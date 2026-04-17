देश की महिलाओं को सियासत ने हरा दिया! महिला आरक्षण कैसे 'परिसीमन' की भेंट चढ़ गया?

Parliament voting: महिलाओं को चुनावी राजनीति में मजबूत बनाने वाला महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं हो पाया. आधी आबादी को अधिकार देने के लिए नेता एकजुट क्यों नहीं हुए? महिला आरक्षण से जुड़े 3 विधेयकों पर 2 दिनों तक 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई, लेकिन संविधान संशोधन बिल दो-तिहाई बहुमत की दीवार को पार नहीं कर पाया. लोकसभा में हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 230 पड़े. संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत होती है, इसलिए ये बिल पास नहीं हो पाया. यानी महिला आरक्षण को लेकर 3 दशक पुराना इंतजार और लंबा हो गया है.

संसद का सत्र खत्म होने के बाद दो दृश्य देखने को मिले. एक तरफ सत्ता पक्ष ने बिल गिरने पर नाराज होकर प्रदर्शन किया. वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने जश्न मनाया.

एक तरफ तो सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने बिल के गिर जाने के बाद संसद परिसर में प्रदर्शन किया. नारी शक्ति के अपमान के नारे लगाते हुए विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया. वहीं विपक्षी महिला सांसद महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद जश्न मनाती दिखीं.

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वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष ने विपक्ष को मनाने की पूरी कोशिश की. गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से बिल का समर्थन करने की अपील की थी. पीएम मोदी ने भी आग्रह किया था. लेकिन विपक्ष के नेताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा.

पीएम मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. पोस्ट में पीएम ने सभी सांसदों से नारी शक्ति के हित में अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की थी. पीएम ने याद दिलाया था कि देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है. लेकिन दलबंदी के आगे पीएम की ये अपील भी काम नहीं आई. देश में समान अवसरों की बात करनेवाले विपक्षी दल आधी आबादी को अधिकार देने के लिए दलबंदी और विचारबंदी को तोड़कर सत्ता पक्ष के साथ एकजुट नहीं हो पाएं.

महिला विरोध के टैग से बचने के लिए और अपनी साख बचाने के लिए विपक्ष ने कहा कि 2023 का महिला आरक्षण बिल लाया जाए तो हम उसका समर्थन करेंगे. 2026 में विपक्ष 2023 के बिल का समर्थन करने की बात क्यों कह रहा है उसे समझने के लिए पुराने और मौजूदा महिला आरक्षण बिल में अंतर को समझना होगा.

2023 के बिल में लोकसभा सीटों की संख्या 543 ही थी. मौजूदा संशोधन में सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 की जानी है. यानी 2023 के बिल में 543 सीटों में से ही एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी थी. लेकिन मौजूदा बिल में सीटें बढ़ाकर 850 की जानी है. इसके लिए जनगणना और परिसीमन होना है.

2023 के बिल में महिला आरक्षण को 2034 से लागू किया जाना था. लेकिन मौजूदा संशोधन बिल के मुताबिक़ महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण 2029 से ही लागू होना है.

सोचिए मौजूदा बिल को तो विपक्ष ने पास नहीं होने दिया लेकिन विपक्षी नेता कह रहे हैं कि अगर 2023 का बिल आता तो हम उसका समर्थन करते. क्या सचमुच विपक्ष ऐसा करता? या सिर्फ महिला विरोधी छवि से बचने के लिए विपक्षी नेता पुराने बिल की चर्चा कर रहे हैं. यहां हमें ये भी जानना चाहिए कि 2023 के बिल और मौजूदा बिल से महिलाओं की राजनीतिक स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा. किस बिल से महिलाओं को ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा.

2023 के बिल के मुताबिक लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में एक तिहाई सीटें महिलाओं को मिलती तो उन्हें सिर्फ 181 सीट मिलती लेकिन मौजूदा बिल के मुताबिक लोकसभा में अधिकतम सीट 850 होगी. इसकी एक तिहाई यानी 283 सीटें महिलाओं को मिलती. समझिए मौजूदा बिल से महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता

543 सीटों में एक-तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होने पर कई मौजूदा सासंदों की सीट संकट में आ जाती. बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलता. जबकि मौजूदा बिल के मुताबिक लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ती. हर निर्वाचन क्षेत्र में आबादी का संतुलन होता. इससे सांसदों के कामकाज में भी सुधार होता.

2023 के बिल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना था. लेकिन मौजूदा बिल का मकसद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही सदस्य संख्या का विस्तार करना भी है.

2026 का संशोधन बिल महिलाओं को राजनीतिक तौर पर ज्यादा मजबूत करनेवाला, लोकसभा से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने वाला और आबादी के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित कर संतुलन बनानेवाला है. यानी इससे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में कई सकारात्मक बदलाव आते. इसलिए आज चर्चा के दौरान कांग्रेस से भी सवाल पूछे गए.

मौजूदा महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे विपक्ष को आपत्ति परिसीमन को लेकर भी है. विपक्ष का आरोप था कि परिसीमन की आड़ में सरकार निर्वाचन क्षेत्रों का नक्शा बदलना चाहती है. ताकि विपक्ष को और कमजोर किया जा सके. परिसीमन को लेकर ही विपक्ष का दूसरा बड़ा आरोप ये भी था कि सरकार दक्षिण भारत की सीटें घटाना चाहती है.

महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया है. 23 अप्रैल को हम दोबारा दिल्ली वालों और इनका साथ देने वालों का घमंड भी तोड़ेंगे.'

कहा जा रहा है कि तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया. ये आईपीएल का मैच था, जो तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया. संसद की वोटिंग में प्रदेशों की हार कैसे हो गई?

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा अगर सरकार अगले सत्र में इस बिल को लाती तो शायद सरकार को विपक्षी दलों के सहमति मिल सकती थी.

आरजेडी के सांसद मनोज झा देशहित और सरकारहित की दलील देकर बिल के विरोध को सही ठहरा रहे हैं.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बिल का पास नहीं होना जनता की जीत है.

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये बिल देश के राजनीतिक सिस्टम को बदलने के लिए था. सरकार 2023 का बिल लाए तो हम उसका समर्थन करेंगे.

देश में कब-कब हुआ परिसीमन?

विपक्ष परिसीमन को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा हैं.

देश में पहली बार परिसीमन 1951 में हुआ,जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी.

दूसरा परिसीमन 1963 में हुआ, तब भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी.

तीसरा परिसीमन 1973 में हुआ. तब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी.

चौथा परिसीमन 2002 में हुआ. तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार थी.

यानी अब तक चार बार परिसीमन हुआ है. तीन बार कांग्रेस की सरकार थी. अब सोचिए कांग्रेस का विरोध कितना तर्कसंगत है कि परिसीमन में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा बदल कर विपक्ष को कमजोर किया जाएगा. सवाल ये है कि क्या पहले ऐसा हुआ. अगर पहले ऐसा नहीं हुआ तो अब ऐसा कैसे हो सकता है. साफ है परिसीमन का मुद्दा सिर्फ महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण वाले बिल को रोकने का दिखावा बना.

कोटा के अंदर कोटा नहीं ये विवाद क्यों?

बिल के विरोध में विपक्ष की बड़ी आपत्ति ये भी है कि इस बिल में कोटा के अंदर कोटा नहीं है. यानी बिल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण तो है. लेकिन ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से कोटा नहीं है. विपक्ष मांग कर रहा था कि OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित की जाए.

दूसरी आपत्ति ये थी कि पहले जाति जनगणना कराई जाए. ताकी OBC आरक्षण सही तरीके से लागू किया जाए.

विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को पेश करने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया. कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान, बिना सर्वदलीय बैठक के सरकार ने ये बिल पेश किया है. इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं.

समझिए, बिल की टाइमिंग और सर्वदलीय बैठक जैसे मसले सिर्फ राजनीतिक प्वाइंट गेन करने के मुद्दे हैं. विपक्ष का असल विरोध कोटा में कोटा वाला है. 1996 में एच डी देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार और 2010 में डॉ मनमोहन सिंह वाली यूपीए सरकार में भी महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था. तब भी इस बिल में OBC के लिए कोई कोटा नहीं था. अब भी नहीं है. अब सोचिए, आज बिल का विरोध कर रही पार्टियां जब सरकार में थीं, तो OBC के लिए कोटा नहीं रखा था. आज इसी बात पर विरोध हो रहा है कि OBC के लिए कोटा नहीं है.

दूसरा मुद्दा मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण का है. मित्रो संविधान में बहुत ही साफ व्यवस्था है कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है. सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इसकी पुष्टि कर चुका है. यानी मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग असंवैधानिक है

महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं.

महिला आरक्षण बिल का जो विरोध हो रहा है वो कितना तार्किक है. मित्रो दरअसल इस विरोध का असल कारण श्रेय लेने की आंकाक्षा और महिला विरोधी नजरिया है. इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा. यूपीए की सरकार ने जब महिला आरक्षण बिल पेश किया था तब UPA को बाहर से समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी ने बिल का सबसे मुखर विरोध किया था. UPA के सहयोगी RJD के लालू प्रसाद यादव ने भी महिला आरक्षण का विरोध किया था.

आज भी महिला आरक्षण के विरोध में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी पार्टियां हैं. समझिए बिल के विरोध का आधार मुद्दे और तर्क नहीं, सोच है. अब कांग्रेस भी इसी सोच में शामिल हो गई है. यहां सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस 10 साल तक सत्ता में रही तब उसने सहयोगी दलों को समझाकर राजनीतिक सिस्टम में एक तिहाई महिला आरक्षण देने जैसा महत्वपूर्ण काम क्यों नहीं किया. तब अगर कांग्रेस ने सूझबूझ दिखाई होती तो आज कांग्रेस को महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए चैंपियन कहा जाता. लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया. शायद तब कांग्रेस की प्राथमिकता में सत्ता पहले और महिला आरक्षण दूसरे नंबर पर रहा हो.

प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिका और दार्शनिक मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने कहा है कि महिलाओं को अज्ञान में रखना और फिर उन्हें कमजोर कहना, सबसे बड़ा अन्याय है.

अफसोस है कि आजादी के 78 साल बाद भी देश में कुछ राजनीतिक दल महिलाओं को कमजोर ही रखना चाहते हैं. आज महिलाओं को उनके वाजिब राजनीतिक अधिकारों से दूर रखनेवालों को ये जानना चाहिए की जिन देशों में आधी आबादी को दबाकर रखा गया वो देश विकास के मामले में पिछड़ते गए. विश्व आर्थिक मंच की Global Gender Gap Report 2025 के मुताबिक जो देश महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर कमजोर हैं, वो देश आर्थिक रूप से पिछड़े और मानव विकास सूचकांक में निचले स्तर पर हैं.

नाइजर, माली, अल्जीरिया, मिस्र जैसे तमाम देश हैं जहां सख्त सामाजिक-कानूनी प्रतिबंधों के कारण महिलाओ को बराबरी के मौके नहीं मिलते. इसलिए ये देश प्राकृतिक संसाधनों के भरपूर होने के बाद भी विकास की रेस में पीछे हैं.

इसी सच को समझते हुए हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिए. लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण महिला सशक्तिकरण में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है. अफसोस ये है कि राजनीति स्वार्थ के कारण आधी आबादी को उसके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है.

महात्मा गांधी ने कहा है कि नारी को अबला कहना उसकी मानहानि करना है. यदि मैं स्त्री रूप में पैदा होता तो मैं पुरुषों द्वारा थोपे गए हर अन्याय का जमकर विरोध करता.

महिला आरक्षण का विरोध करना महिलाओं को राजनीतिक तौर पर अबला बनाए रखने वाली सोच का प्रतीक है. इसलिए जरूरी है कि इस सोच का विरोध किया जाए. क्योंकि जब आधी आबादी सशक्त होगी, तभी देश और सशक्त होगा.