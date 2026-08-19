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जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है... का नया वर्जन 'हम जेन जी हैं', लद्दाख में युवती के हंगामे पर उमर का तंज

Woman Shouts In Kargil Checkpoint: लद्दाख में कारगिल चेकपॉइंट पर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन के चलते एक पर्यटक अचानक चिल्लाने लगी. उसके साथ मौजूद अन्य लोग भी इसपर उसका साथ देने लगे. यह वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 19, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:19 PM IST
जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है... का नया वर्जन 'हम जेन जी हैं', लद्दाख में युवती के हंगामे पर उमर का तंज

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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