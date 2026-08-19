जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है... का नया वर्जन 'हम जेन जी हैं', लद्दाख में युवती के हंगामे पर उमर का तंज

युवती ने आगे कहा,' 5 घंटे हो गए हैं. ये हमें जाने नहीं दे रहे. क्या हम यहां घूमने के लिए पैसे देते हैं, या ये सब बर्दाश्त करने के लिए आते हैं? इन्होंने गेट बंद कर दिया है. ये कश्मीरियों के साथ ऐसा करते हैं और अब बाहर से आने वाले पर्यटकों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं. इन्होंने गेट बंद कर दिया, अपना नाम तक नहीं बताया और चले गए. यहां कोई भी जिम्मेदार नहीं है.' वीडियो में दिखाया गया है कि टकराव के दौरान कई पर्यटक उसका हौसला बढ़ा रहे थे और भीड़ में मौजूद कई लोगों ने देरी के बारे में बोलने के लिए उनकी तारीफ भी की.