कि यह जन्मदिन का उपहार है.



इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक, रेणुका ने बुधवार ( 1 जुलाई 2026) को सुबह लगभग 3 बजे लंगर हाउस के एक होटल में शेख नाम के व्यक्ति के साथ चेक इन किया. पुलिस ने बताया कि दोनों ने अपने स्टे के दौरान लंच किया. खबरों के मुताबिक, शेख गुरुवार ( 2 जुलाई 2026) की रात लगभग 10 बजकर 30 मिनट पर होटल से चले गया, जबकि रेणुका अकेली वहीं रुक गईं.