/प्रधानमंत्री ने मेरी बेटी को जीवनदान दिया... जंतर-मंतर में गाली देने वाली किशोरी की मां ने PM का जताया आभार, कहा- इसे गोद ले लीजिए

Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर मंतर में NEET पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाली एक किशोरी की मां ने अपनी बेटी को माफ करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया. महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस कदम से उनकी बेटी को नया जीवनदान दिया है.
पीएम मोदी की ओर से प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें गाली देने वाले और भद्दी टिप्पणियां करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई न करने की अपील के बाद किशोरी की मां ने कहा कि वह आभारी हैं कि उनके उपर किए गए अपमानजनक टिप्पणियों के बावजूद उन्होंने माफ करने का ऑप्शन चुना.
मीडिया के साथ बातचीत में किशोरी की मां ने कहा,' प्रधानमंत्री मोदी इस देश के राजा हैं. हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं. उन्होंने उस लड़की को क्षमा करके बहुत बड़ा नेक काम किया, जिसने उन्हें इतनी बुरी तरह गाली दी थी. मैं हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त करती हूं. आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसे मिला सबसे बड़ा उपहार प्रधानमंत्री मोदी से है. उन्होंने उसे जीवनदान दिया है. मेरी बेटी को आज एक नया जीवन मिला है.' मां ने पीएम मोदी से भावुक अपील करते हुए अपनी बेटी को गोद लेने और उसके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा,' मोदी जी कृपया इस बच्ची को गोद लें और उसका भविष्य उज्ज्वल बनाएं. हमें बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है और हम बार-बार माफी मांगते हैं.'
महिला ने अपनी बेटी के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की भी अपील की, उन्होंने दावा किया कि इसमें लड़की की उम्र गलत बताई गई है. उन्होंने कहा,' कृपया FIR वापस लें. इसमें लड़की की उम्र गलत लिखी है.' महिला ने कहा कि उनकी बेटी 15 साल की है और नाबालिग है. उन्होंने यह भी बताया कि वह इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती है और वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें काफी परेशान किया गया. महिला के मुताबिक, लोगों ने कहा कि हम जैसे माता-पिता को मर जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि 10-20 साल की उम्र के बच्चे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और अक्सर उनका शोषण किया जाता है.
महिला ने सरकार से नाबालिगों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की और पीएम मोदी से बच्चों के लिए इंस्टाग्राम-फेसबुक पर बैन लगाने और 18 से कम उम्र के लोगों को विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने से रोकने का आग्रह किया. उन्होंने कहा,' बच्चों को केवल पढ़ाई करनी चाहिए. उन्हें कुछ नहीं पता और उनका शोषण किया जाता है. उन्हें संस्कृति और समाज की कोई जानकारी नहीं है और वे बड़ों का सम्मान नहीं करते.'
बता दें कि जंतर-मंतर पर हुए CJP प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलते हुए एक किशोरी का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. उसके खिलाफ नोएडा में जीरो FIR दर्ज की गई, जिसे बाद में दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया. लड़की ने बाद में एक वीडियो जारी कर अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी और कहा कि वह विरोध प्रदर्शन में मौजूद लोगों से प्रभावित हुई थी. उसने इसे अपनी पहली और आखिरी गलती बताया.