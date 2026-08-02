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प्रधानमंत्री ने मेरी बेटी को जीवनदान दिया... जंतर-मंतर में गाली देने वाली किशोरी की मां ने PM का जताया आभार, कहा- इसे गोद ले लीजिए

Woman Thanks PM Modi For Forgiving Her Daughter: दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को गाली देने वाली और उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणियां करने वाली एक किशोरी की मां का बयान सामने आया है. उसने अपनी बेटी को माफ करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 02, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:06 PM IST
प्रधानमंत्री ने मेरी बेटी को जीवनदान दिया... जंतर-मंतर में गाली देने वाली किशोरी की मां ने PM का जताया आभार, कहा- इसे गोद ले लीजिए

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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