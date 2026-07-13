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SC में मंगलसूत्र उतार CJI के सामने गिड़गिड़ाने लगी महिला, चीफ जस्टिस ने दिया ये आश्वासन; आखिर क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान CJI के सामने एक महिला खड़ी हो गई और पहले अपने मामले की सुनवाई करने के लिए गिड़गिड़ाने लगी. इस वाकया को देखकर वहां पर मौजूद लोग परेशान हो गए.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 13, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:08 PM IST
SC में मंगलसूत्र उतार CJI के सामने गिड़गिड़ाने लगी महिला, चीफ जस्टिस ने दिया ये आश्वासन; आखिर क्या है मामला?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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