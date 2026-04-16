महिला हक के मामले में मजहब वाला एंगल कहां से आया? संसद में विपक्ष की मांग का DNA टेस्ट

महिला आरक्षण के मुद्दे पर आज लोकसभा में चर्चा हुई. इस दौरान कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां महिला आरक्षण में भी आरक्षण ढूंढ़ रहे हैं. चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा उठाया.
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देश की कुछ पार्टियां महिला आरक्षण में उत्तर-दक्षिण का एंगल लेकर आई हैं. वहीं कुछ लोग महिला आरक्षण में भी आरक्षण ढूंढ़ रहे हैं. आज जब संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर चर्चा शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा उठाया. यानी जो एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, उसमें एक हिस्सा मुस्लिम महिलाओं को भी मिलना चाहिए.
इसका मतलब ये है कि कुछ सीटें ऐसी होनी चाहिए जो मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षित हों, वहां से सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही चुनाव लड़ सकें. लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान शुरू से ही रहा है. लेकिन आरक्षण सिर्फ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है. इनके अलावा और किसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है.
लोकसभा की 543 में से 84 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं.
जबकि लोकसभा की 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं. यानी लगभग 24% सीटें SC-ST के लिए आरक्षित हैं.
ये आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत प्रदान किया गया है.
बाकी 412 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं जहां से किसी भी जाति, वर्ग और धर्म का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है.
महिला आरक्षण में भी सरकार का यही फॉर्मूला है. जो एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, उनमें से लगभग 24% सीटें SC-ST वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. बाकी सीटें हर वर्ग की महिलाओं के लिए खुली होंगी. वहां से कोई भी महिला चुनाव लड़ सकेगी. आज जब आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग हो रही है तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए. महिला आरक्षण में देरी की एक बड़ी वजह ये है कि इसमें आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग की गई थी.
पहली बार 1996 में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था. लेकिन समाजवादी नेताओं के द्वारा OBC महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग के कारण ये पास नहीं हो पाया.
2010 में तो महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में भारी बहुमत से पास भी हो गया लेकिन OBC कोटा की मांग के कारण इसे लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया. इस तरह ये बिल लैप्स हो गया.
#DNAमित्रों | महिला हक का मुद्दा..मजहब पर क्यों आया?..किसकी नीयत में 'खोट'..किसकी नीयत में 'वोट'?
महिला आरक्षण में तुष्टीकरण का एंगल क्यों?#DNA #DNAWithRahulSinha #Loksabha #WomenReservation @RahulSinhaTV pic.twitter.com/yGQupQW9W3
— Zee News (@ZeeNews) April 16, 2026
महिलाओं को जो आरक्षण 1996 में लागू होना था, उस पर अब 30 साल बाद 2026 में चर्चा हो रही है. पहले OBC कोटा की मांग पर बिल को रोका गया और अब मुस्लिम आरक्षण की मांग के नाम पर बिल का विरोध किया जा रहा है. जबकि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता.
धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर आपको संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का विचार भी जानना चाहिए. उन्होंने कहा था कि- धर्म के आधार पर आरक्षण देश की अखंडता के लिए घातक खुराक साबित हो सकता है और ये समाज में विभाजन पैदा करेगा. लेकिन संविधान निर्माता की इस चेतावनी के बाद भी संसद में धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग की गई.
समाजवादी पार्टी को भी इतनी जानकारी जरूर होगी कि धर्म के आधार पर आरक्षण संभव नहीं है. लेकिन इसके बावजूद ये मांग की जा रही है तो इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है. इसका मक़सद मुस्लिम मतदाताओं को ये संकेत देना है कि सपा ही मुसलमानों के हितों का ध्यान रखने वाली पार्टी है. ये अलग बात है कि धार्मिक आरक्षण की मांग संविधान के खिलाफ है.
यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 10 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया. उनमें से सिर्फ 1 मुस्लिम महिला थीं.
इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 42 महिला उम्मीदवारों को उतारा था. उनमें से 4 मुस्लिम समुदाय से थीं.
यानी पिछले 2 प्रमुख चुनावों में समाजवादी पार्टी ने कुल महिला उम्मीदवारों में से केवल 10% के आसपास मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया है.
खुद को मुसलमानों की हितैषी बताने वाली समाजवादी पार्टी संसद में मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रही है. दूसरी तरफ महिला आरक्षण से कट्टरपंथियों को डर लग रहा है. उन्हें ये चिंता सता रही है कि महिला आरक्षण लागू होने पर कहीं मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी भी राजनीति में बढ़ न जाए. यही वजह है कि ऐसे लोग अभी से राजनीति को महिलाओं के लिए दलदल बताने में जुट गए हैं.
आप समझ गए होंगे कि मौलाना क्या चाह रहे हैं। मौलाना चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर न निकलें. राजनीति में तो बिल्कुल ही नहीं आएं. मित्रो, जिस भारत में रहकर ये मौलाना ऐसी बात कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि यहां 12वीं सदी में एक मुस्लिम महिला का शासन रहा है. रज़िया सुल्तान को भारतीय इतिहास की सबसे साहसी महिला शासकों में गिना जाता है. नूरजहां और बेगम हज़रत महल भी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
आज़ादी के बाद भी मुस्लिम महिलाएं केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रही हैं. मोहसिना क़िदवई, नजमा हेपतुल्ला, सैयदा अनवरा तैमूर और महबूबा मुफ्ती जैसी महिलाओं ने राजनीति में अपना असर छोड़ा है. लेकिन ये सच्चाई है कि दूसरे धर्म की महिलाओं के मुक़ाबले मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है.
मौलाना बरेलवी धर्मनिरपेक्ष देश भारत में मुस्लिम महिलाओं को राजनीति से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं. लेकिन कट्टरपंथ के केंद्र पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो 2-2 बार प्रधानमंत्री चुनी गईं. और वो भी आज नहीं बल्कि चार दशक पहले. इसी तरह भारत के एक और मुस्लिम बहुल पड़ोसी बांग्लादेश में 30 साल से ज़्यादा समय तक राजनीति 2 महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती रही. शेख़ हसीना और ख़ालिदा जिया ने बारी-बारी से बांग्लादेश की सत्ता संभाली. लेकिन हमारे देश के मौलाना कहते हैं कि सियासत में उतरने से महिलाएं दलदल में फंस जाएंगी.
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