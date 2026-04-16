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Hindi NewsExplainerहम जहर खाकर संसद में मर जाएंगे कांग्रेस के राज में लालू , शरद और मुलायम ने क्यों रोकी थी महिला आरक्षण की राह?

'हम जहर खाकर संसद में मर जाएंगे' कांग्रेस के राज में लालू , शरद और मुलायम ने क्यों रोकी थी महिला आरक्षण की राह?

भाजपा की अगुआई वाली एनडीए सरकार महिला आरक्षण पर इतिहास रचने जा रही है. हालांकि, ये बिल कांग्रेस सरकार में भी राज्यसभा से पारित हो गया था, लोकसभा में लटक गया और 2014 में समाप्त हो गया. पहले एक नहीं, कई कोशिशें हुईं थीं, लेकिन तीन कद्दावर नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया था. आखिर क्यों?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:01 AM IST
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हाल में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी.
हाल में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम... केंद्र की एनडीए सरकार महिला आरक्षण को हकीकत में उतारने जा रही है. 2023 में ही यह कानून बन चुका है, अब इसे प्रभावी रूप से लागू करने की तैयारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की महिलाओं के नाम चिट्ठी लिखी. देश में इसकी खूब चर्चा है. उत्तराखंड से बंगाल तक बातें हो रही हैं. क्या आप जानते हैं कुछ साल पहले नेताओं की एक 'तिकड़ी' ने रास्ता न रोका होता, तो कांग्रेस के राज में ही ये इतिहास बन सकता था. और ये मौका एक बार नहीं, कई बार आया. अब संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो रही है, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि तब इसका विरोध करने वाले नेताओं के मन में क्या था?

पहले आप समझ लीजिए कि इस कानून के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान है. नए प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें भी 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी. इसमें से 273 सीटों पर महिलाएं ही बैठेंगी. परिसीमन कर 2029 के लोकसभा चुनाव तक यह सिस्टम लागू किया जाएगा. अब वापस बिल पर लौटते हैं. 

जब कांग्रेस के राज में आया महिला बिल

2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी. उस समय भी महिला आरक्षण बिल संसद में आया था. तब लालू ने खुलेआम कहा था कि...जो नरेगा (मनरेगा) में काम करने वाली महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, ये आदरणीय जो हमारी बहनें हैं, उनको ये देखना नहीं चाहते हैं. वोट ले लिया मुसलमान भाइयों से... 80 प्रतिशत वोट मिला इन लोगों को और जब काम करने का समय आया, तो नहीं चाहिए. अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित बेटी नहीं चाहिए. तब लालू ने हाथ उठाकर गरजते हुए कहा था कि और हमको भी वो सरकार नहीं चाहिए. लालू ने तब महिला बिल को 'राजनीतिक डकैती' करार दिया था. 

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शरद यादव बोले, हिंदुस्तान की मां गुलाम है

वो तारीख थी 5 जून 2009. संसद का सत्र चल रहा था. महिला आरक्षण बिल पर शरद यादव बोल रहे थे. उन्होंने कहा, 'मित्रो, इसी देश में हम दुर्गा बनाते हैं, सीता बनाते हैं, काली बनाते हैं, सावित्री बनाते हैं. कौन कहता है महिला आरक्षण... हम कहते हैं 100 फीसदी करिए, लेकिन भारत की हकीकत को छोड़कर करोगे... और कहोगे कि सब लोग सहमत हो जाओ.'

उन्होंने आगे कहा कि देश में चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया में, सरकारें हों, सिर्फ सदन में थोड़ा-बहुत चेहरा बदला है. गरीबों के हाथ में वोट आया है, तो हर बिरादरी का मामूली आदमी यहां आ जाता है... मैं आपसे कहूं कि सीता से लेकर कितनी नारियां हैं, जिनका नाम दिनभर महिलाओं को बताया जाता है. हिंदुस्तान की मां गुलाम है जाति व्यवस्था के कारण. हिंदुस्तान की मां आजाद हो सकती है. हिंदुस्तान की सब बीमारी मिट सकती है. तोड़ो जाति को, हम सारे रिजर्वेशन वापस करेंगे. जाति बंधन कर मुट्ठीभर लोग इस देश को हजारों बरस से चला रहे हैं. लोकतंत्र में यहां हम कुछ संख्या में आ गए, आपके दिल में दर्द उठ गया. 

'महिला आरक्षण क्यों लाए? आंदोलन तो हुआ नहीं'

शरद ने लंबा भाषण देते हुए तब कहा था कि ये महिला आरक्षण आपने इस देश के शूद्रों, अति शूद्रों की संख्या घटाने के लिए लाया है... अरे, कोई आंदोलन होता? धरती से कोई आंदोलन होता, तो आप जरूर करते. बिना आंदोलन यहां कुछ महिलाएं इकट्ठा हो जाएंगी और कहेंगी कि महिला आरक्षण... सुकरात अकेला मर गया जहर खाकर. हम जहर खाकर सदन में मर जाएंगे, लेकिन सच ये है कि हिंदुस्तान के 90-95 प्रतिशत लोगों का गला काटकर महिला रिजर्वेशन लाना चाहते हैं. उन्होंने तर्क रखा कि महिलाओं का हित चाहते हैं, तो जाति तोड़िए वे खुद आगे आ जाएंगी. 

इससे पहले 1996 में भी बिल पेश हुआ था. तब देवगौड़ा की सरकार थी. तारीख थी 16 मई 1997 और शरद ने लोकसभा में महिलाओं के लिए पर-कटी (बाल कटी) कह दिया. वह कहना चाहते थे कि आरक्षण से अपर कास्ट की मॉडर्न महिलाओं को विशेषाधिकार मिल जाएगा. बाद में खूब किरकिरी हुई. 

मुलायम ने मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र बता दिया

1999 में भी महिला आरक्षण बिल की चर्चा चली थी. लोकसभा में मुलायम सिंह यादव बोलने के लिए खड़े हुए. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण की विरोधी नहीं है. सवाल इतना है कि वर्तमान विधेयक का स्वरूप जैसा है, उसके चलते जन प्रतिनिधि और जनता का संबंध खत्म हो जाएगा. रोटेशन के अनुसार अगर यह आरक्षण लागू होता है, तो जनप्रतिनिधि और जनता का जो गहरा रिश्ता है, उसे खत्म किया जाएगा.

उन्होंने आगे गरजते हुए कहा, 'अध्यक्ष महोदय, पूरा का पूरा षड्यंत्र है मुसलमानों के खिलाफ और दलितों, पिछड़ों के खिलाफ है.' आगे मुलायम बोल गए कि हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस और भाजपा एक हैं. दोनों ने शोषण किया है लगातार. उस समय सदन में सोनिया गांधी चेहरे पर हाथ रखकर निराशा के साथ उन्हें सुन रही थीं. मुलायम ने भी शरद वाला तर्क रखा कि महिला आरक्षण लागू करके दलित परिवार, मुसलमान परिवार, गरीब या पिछड़ी जातियों के लोग, जो इस संसद में 90-95 प्रतिशत लोगों की आवाज बुलंद करने आते हैं, उनको वंचित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस और बीजेपी दोनों कर रही है. 

असल में ये नेता ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 'कोटा के भीतर कोटा' मांग रहे थे. उनका तर्क था कि उप-कोटा के बिना विशेषाधिकार वाली, शहरी और अपर कास्ट की महिलाओं को ही ये लाभ मिलेगा और ग्रामीण महिलाएं पीछे रह जाएंगी. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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