/बाहर निकलते ही अचानक चल पड़ी लिफ्ट, बीच में फंसी महिला की दर्दनाक मौत; CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में रविवार को एक रिहायशी इमारत में लिफ्ट का इस्तेमाल करना एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया. 50 वर्षीय महिला वनिता के साथ उस वक्त हादसा हो गया, जब कथित तौर पर लिफ्ट के दरवाजे खुले होने के बावजूद वह अचानक नीचे की ओर चल पड़ी. महिला इसकी चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
बताया जा रहा है कि वनिता अपनी बेटी और नाती के साथ लिफ्ट में चढ़ी ही थीं कि लिफ्ट अचानक से चल पड़ी. ऐसे में बेटी और नाती तो किसी तरह से लिफ्ट से बाहर निकल गए लेकिन बेटी और नाती तो किसी तरह लिफ्ट से बाहर निकल गए, लेकिन वनिता लिफ्ट से बाहर नहीं निकल पाई और नीचे की ओर घसीटती हुई चलीं गई. इस हादसे में वनिता को बिलकुल संभलने का मौका नहीं मिली और उन्हें गंभीर चोटें आई.
हादसे की आवाज और अफरा-तफरी के बाद अपार्टमेंट में रहने वाले लोग मौके पर पहुंच गए. आसपास मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद वनिता को बाहर निकाला. उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई. बताया गया कि वनिता की हालत ज्यादा खराब होने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया.
इस हादसे के बाद रिहायशी इमारतों में लगी लिफ्ट की सुरक्षा और उनके रखरखाव को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लिफ्ट के दरवाजे खुले थे तो वह नीचे की ओर कैसे चल पड़ी. लिफ्ट में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कई सुरक्षा इंतजाम होते हैं. ऐसे में इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि इमारत में लगी लिफ्ट की नियमित जांच और रखरखाव ठीक तरीके से हो रहा था या नहीं.
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लिफ्ट की सुरक्षा जांच समय पर हुई थी या नहीं और उसका रखरखाव निर्धारित नियमों के मुताबिक किया जा रहा था या नहीं. फिलहाल लिफ्ट के अचानक नीचे जाने की तकनीकी वजह स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हादसा किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ या इसमें रखरखाव से जुड़ी किसी तरह की लापरवाही की भूमिका थी.