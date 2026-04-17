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Hindi Newsदेशलोकसभा में गिर गया महिला आरक्षण बिल, फिर भी BJP को क्यों नजर आ रही बड़ी जीत? किस नए एजेंडे पर काम कर रहे मोदी-शाह!

लोकसभा में गिर गया महिला आरक्षण बिल, फिर भी BJP को क्यों नजर आ रही बड़ी जीत? किस नए एजेंडे पर काम कर रहे मोदी-शाह!

महिला आरक्षण संशोधन से जुड़े तीनों बिल आज लोकसभा में नहीं पास हो सका. सरकार बिल पर दो तिहाई वोट पाने में नाकामयाब रही और विधेयक लोकसभा में गिर गया. हालांकि, जानकार मानते हैं कि भले ही सरकार की ओर से लाया गया ये बिल पास नहीं हो सका हो, लेकिन सरकार ने एक तरीके से मास्टरस्ट्रोक खेलने का काम किया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:17 PM IST
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह, फाइल फोटो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह, फाइल फोटो

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण कानून से जुड़े संशोधन विधेयकों पर गुरुवार और शुक्रवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई. सरकार ने पूरी तरीके से विपक्ष का साथ पाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने एक न सुनी और अंत में सरकार बिल पर दो तिहाई वोट पाने में नाकामयाब रही और विधेयक लोकसभा में गिर गया. बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और विपक्ष में 230 वोट मिले. एक तरीके से यह सरकार के लिए एक बड़ा झटका है.

दरअसल, विपक्ष का मूड देखकर पहले से ही सरकार को आभास था कि उसे इस महिला आरक्षण संशोधन बिल पर विपक्ष का साथ नहीं मिलने वाला है. यही कारण है कि सरकार ने वोटिंग से पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया और महिला आरक्षण कानून 2023 को लागू कर दिया. सरकार की कोशिश थी कि इससे अन्य संवैधानिक पेचीदगियां न हों. अब चूंकि यह बिल पारित नहीं हो सका है, तो माना जा रहा है कि सरकार इसको जनगणना के बाद लागू करने की कोशिश करेगी.  

विपक्ष को भरोसा दिलाने में सरकार नाकाम 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने-अपने तरीके से विपक्ष को भरोसे में लेने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके. लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि यह राजनीतिक बिल नहीं है, बल्कि नारी शक्ति को और सशक्त करने का बिल है. 

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इधर विपक्ष की मांग कि वर्तमान की 543 लोकसभा सीटों पर ही महिला आरक्षण को लागू किया जाए, जबकि सरकार 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने पर विचार कर रही है. सरकार के इस कदम पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि वास्तव में यह कोई महिला बिल नहीं है. महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है और नया बिल देश का चुनावी नक्शा बदलने की एक कोशिश है.  

यह भी पढ़ें: 'देश की अखंडता के लिए बड़ी जीत,' महिला आरक्षण बिल पास न होने पर क्या बोली कांग्रेस? भाजपा का फूटा गुस्सा

पहले था यही अनुमान 

जानकार मानते हैं कि महिला आरक्षण संशोधन बिल और परिसीमन बिलों का करीब यही हाल होना था, जो लोकसभा की वोटिंग के दौरान हुआ. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से खुद पीएम मोदी ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा था कि नारीशक्ति को सशक्त करने का वक्त है और सभी को एक साथ आगे आना चाहिए. आपने भी देखा होगा कि महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिलों के लोकसभा में पेश होने के बाद से भी पीएम मोदी और अमित शाह समेत केंद्र सरकार के मंत्री विपक्ष को अपनी-अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करते रहे. 

कैसे सरकार ने चला मास्टरस्ट्रोक? 

गौरतलब है कि सरकार को पहले से ही मालूम था कि लोकसभा में बिल का पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल उनके पक्ष में नहीं है, बावजूद इसक केंद्र सरकार ने इसको सदन की पटल पर रखा और बिल के साथ आगे बढ़े. हालांकि, बिल गिर गया. पश्चिम बंगाल चुनाव में इसका फायदा चाहें, जिसे भी मिले, लेकिब बीजेपी संदेश पहुंचाने में कामयाब हो गई. इसके साथ ही तमिलनाडु में परिसीमन पर डीएमके का पलड़ा भले भारी हो, लेकिन महिलाओं के मामले में बीजेपी ने कहीं न कहीं अपना पक्ष मजबूत करने का काम किया है. इस सब पहलुओं को समझें, तो पता चलता है कि बीजेपी ने हार में भी एक बड़ी जीत खोज ली है. 

यह भी पढ़ें: महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलेगा इसका माइलेज?

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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