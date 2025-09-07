महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी

तमिलनाडु के कडलूर जिले के पनरुटी के पास एक महिला के साथ बर्बरता की गयी. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. 2 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में एक महिला को उसकी ही साड़ी से पेड़ से बांधा गया है और चार महिलाएं उसे पीट रही हैं. गालियां दे रही हैं और उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रही हैं.

पुलिस के अनुसार, यह घटना भूमि विवाद से जुड़ी हो सकती है. अभी तक एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन अन्य फरार हैं. पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें बनाई है. हालांकि, अभी इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या यह घटना जातीय हिंसा से जुड़ी है.

औरत ही बनी औरत के लिए हैवान

पीड़िता को पेड़ से बांधने के बाद आरोपी महिलाएं उसके साथ क्रूरता करती हैं. एक महिला उसे "कुत्ते के बराबर" कहकर अपमानित करती है, दूसरी डंडे से मारती है, जबकि एक अन्य महिला उसके बाल खींचती है. आरोपियों ने पीड़िता की ब्लाउज को भी फाड़ने की कोशिश की ताकि उसे और ज्यादा शर्मिंदा किया जा सके.

अंजाम की फिक्र नहीं

पीड़िता वीडियो में खुद को बचाने की कोशिश करती दिखी. एक महिला का पैर पकड़कर कपड़े उतारने से रोकने की कोशिश करती है. एक अन्य महिला वीडियो बना रही थी और आरोपियों को चेतावनी देती है कि अगर वीडियो वायरल हुआ, तो सभी को जेल जाना पड़ सकता है. बावजूद इसके महिलाएं अपनी हरकतों से नहीं रुकतीं हैं.

पुलिस कर रही जांच

कडलूर जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि “घटना भूमि विवाद से जुड़ी लग रही है, लेकिन जातीय एंगल की भी जांच की जा रही है.” पुलिस अब वीडियो की सत्यता की पुष्टि और घटना की पूरी कड़ी को समझने में जुटी है.