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महिला आरक्षण पर गरमाई सियासत, BJP की तेजी पर कांग्रेस ने घेरा; खरगे बोले- 'ये जल्दबाजी क्यों'

Women’s Quota Bill: महिला आरक्षण बिल करीब 30 महीने पहले यानी 2023 में ही संसद से पास हो गया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है. आधी आबादी को 33 फीसदी आरक्षण दिलाने को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की तेजी से हैरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सवालों की झड़ी लगा दी है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 03, 2026, 01:15 AM IST
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महिला आरक्षण पर गरमाई सियासत, BJP की तेजी पर कांग्रेस ने घेरा; खरगे बोले- 'ये जल्दबाजी क्यों'

Women’s Quota Bill news: कई मुद्दों पर सरकार से विपक्ष की असहमति और हंगामे के बीच संसद 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई. संसद का बजट सत्र अब 13 दिनों के ब्रेक के बाद 16 अप्रैल से शुरू होगा. संसदीय कार्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद की विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन से जुड़े बिल पर चर्चा की जाएगी. सरकार बिल को लागू करने का खाका पहले ही पेश कर चुकी है. आधी आबादी को उसका सियासी हक दिलाने के लिए अब जो तेजी दिख रही है, उस पर सियासत शुरू हो गई है. इस बाबत कांग्रेस ने केंद्र के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी है.

महिला आरक्षण कानून साल 2023 में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था. लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ था.  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद भी यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है. इसके लागू होने की तारीख केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए तय करेगी और जरूरत पड़ने पर संसद में इसमें संशोधन हो सकता है.

इतनी जल्दबाजी क्यों: कांग्रेस

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी पूछा कि आखिर सरकार इस बिल को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है. क्या ये जल्दबाजी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए की जा रही है.

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खरगे ने ये भी कहा, 'महिलाओं के आरक्षण का बिल सबसे पहले कांग्रेस लाई थी. हम सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन करते हैं. लेकिन सरकार आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इसे पास करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है. जयराम रमेश और राजीव शुक्ला ने इस बिल को लेकर कहा कि सरकार संसद की प्रक्रिया से ज्यादा राजनीतिक फायदा देख रही है.

सरकार का प्लान

सरकार का प्लान है कि बिना नई जनगणना और नए परिसीमन (Delimitation) के ही बिल पास कर दिया जाए, इसके साथ ही मोदी सरकार संसद और विधानसभाओं में कुल सीटों की संख्या 50% बढ़ाना भी चाहती है. अभी वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं. प्रस्तावित 50% की बढ़ोतरी के साथ सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें से 273 (करीब एक तिहाई) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

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कांग्रेस की आपत्ति

कांग्रेस नेताओं की आपत्ति इस बात को लेकर है कि अगर लोकसभा की सीटें 50% बढ़ा दी गईं तो हिंदी पट्टी वाले राज्यों (उत्तर भारत) को ज्यादा सीटें मिलेंगी. इससे दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश का संसद में प्रभाव कम हो जाएगा. इसलिए कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पहले सभी दलों की बैठक होनी चाहिए और वर्तमान चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मई में संशोधनों पर चर्चा होनी चाहिए.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'इसमें कोई राजनीतिक चाल नहीं है. हमारा मकसद सिर्फ 2029 तक इस कानून को लागू करना है. हम बिल में कुछ संशोधन ला रहे हैं.' केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'इसमें कोई राजनीतिक चाल नहीं है. हमारा मकसद सिर्फ 2029 तक इस कानून को लागू करना है. हम बिल में कुछ संशोधन ला रहे हैं.'

(यह भी पढ़ें- महिला आरक्षण संशोधन बिल का रास्ता साफ, संसद में 50% सीटों का होगा इजाफा; क्या है सरकार का 50+33 फॉर्मूला?)

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार दो बिल ला सकती है. एक बिल के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से जुड़ा होगा. इसलिए सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगी है. केंद्र की तरफ से खुद गृहमंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है. गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों इसके लिए एनडीए के साथ-साथ विपक्ष के कई नेताओं के साथ बैठकें कर चुके हैं. विपक्ष के दलों में वाईएसआर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी (एसपी), आरजेडी और एआईएमआईएम के नेताओं के साथ बैठक हो चुकी है. वहीं बीजू जनता दल और शिवसेना (यूबीटी) से भी बात कर चुकी है. हालांकि कांग्रेस से चर्चा होना अभी बाकी है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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