जादूगर का किस्सा सुनाकर राहुल गांधी ने कैसा 'जादू' कर दिया? 12 साल में पहली बार भाजपा को इतना बड़ा झटका लगा

महिला आरक्षण बिल एक दिन पहले ही प्रभावी हो चुका था, सुबह लोकसभा में विशेष सत्र के दूसरे दिन (17 अप्रैल) उससे जुड़े तीन विधेयकों पर लंबी डिबेट शुरू हुई. राहुल गांधी ने अपने बचपन के एक जादूगर का किस्सा सुनाकर सदस्यों को खूब हंसाया. स्पीकर को भी कहना पड़ा कि आप मुद्दे पर बात कीजिए. राहुल ने उस जादूगर को आज की स्थिति से जोड़ा. दोपहर बाद वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया, तो लोगों को लगने लगा कि इन तीन विधेयकों को पास कराने में शायद मुश्किल आ सकती है. पीएम ने लिखा - कुछ देर में लोकसभा में मतदान होने वाला है. मैं राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं. कृपया सोच-विचार कर निर्णय लें. वोटिंग हुई तो भाजपा की आशंका सही साबित हुई. एनडीए सरकार को 12 साल में शायद पहली बार इतना बड़ा झटका लगा. हां, राहुल गांधी की 'जादुई कहानी' ने ऐसा असर किया कि महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल 54 वोटों से गिर गया. (नीचे जादूगर वाला किस्सा सुनिए)

लोकसभा में 528 कुल वोट पड़े. बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 सदसयों ने वोट किया. हालांकि, विधेयक को पारित कराने के लिए दो तिहाई यानी 352 वोटों की जरूरत थी. विधानसभा चुनावों के बीच विशेष सत्र बुलाकर लाया गया बिल लोकसभा की दहलीज पार नहीं कर सका. असर यह हुआ कि दोपहर बाद तक विपक्ष बिल के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा था और बिल गिरते ही सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे. संसद परिसर में तख्तियां लेकर महिला सांसदों ने प्रोटेस्ट किया. टीवी चैनलों पर कांग्रेस और सपा के झंडा जलाए जाने की तस्वीरें प्रसारित हुईं. अब भाजपा ने 18 अप्रैल से ही विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एलान कर दिया है. बाकी दोनों संशोधन बिल भी आगे नहीं बढ़ाए गए. साफ है कि विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा गूंजेगा.

जादूगर अपने ही 'जाल' में फंस गया Add Zee News as a Preferred Source सुनिए पूरी कहानी pic.twitter.com/Tnlkz4oqD7 — Congress (@INCIndia) April 17, 2026

जो बिल गिरा, उसमें क्या था?

एकजुट विपक्ष ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक, 2026 को गिरा दिया. इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं आरक्षण लागू करने में तेजी लाने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण करना था. कांग्रेस का सवाल था कि पुरानी जनगणना में तो ओबीसी वर्ग शामिल ही नहीं था. (इशारा जातीय जनगणना की तरफ था)

सरकार की मंशा पर विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं?

पहले यह समझ लीजिए कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पारित हो चुका है. तब कांग्रेस ने खुला समर्थन दिया था और तुरंत लागू करने का प्रस्ताव रखा था. हालांकि, सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने बात कही. अब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बीच सरकार ने विशेष सत्र बुलाया, तो विपक्ष ने पूछना शुरू कर दिया कि इतनी जल्दी क्यों है, चुनाव होने दीजिए फिर बैठते हैं.

कांग्रेस की आपत्ति

बिल गिरने के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद से निकलत हुए कहा, 'ये महिला बिल नहीं था, ये हिंदुस्तान के राजनीतिक और इलेक्टोरल स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश थी, संविधान पर आक्रमण था. हमने इसे रोक दिया है. मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं. अगर आप महिला आरक्षण बिल लाना चाहते हैं, तो 2023 का महिला आरक्षण विधेयक आज से लागू कर दीजिए- पूरा विपक्ष आपको 100% समर्थन देगा. अगर ऐसा किया गया, तो हम महिला बिल तुरंत लागू करवा देंगे.'

ये महिला बिल नहीं था, ये हिंदुस्तान के राजनीतिक और इलेक्टोरल स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश थी, संविधान पर आक्रमण था। हमने इसे रोक दिया है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं अगर आप महिला आरक्षण बिल लाना चाहते हैं, तो 2023 का महिला आरक्षण विधेयक आज से लागू कर दीजिए- पूरा विपक्ष… pic.twitter.com/geeBrKz8WY — Congress (@INCIndia) April 17, 2026

पुरानी जनगणना और ओबीसी का पेच

कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को जिस तरह से पेश किया, उसका पास होना नामुमकिन था. BJP सरकार ने महिला आरक्षण को परिसीमन और पुरानी जनगणना से जोड़ने का काम किया, जिसमें OBC वर्ग शामिल नहीं था. हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते. आज जो हुआ, वह देश के लोकतंत्र और उसकी अखंडता के लिए बहुत बड़ी जीत है.

हम महिला आरक्षण के साथ हैं पर उस भाजपाई चालबाज़ी के ख़िलाफ़ हैं, जो एक साज़िश के तहत की जा रही है। भाजपाई और उनके संगी-साथी देश की सबसे बड़ी आबादी के वर्ग मतलब ‘पिछड़े वर्ग’ की महिलाओं के बारे में चुप्पी साधे बैठे हैं। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दबाज़ी दिखा रहे हैं दरअसल उसके पीछे… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 15, 2026

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महिला आरक्षण में किसी को दिक्कत नहीं. अभी कर दीजिए. लेकिन डीलिमिटेशन इसमें शामिल क्यों कर रहे. परिसीमन को लेकर बहुत सवाल हैं. इस पर लंबी चर्चा होगी. दो-तीन दिन में इतना बड़ा फैसला कैसे हो जाएगा?

3 सवाल, जिस पर विपक्ष को नहीं मना पाई भाजपा

1. कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके समेत अन्य दल कह रहे थे कि 33% महिला आरक्षण वर्तमान सीटों पर दिया जाए, न कि परिसीमन (Delimitation) के आधार पर बढ़ाई जाने वाली सीटों पर.

2. विपक्षी दलों खासतौर से दक्षिण की पार्टियों को क्षेत्रीय असंतुलन की चिंता थी. विपक्ष के सांसदों ने जनसंख्या के आधार पर परिसीमन पर कड़ी आपत्ति जताई, जिससे उन्हें डर था कि उनकी सीटों का महत्व कम हो जाएगा. ओवैसी और तमाम विपक्षी नेताओं ने संसद में कहा कि उत्तर के कुछ राज्यों से ही सरकार बन जाएगी, तो साउथ के राज्यों की अहमियत खत्म हो जाएगी.

3. संशोधन बिल की टाइमिंग और मंशा पर सवाल खड़े किए गए. कांग्रेस जोर-शोर से कहने लगी कि इससे महिला सशक्तीकरण नहीं, राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश हो रही है.