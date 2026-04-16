Women Reservation Bill: देश में 33% महिला आरक्षण की तैयारी, जानिए दुनिया में कितनी है महिला सांसदों की भागीदारी

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है. सरकार का लक्ष्य है कि 2029 के चुनावों तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% यानी एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया जाए. इस योजना के तहत सिर्फ आरक्षण लागू करने की बात नहीं है, बल्कि संसदीय ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव की भी तैयारी हो रही है. प्रस्ताव यह भी है कि परिसीमन की प्रक्रिया के जरिए लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जो मौजूदा आंकड़ों से बढ़कर करीब 850 तक पहुंच सकती है. इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी और प्रतिनिधित्व की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना बताया जा रहा है.

भारत में महिला प्रतिनिधित्व अभी वैश्विक औसत से पीछे है. 2023 तक दुनिया भर में संसदों में महिलाओं की औसत भागीदारी लगभग 26.9% तक पहुंच चुकी थी, जबकि भारत इस औसत से काफी नीचे बना हुआ है. इसी अंतर को कम करने और राजनीति में महिलाओं की मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्तावित बदलाव एक अहम कदम माना जा रहा है. अगर यह योजना तय समय पर लागू होती है, तो यह भारत की चुनावी राजनीति और प्रतिनिधित्व व्यवस्था में एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन साबित हो सकता है. सरकार इस संतुलन को बनाने के लिए 16 अप्रैल को विशेष सत्र बुला रही है जिसमें तीन अहम विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम: 33% महिला आरक्षण को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लागू करने की तैयारी है, जो 2029 के संसदीय चुनावों से प्रभावी हो सकता है.

परिसीमन और सीटें: इसके अनुसार, इस कानून को लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 तक की जा सकती है.

विशेष सत्र: 16 अप्रैल 2026 को तीन अहम विधेयक संसद में पेश किए जाने की योजना है.

देश की विधानसभा में स्थिति: वर्तमान में, देश की राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, जिसे इस कानून के तहत बढ़ाया जाएगा.

दुनिया में महिला सांसदों की भागीदारी (आंकड़े)

वैश्विक औसत: 2023 के आंकड़ों के अनुसार, विश्व भर में संसद में महिलाओं की भागीदारी 26.9% है.

भारत में वर्तमान स्थिति: देश की राज्य विधानसभाओं में महिला विधायकों की भागीदारी केवल 9% है, और लोकसभा में भी यह काफी कम है.

पंचायत स्तर: भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 44% से अधिक है.

क्षेत्रीय आंकड़े (2025): 2025 में संसद में महिला प्रतिनिधित्व घटकर 13.8% रह गया है.

महिला आरक्षण को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाया? विपक्ष का क्या रुख रहा? और इस कानून का महत्व क्या होगा? हम आपको बताते हैं.

2029 का लक्ष्य: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 तक 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में तेजी दिखाई है.

विपक्ष का रुख: विपक्ष के अनुसार, विपक्ष परिसीमन और लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है.

कानून का महत्व: यह कदम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा.

दुनिया में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व 27 फीसदी से भी ज्यादा है.

मौजूदा समय में लोकसभा में 78 महिला सांसद (कुल सीटों का 14%) और राज्यसभा में 42 महिला सांसद (कुल सीटों का 18%) हैं. सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के मुताबिक़ दुनिया भर में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व औसतन 27.2% है.

दुनिया में महिलाओं की भागीदारी कैसी है?

वैश्विक औसत: लगभग 27% महिला सांसद

कई विकसित देशों में यह 30% से 45% के बीच है

कुछ देशों में तो यह 50% के करीब या उससे अधिक भी पहुंच चुकी है (जैसे कुछ स्कैंडिनेवियाई देश)

भारत कहां खड़ा है?

भारत: 13–14%

वैश्विक औसत: 27%

लक्ष्य (33% आरक्षण के बाद): 33%+

अगर 33% आरक्षण पूरी तरह लागू होता है, तो भारत महिलाओं की भागीदारी के मामले में दुनिया के औसत से ऊपर पहुंच सकता है.

भारत vs दुनिया

क्षेत्र महिला भागीदारी

भारत (अभी) 13–14%

वैश्विक औसत 27%

आरक्षण के बाद भारत का लक्ष्य 33%