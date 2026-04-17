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Hindi Newsदेशबाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन यहां बैठ नहीं पाओगे, जब लोकसभा में अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया बड़ा वार

'बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन यहां बैठ नहीं पाओगे', जब लोकसभा में अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया बड़ा वार

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर वोटिंग होने से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पर जवाब दिया. उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया. अमित शाह ने कहा कि कुछ नेकता देश को उत्तर-दक्षिण की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिनन हमारी सरकार ऐसा नहीं करती. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:30 PM IST
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'बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन यहां बैठ नहीं पाओगे', जब लोकसभा में अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया बड़ा वार

Amit Shah in Lok Sabha: शुक्रवार (17 अप्रैल) को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर वोटिंग होने से पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस विधेयक पर जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर देश में उत्तर-दक्षिण की राजानीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लिए देश सबसे पहले है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता देश को उत्तर दक्षिण में बांटना चाहते हैं. 

अपने भाषण के दौरान गृहमंत्री शाह ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग संविधान हाथ में लेकर शपथ लेते हैं, वो ही देश में उत्तर-दक्षिण की राजनीति करना चाहते हैं, हम नहीं. अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा. अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन को लगता है कि इस नैरेटिव से वह पॉपुलर हो जाएंगे.  लेकिन ऐसा नहीं होने वाला. 

जब बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना

अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी की चेयर की ओर इशारा करते हुए कहा कि बाल सफेद हो जाएगा फिर भी यहां नहीं बैठ पाओगे. शाह ने कहा कि इस चर्चा को जो भी बारीकी से सुनेगा, तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान है. उसका किसी ने विरोध नहीं किया है. सभी ने माना कि यह संविधान संशोधन जो आया है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के सभी सदस्यों ने पूरी तरीके से महिला आरक्षण का विरोध किया. 

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विपक्ष ने फैलाई कई भ्रांतिया: शाह 

गौरतलब है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाई हैं.
1. हम जाति जनगणना तो टालने के लिए यह कर रहे हैं. तीन महीने पहले हम जाति जनगणना का पूरा टाइमटेबल हम घोषित कर चुके हैं, इसे टालने का सवाल ही नहीं है.
2.उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव- मैं फिर से स्पष्ट करता हूं कि दक्षिण के राज्यों का भी इस सदन पर उतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का है. उत्तर-दक्षिण के नैरेटिव से देश के टुकड़े-टुकड़े नहीं करना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए. जिन्होंने संविधान हाथ में लेकर शपथ ली है वे उत्तर-दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम यह नहीं होने देंगे.

परिसीमन के बाद हर ओर बढ़ेंगी सीटें: शाह 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, इन पांच राज्यों का 543 सीटों में अभी प्रतिनिधित्व 129 है यानि 23.76% है. 50% वृद्धि के बाद जब हम पांचों राज्यों की सीटों का आवंटन करते हैं तो यह 129 से बढ़कर 195 होती है, जिसका 816 में 23.87% प्रतिनिधित्व होगा. किसी का नुकसान नहीं होगा.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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