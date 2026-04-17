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Hindi Newsदेशराहुल गांधी बोले हमारा वाला विधेयक लाइए समर्थन दे देंगे, कांग्रेस के बिल में क्या था

राहुल गांधी बोले हमारा वाला विधेयक लाइए समर्थन दे देंगे, कांग्रेस के बिल में क्या था

Rahul Gandhi debate Women Reservation Bill: राहुल गांधी ने संसद में अनोखे अंदाज में सरकार पर निशाना साधा. LoP ने मौजूदा राजनीति और सत्ता के पीछे काम करने वाली शक्तियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, 'कांग्रेस जो बिल लाई थी, उसे ले आइए हम समर्थन देंगे.' आइए जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो विधेयक लाई थी, उसके क्या प्रावधान थे.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 17, 2026, 05:41 PM IST
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Rahul Gandhi (video grab sansad tv)
Rahul Gandhi (video grab sansad tv)

Rahul Gandhi : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है. महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पारित हो चुका है. राहुल गांधी ने कहा, ये बिल देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है. बिल SC-ST-OBC के खिलाफ है, उनके अधिकार छीनने का एजेंडा है. कांग्रेस ने जो महिला आरक्षण बिल लाई थी, आप उसे ले आइए, हम समर्थन देंगे. महिला आरक्षण बिल 30 साल से पेंडिंग पड़ा है. पहले पास नहीं हो पाया, इसलिए पेंडिंग था. 2023 में पास हो गया है, तो उसके इंप्लीमेंटेशन पर सवाल उठ रहे हैं.

30 साल पहले की कहानी

संसद में महिला आरक्षण बिल पहली बार 12 सितंबर 1996 को तत्कालीन एचडी देवेगौड़ा सरकार ने पेश किया था. देवेगौड़ा सरकार ने संसद में 81वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार अल्पमत में आ गई. सरकार के गिरते ही यह बिल लैप्स हो गया. जून 1997 में एक बार फिर इस विधेयक को पास कराने का प्रयास हुआ. उस वक्त शरद यादव ने विधेयक की निंदा करते हुए विवादास्पद टिप्पणी में कहा था, 'परकटी महिलाएं हमारी महिलाओं के बारे में क्या समझेंगी और वो क्या सोचेंगी. अगर ये बिल पारित हो गया तो मैं जहर खा लूंगा, क्योंकि इस बिल से सिर्फ पर कटी औरतों को फायदा होगा.

1998 से 2003 के बीच अटल बिहारी वाजपेई ने चार बार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली. 1998 में अटल बिहारी वाजपेई सरकार के द्वारा बिल पेश किया गया था लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुरेंद्र यादव ने बेहद आक्रामक होकर, लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ से लेकर उस बिल को फाड़ दिया था.

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कांग्रेस के बिल में क्या था?

साल 2008 में तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसे राज्यसभा में पेश किया. आगे लोकसभा के भंग होने से वो एक बार फिर लैप्स हो गया. 2008 में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा 108वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के वर्तमान स्वरूप 543 सीटों से जुड़ा था. वो उस समय तो पास नहीं हो सका, हालांकि अगर उस प्रारूप में बिल पास हो जाता तो लोकसभा की हर तीसरी सदस्य महिला होती.

कांग्रेस वाला बिल क्यों अटका था?

साल में 2008 में इस बिल को कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था. इसके दो सदस्य वीरेंद्र भाटिया और शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के थे. इन लोगों ने कहा कि वे महिला आरक्षण के विरोधी नहीं हैं. लेकिन जिस तरह से बिल का मसौदा तैयार किया गया, वे उससे सहमत नहीं थे. इन दोनों सदस्यों की सिफ़ारिश की थी कि हर राजनीतिक दल अपने 20 फीसदी टिकट महिलाओं को दें और महिला आरक्षण 20 फीसदी से अधिक न हो.

आगे चलकर इसके बाद 9 मार्च 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने फिर महिला आरक्षण बिल को राज्य सभा में पेश किया, लेकिन इसे लोकसभा में वोटिंग के लिए नहीं लया गया. यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में जानबूझकर पेश नहीं किया. इसका विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थीं. ये दोनों दल यूपीए का हिस्सा थे. कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार डेंजर जोन में जा सकती है.

हालांकि ये विधेयक को राज्यसभा में इस मकसद से लाया गया था कि अगर यह इस सदन में पारित हो जाता है तो इससे उसकी मियाद बनी रहे.

कांग्रेस के विधेयक और बीजेपी के विधेयक में क्या है अंतर?

पीएम मोदी की सरकार ने साल 2023 में इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पास कराया. लेकिन सवाल ये है कि जब ये कानून दोनों सदनों से पास हो गया. 28 सितंबर 2023 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर कर अपनी आधिकारिक सहमति दी, जिसके बाद यह 29 सितंबर 2023 को कानून बन गया.

अब मोदी सरकार इसमें कुछ संशोधन जोड़कर इसे 2029 से ऑपरेशनल बनाने की कोशिश कर रही है. जिसको लेकर अब एक बार फिर विपक्ष के तीखे तेवर दिखाई देने लगे हैं. कांग्रेस कह रही है कि महिला आरक्षण विधेयक वर्ष 2023 में पहले ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है. अब ये नया नाटक रच रहे हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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