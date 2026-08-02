/प्रधानमंत्री ने मेरी बेटी को जीवनदान दिया... जंतर-मंतर में गाली देने वाली किशोरी की मां ने PM का जताया आभार, कहा- इसे गोद ले लीजिए

मीडिया के साथ बातचीत में किशोरी की मां ने कहा,' प्रधानमंत्री मोदी इस देश के राजा हैं. हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं. उन्होंने उस लड़की को क्षमा करके बहुत बड़ा नेक काम किया, जिसने उन्हें इतनी बुरी तरह गाली दी थी. मैं हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त करती हूं. आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसे मिला सबसे बड़ा उपहार प्रधानमंत्री मोदी से है. उन्होंने उसे जीवनदान दिया है. मेरी बेटी को आज एक नया जीवन मिला है.' मां ने पीएम मोदी से भावुक अपील करते हुए अपनी बेटी को गोद लेने और उसके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा,' मोदी जी कृपया इस बच्ची को गोद लें और उसका भविष्य उज्ज्वल बनाएं. हमें बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है और हम बार-बार माफी मांगते हैं.'