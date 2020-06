उड़ीसा में घरों के बाहर रंगोली बना रहीं आंगनबाड़ी महिलाएं, वजह जानकार आप भी बोलेंगे वाह!

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर जागरूक करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही हैं. इस बीच लोगों को सचेत करने के लिए उड़ीसा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्वारंटाइन व्यक्तियों (Quarantine Persons) के घर के सामने एक खास तरह की रंगोली बना रही हैं. ताकि उस इलाके के लोग कोरोना को लेकर जागरूक हो सकें.

पीआईबी इन उड़ीसा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा- 'आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनोखा कदम. ओडिशा के गंजम जिले में कार्यकर्ता क्वारंटाइन व्यक्तियों के घर के सामने एक पारंपरिक ज्योति वाली रंगोली बना रही हैं. जिसमें व्यक्ति के क्वारंटाइन दिनों को भी लिखा जा रहा है. इससे क्वारंटाइन व्यक्ति और उसके परिवार के साथ दूसरों को भी मदद होगी.'

In a unique step, Anganwadi workers in #Ganjam dist,#Odisha

are putting Jhoti, a traditional Odia Art form in front of the house of Quarantine persons, by mentioning the days of quarantine

It helps both the family of quarantine person & others to stay aware.#CoronaWarriors pic.twitter.com/S4K8wVSJXW

