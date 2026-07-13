/SC में मंगलसूत्र उतार CJI के सामने गिड़गिड़ाने लगी महिला, चीफ जस्टिस ने दिया ये आश्वासन; आखिर क्या है मामला?

Supreme Court News: देश के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत के सामने सोमवार (13 जुलाई) को एक हैरान करने वाला वाकया हुआ. सीजेआई की अगुआई वाली पीठ के सामने एक महिला ने अपने मंगलसूत्र निकाल दिए और भरी अदालत में वह CJI से अपनी केस की सुनवाई करने की मांग करने लगी.
इस घटना ने कोर्टरूम में मौजूद लोगों को हैरान कर दिया. बताया जा रहा है कि सीजेआई के सामने गुहार लगाने वाली महिला खुद याचिकाकर्ता थी और अपने मामले में खुद पेश होने आई थी. सीजेआई के सामने गुहार लगाते हुए महिला ने कहा कि मी-लॉर्ड, मी-लॉर्ड मैं हैदराबाद से हूं और एक शब्द हमारा भी सुन लीजिए. इसके बाद सीजेआई ने टोकते हुए कहा कि मैडम आपका मामला सोमवार को सुना जाएगा.
हालांकि, सीजेआई के टोक के बाद भी महिला नहीं रुकी और वह गिड़गिड़ाते हुए कहा कि नहीं, सर प्लीज! मैं बस एक शब्द कहूंगी. 15 साल से हम जिंदगी नहीं जी रहे हैं. हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है. हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है. हम सभी मिलकर बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं.
महिला के इस बयान के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगले सोमवार को आपका मामला सुना जाएगा. यह मामला एक स्पेशल बेंच को सुनना है. आप ऐसा कीजिए मत आइएगा. आप ऑनलाइन पेश हो जाइएगा. आपको भौतिक रूप से यहां आने की जरूरत नहीं है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, याचिकाकर्ता ने सीजेआई की इस टिप्पणी पर कहा कि नहीं सर, हम आएंगे. हमारे दिल में जो बात है वह आपको सुननी होगी. हम कितने दर्द में हैं यह किसी को नहीं समझा सकते. पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है. हम बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रहे हैं. बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं.
महिला की बात को सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि आपकी याचिका पर सुनवाई के बाद ही कोई फैसला हो सकेगा. सुनवाई के लिए अगली सोमवार की तारीख निर्धारित की गई है. मेरा आपको सुझाव है कि आप यात्रा पर पैसे बर्बाद न करें.
सीजेआई की बात पर महिला ने कही हम आएंगे. हमारे जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है. हालांकि, महिला की जिद पर सीजेआई ने समझाया कि आप सुनवाई में ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं, जब तक आपकी सुनवाई चले.
वहीं, यचिकाकर्ता ने कहा कि एक महिला के लिए उसके मंगलसूत्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है. हमारे गले में अब कुछ भी नहीं बचा है. इसी तरीके से काफी देर तक कोर्टरूम में महिला और सीजेआई के बीच बातचीत चलती रही. आखिर में सीजेआई की ओर से कहा गया कि अगले हफ्ते एक स्पेशल बेंच आपका मामला सुनेगी और फिर इस मामले पर फैसला होगा.