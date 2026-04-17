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विपक्ष ने क्यों नहीं पास होने दिया महिला आरक्षण बिल? कांग्रेस ने बताया अपना 'गेम प्लान'

Women Reservation Bill Fails In Lok Sabha: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर चुका है. बिल को पास होने के लिए पर्याप्त वोट नहीं मिला. बिल पारित न होने पर भाजपा समेत विपक्ष ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. विपक्ष का कहना है कि यह बिल महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन से जुड़ा था.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 17, 2026, 10:16 PM IST
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विपक्ष ने क्यों नहीं पास होने दिया महिला आरक्षण बिल? कांग्रेस ने बताया अपना 'गेम प्लान'

Women Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया. बिल के पक्ष में 298 और इसके खिलाफ 300 वोट पड़े. बिल पास होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी.  यह बिल  दो तिहाई बहुमत से पास नहीं हो पाया है. ऐसे में इसके आगे की कार्यवाही की कोई संभावना नहीं है. महिला आरक्षण बिल के पारित न होने पर जहां भाजपा ने नाराजगी जताई तो वहीं कांग्रेस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया है. 

'यह महिला बिल नहीं...'  

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिल पारित न होने पर कहा,' यह संविधान पर आक्रमण था और इसे हमने हरा दिया है तो यह अच्छी बात है. हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह महिला बिल नहीं है, यह हिंदूस्तान का जो राजनीतिक ढांचा है, चुनावी ढांचा है, उसे बदलने की कोशिश है. यह हमने रोक दिया है. मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि अगर आप महिला आरक्षण चाहते हैं तो 2023 का महिला आरक्षण बिल निकालिए, उसका क्रियान्वयन आज से करिए और पूरा विपक्ष 100 प्रतिशत आपको समर्थन देगा और महिला आरक्षण को हम तत्काल लागू कराएंगे.' इतना ही नहीं राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी को फोन कर धन्यवाद किया कि उन्होंने उनका सपोर्ट किया. इसके अलावा राहुल ने अपने 'X' हैंडल में बिल के खिलाफ एक पोस्ट भी शेयर किया. 

राहुल गांधी ने लिखा,' संशोधन विधेयक गिर गया. उन्होंने महिलाओं के नाम पर, संविधान को तोड़ने के लिए, असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया. भारत ने देख लिया. INDIA ने रोक दिया. जय संविधान.'   

'देश की अखंडता के लिए ये बड़ी जीत...' 

लोकसभा में बिल के पारित न होने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा,' महिला आरक्षण की बात नहीं थी ये लोकतंत्र की बात थी, देश की अखंडता की बात थी. हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप महिला आरक्षण को इस तरह परिसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें OBC शामिल भी नहीं है. ये मुमकिन नहीं था कि ये बिल पारित हो. देश के लोकतंत्र के लिए, देश की अखंडता के लिए ये बड़ी जीत है.'

वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वह महिला आरक्षण के पक्ष में है. उनकी पार्टी ने बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ ये जो महिलाओं के अधिकारों का हरण करना चाहते थे, विपक्ष ने ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची कि वे उस लक्ष्मण रेखा के पार नहीं आ पाए. 

'महिला आरक्षण नहीं परिसीमन के खिलाफ हैं हम...' 

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिल पास न होने को लेकर कहा कि वह महिला आरक्षण के समर्थक हैं, लेकिन इसका परिसीमन से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा कि उनका वोट महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं परिसीमन के खिलाफ है.

इसके अलावा कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा,' हमने महिला आरक्षण बिल का पूरी तरह समर्थन दिया था, जो 2023 में पारित हुआ था, जो बिल हारा है वह परिसीमन बिल है. महिला आरक्षण के लिए हमारा समर्थन आज भी है.' महिला आरक्षण बिन पास न होने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष महिला विरोधी हैं. यह लोकतंत्र के लिए दुखद है. इन्होंने पहले बिल को समर्थन दिया, लेकिन फिर राजनीति करके आरक्षण में अवरोध पैदा किया..." 

नाराज हुई भाजपा

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने महिला बिल पारित न होने पर कहा,' स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी विशेषकर राहुल गांधी हर चीज का विरोध करते हैं. ये लोग नारी विकास, नारी वंदन और नारी प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं. देश की जनता और देश की माता-बहनें इन्हें माफ नहीं करेंगी.' वहीं भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा,' सारी बेटियों, महिलाओं का मनोबल गिरा दिया गया. मुझे नहीं लगता कि इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष ने की थी. मुझे यह व्यक्तिगत क्षति लग रही है. जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है.' 

सांसद हेमा मालिनी ने कहा,' इतना महत्वपूर्ण बिल पारित नहीं होने दिया. जो हुआ उससे हम बहुत दुखी हैं.' 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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