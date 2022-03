यहां के हर घर की मालिक हैं महिलाएं, नहीं देखी होगी ऐसी मिसाल

Women own every house in this small Maharashtra village: बाकापुर में हर घर की नाम की तख्ती पर महिला का नाम होता है. यह अब एक नियम सा बन गया है. पहले यहां डर था कि पुरुष घर की महिला की सहमति के बिना ही, घर बेच देंगे. इस फैसले से महिलाओं में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है.