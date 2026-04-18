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जादूगर का किस्सा सुनाकर राहुल गांधी ने कैसा 'जादू' कर दिया? 12 साल में पहली बार भाजपा को इतना बड़ा झटका लगा

महिला आरक्षण बिल तो पहले ही लागू हो चुका है, लेकिन उससे जुड़ा संशोधन पारित नहीं हो सका. पहली बार भाजपा कोई महत्वपूर्ण बिल बहुमत न होने के कारण पास नहीं करा पाई. आज पीएम मोदी कोयंबटूर में रैली करने जा रहे हैं, वह महिला आरक्षण से जुड़े तीन संशोधन विधेयकों के मुद्दे पर विपक्ष को घेर सकते हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:49 AM IST
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जादूगर का किस्सा सुनाकर राहुल गांधी ने कैसा 'जादू' कर दिया? 12 साल में पहली बार भाजपा को इतना बड़ा झटका लगा

महिला आरक्षण बिल एक दिन पहले ही प्रभावी हो चुका था, सुबह लोकसभा में विशेष सत्र के दूसरे दिन (17 अप्रैल) उससे जुड़े तीन विधेयकों पर लंबी डिबेट शुरू हुई. राहुल गांधी ने अपने बचपन के एक जादूगर का किस्सा सुनाकर सदस्यों को खूब हंसाया. स्पीकर को भी कहना पड़ा कि आप मुद्दे पर बात कीजिए. राहुल ने उस जादूगर को आज की स्थिति से जोड़ा. दोपहर बाद वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया, तो लोगों को लगने लगा कि इन तीन विधेयकों को पास कराने में शायद मुश्किल आ सकती है. पीएम ने लिखा - कुछ देर में लोकसभा में मतदान होने वाला है. मैं राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं. कृपया सोच-विचार कर निर्णय लें. वोटिंग हुई तो भाजपा की आशंका सही साबित हुई. एनडीए सरकार को 12 साल में शायद पहली बार इतना बड़ा झटका लगा. हां, राहुल गांधी की 'जादुई कहानी' ने ऐसा असर किया कि महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल 54 वोटों से गिर गया. (नीचे जादूगर वाला किस्सा सुनिए)

लोकसभा में 528 कुल वोट पड़े. बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 सदसयों ने वोट किया. हालांकि, विधेयक को पारित कराने के लिए दो तिहाई यानी 352 वोटों की जरूरत थी. विधानसभा चुनावों के बीच विशेष सत्र बुलाकर लाया गया बिल लोकसभा की दहलीज पार नहीं कर सका. असर यह हुआ कि दोपहर बाद तक विपक्ष बिल के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा था और बिल गिरते ही सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे. संसद परिसर में तख्तियां लेकर महिला सांसदों ने प्रोटेस्ट किया. टीवी चैनलों पर कांग्रेस और सपा के झंडा जलाए जाने की तस्वीरें प्रसारित हुईं. अब भाजपा ने 18 अप्रैल से ही विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एलान कर दिया है. बाकी दोनों संशोधन बिल भी आगे नहीं बढ़ाए गए. साफ है कि विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा गूंजेगा. 

जो बिल गिरा, उसमें क्या था?

एकजुट विपक्ष ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक, 2026 को गिरा दिया. इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं आरक्षण लागू करने में तेजी लाने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण करना था. कांग्रेस का सवाल था कि पुरानी जनगणना में तो ओबीसी वर्ग शामिल ही नहीं था. (इशारा जातीय जनगणना की तरफ था)

सरकार की मंशा पर विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं?

पहले यह समझ लीजिए कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पारित हो चुका है. तब कांग्रेस ने खुला समर्थन दिया था और तुरंत लागू करने का प्रस्ताव रखा था. हालांकि, सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने बात कही. अब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बीच सरकार ने विशेष सत्र बुलाया, तो विपक्ष ने पूछना शुरू कर दिया कि इतनी जल्दी क्यों है, चुनाव होने दीजिए फिर बैठते हैं. 

कांग्रेस की आपत्ति

बिल गिरने के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद से निकलत हुए कहा, 'ये महिला बिल नहीं था, ये हिंदुस्तान के राजनीतिक और इलेक्टोरल स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश थी, संविधान पर आक्रमण था. हमने इसे रोक दिया है. मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं. अगर आप महिला आरक्षण बिल लाना चाहते हैं, तो 2023 का महिला आरक्षण विधेयक आज से लागू कर दीजिए- पूरा विपक्ष आपको 100% समर्थन देगा. अगर ऐसा किया गया, तो हम महिला बिल तुरंत लागू करवा देंगे.'

पुरानी जनगणना और ओबीसी का पेच

कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को जिस तरह से पेश किया, उसका पास होना नामुमकिन था. BJP सरकार ने महिला आरक्षण को परिसीमन और पुरानी जनगणना से जोड़ने का काम किया, जिसमें OBC वर्ग शामिल नहीं था. हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते. आज जो हुआ, वह देश के लोकतंत्र और उसकी अखंडता के लिए बहुत बड़ी जीत है.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महिला आरक्षण में किसी को दिक्कत नहीं. अभी कर दीजिए. लेकिन डीलिमिटेशन इसमें शामिल क्यों कर रहे. परिसीमन को लेकर बहुत सवाल हैं. इस पर लंबी चर्चा होगी. दो-तीन दिन में इतना बड़ा फैसला कैसे हो जाएगा?

3 सवाल, जिस पर विपक्ष को नहीं मना पाई भाजपा

1. कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके समेत अन्य दल कह रहे थे कि 33% महिला आरक्षण वर्तमान सीटों पर दिया जाए, न कि परिसीमन (Delimitation) के आधार पर बढ़ाई जाने वाली सीटों पर.
2. विपक्षी दलों खासतौर से दक्षिण की पार्टियों को क्षेत्रीय असंतुलन की चिंता थी. विपक्ष के सांसदों ने जनसंख्या के आधार पर परिसीमन पर कड़ी आपत्ति जताई, जिससे उन्हें डर था कि उनकी सीटों का महत्व कम हो जाएगा. ओवैसी और तमाम विपक्षी नेताओं ने संसद में कहा कि उत्तर के कुछ राज्यों से ही सरकार बन जाएगी, तो साउथ के राज्यों की अहमियत खत्म हो जाएगी. 
3. संशोधन बिल की टाइमिंग और मंशा पर सवाल खड़े किए गए. कांग्रेस जोर-शोर से कहने लगी कि इससे महिला सशक्तीकरण नहीं, राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश हो रही है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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