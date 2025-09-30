Odisha: शादी के लिए पड़ी पैसों की जरूरत, पोस्ट ऑफिस ने प्री-मैच्योर FD तोड़ने से किया मना, हाईकोर्ट ने लगायी फटकार

Premature FD Withdrawal: फिक्स्ड डिपॉजिट को उसके मैच्योरिटी डेट से पहले नहीं तोड़ा जा सकता है. लेकिन हाल ही में एक मामले ओडिशा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इमरजेंसी की कंडीशन में कोई संस्था FD होल्डर को इसे तोड़ने से नहीं रोक सकती है.
ओडिशा में एक युवती हाईकोर्ट में अपने प्री-मैच्योर फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ने की अर्जी लेकर पहुंची. युवती को उसकी शादी के लिए पैसे की जरूरत थी. लेकिन पोस्ट ऑफिस की तरफ से बार-बार FD तोड़ने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जा रहा था. इसके लिए पोस्ट ऑफिस ने दलील दी कि नियम 8(d) के अनुसार चार साल पूरे होने से पहले फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ना मुमकिन नहीं है.
लेकिन कोर्ट ने युवती की इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए पोस्ट ऑफिस को जल्द से जल्द फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ने का आदेश दिया. साथ ही ये भी कहा कि यदि पैसा देने में देरी हुई तो इसपर अतिरिक्त ब्याज पोस्ट ऑफिस को देना होगा.
क्या है पूरा मामला
युवती ने अपनी सेविंग को पोस्ट ऑफिस के 5 फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट किया. जिसकी मैच्योरिटी डेट पांच साल बाद थी. इस बीच जब उसकी शादी का समय आया तो पैसों के लिए उसे अपना एफडी तोड़ना था. लेकिन जब उसने पोस्ट ऑफिस में एफडी को तोड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया. जिसके बाद युवती ओडिशा हाईकोर्ट में पोस्ट ऑफिस के फैसले को चुनौती देने के लिए पहुंची.
पोस्ट ऑफिस के फैसले को चुनौती
याचिकाकर्ता के वकीलों परशुराम पांडा, पी.के. सतपथी और एस. पाटी ने कोर्ट के सामने दलील दी कि नियम 8(d) में संशोधन 7 नवंबर 2023 को अधिसूचित किया गया था. इसमें यह साफ नहीं कहा गया है कि चार साल से पहले एफडी तोड़ना पूरी तरह निषिद्ध है. जिसका दावा पोस्ट ऑफिस की तरफ से किया जा रहा है. ऐसे में विशेष परिस्थितियों में यह अनुमति दी जानी चाहिए.
अदालत ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति दीक्षित कृष्ण श्रीपाद की एकल पीठ ने इस मामले में साफ कहा कि "यह धनराशि याचिकाकर्ता की अपनी है, जो उसने पांच साल के लिए निवेश की थी. हिंदू कानून के अनुसार, आपातकाल, विवाह और परिवार की आवश्यकताओं को परंपरागत रूप से जरूरी माना गया है. ऐसे में याचिकाकर्ता की पैसों की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. अदालत ने आगे कहा कि यदि धन व्यक्ति का अपना है, तो उसे अपने तरीके से उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए, जब तक कि कानून स्पष्ट रूप से मना न करे.
नियम 8(d) पर अदालत की टिप्पणी
पोस्ट ऑफिस के तरफ से वकीलों ने दलील दी कि नियम 8(d) के अनुसार केवल चार साल बाद ही एफडी को समय से पहले तोड़ा जा सकता है, और उससे पहले नहीं. लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा, "नियम 8(d) कोई अधिनियम नहीं है, बल्कि एक अधीनस्थ कानून है, जिसे कुछ नरमी के साथ पढ़ना चाहिए. इसमें 'किसी भी परिस्थिति में एफडी नहीं तोड़ी जा सकती' जैसी नकारात्मक भाषा नहीं है." कोर्ट ने यह भी कहा कि नियम का असल उद्देश्य यह बताना है कि अगर चार साल के बाद एफडी को समय से पहले तोड़ा जाता है, तो केवल सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज दिया जाएगा. इसका मतलब यह नहीं कि समय से पहले पैसा निकालना पूरी तरह से मना है.
