जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है... का नया वर्जन 'हम जेन जी हैं', लद्दाख में युवती के हंगामे पर उमर का तंज

Kargil Checkpoint: भारत में इन दिनों हर जगह जेन जी की बात चल रही है. ये आज की युवा पीढ़ी है, जो अपनी बातों को बेबाकी से आगे रख रही है. हालांकि, देश में कुछ ऐसे भी युवा है, जो जेन जी शब्द का इस्तेमाल अपनी धौंस जमाने के लिए कर रहे हैं. न तो ये अपने से बड़ों का आदर कर रहे हैं और न ही देश सेवा में लगे लोगों को सम्मान करते हैं. ऐसा ही एक मामला लद्दाख में देखने को मिला है.
इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में लद्दाख के कारगिल में मिनिमार्ग चेकपॉइंट से एक युवती चिल्लाते हुए नजर आ रही है. वह कहती है,' हम जेन जी हैं और हम इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करेंगे.' पुलिस के मुताबिक, घटना 25 जुलाई 2026 की है, जब रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की जोजिला-गुमरी मार्ग पर आवाजाही के चलते क्षेत्र में ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन लगा था.
वायरल वीडियो क्लिप में युवती चिल्लाते हुए सवाल करती है कि एक मंत्री समेत अन्य लोगों को आगे जाने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि आम यात्रियों को रोक दिया गया था. युवती ने कहा,' मंत्री जी यहां से कैसे चले गए. हम जेन जी हैं. हम इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करेंगे. आप सब मुझे बताइए, क्या आप यहां बैठेंगे या नहीं? चलिए चलते हैं. वे हमें कैसे रोकेंगे.'
We are Gen-Z and we won't tolerate this nonsense. Kashmiriyo ke sath toh karte hi the ab tourist ke sath bhi karne lagye. pic.twitter.com/7aluOiFUjJ
— DesiEsco (@DesiEsco7) August 19, 2026
युवती ने आगे कहा,' 5 घंटे हो गए हैं. ये हमें जाने नहीं दे रहे. क्या हम यहां घूमने के लिए पैसे देते हैं, या ये सब बर्दाश्त करने के लिए आते हैं? इन्होंने गेट बंद कर दिया है. ये कश्मीरियों के साथ ऐसा करते हैं और अब बाहर से आने वाले पर्यटकों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं. इन्होंने गेट बंद कर दिया, अपना नाम तक नहीं बताया और चले गए. यहां कोई भी जिम्मेदार नहीं है.' वीडियो में दिखाया गया है कि टकराव के दौरान कई पर्यटक उसका हौसला बढ़ा रहे थे और भीड़ में मौजूद कई लोगों ने देरी के बारे में बोलने के लिए उनकी तारीफ भी की.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कारगिल के चेकॉपाइंट में हुई इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर की है. उन्होंने कहा कि हम जेन जी हैं, जैसा नारा अब उस जुमले की तरह हो गया है, जब लोग अपनी शान या रुतबे का प्रदर्शन करना चाहते थे.
This “we are Gen Z” has become the new “jaantay nahin ho mera baap kaun hai”. The quickest way to erode any Gen Z goodwill is to start using it as a threat at the slightest perceived affront. https://t.co/ya5OJTgxIn
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 19, 2026
मुख्यमंत्री ने अपने 'X' हैंडल पर इसको लेकर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' हम जेन जी हैं कहना अब जानते नहीं हो मेरे पिता कौन हैं कहने जैसा नया रवैया बन गया है. जेन जी के प्रति बनी अच्छी छवि को खराब करने का सबसे तेज तरीका है कि जरा सी भी ठेस पहुंचने पर इसे धमकी की तरह इस्तेमाल किया जाए.'
बता दें कि कारगिल में इस तरह का ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन कोई असामान्य बात नहीं है. यहां के रास्ते अक्सर मौसम की स्थिति, सुरक्षा आवश्यकताओं और सड़कों की खराब हालत से प्रभावित होते हैं, जिसके चलते कई यात्रियों को अचानक और कभी-कभी लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है. इसी के चलते यात्रियों में गुस्सा देखने को मिला.