Women Reservation: महिला आरक्षण पर जमीनी आवाज... ‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग

Women Reservation Bill: देश में महिला आरक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच जम्मू की अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने अपनी राय रखते हुए इसे न सिर्फ जरूरी बल्कि समय की मांग बताया है. राजनीति, सामाजिक कार्य, व्यवसाय और कानून से जुड़ी इन महिलाओं का मानना है कि महिलाओं की वास्तविक भागीदारी के बिना सशक्तीकरण अधूरा है.

'महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला'

वरिष्ठ भाजपा नेता रजनी सेठी, जो वर्ष 2002 से राजनीति में सक्रिय हैं, कहती हैं कि लंबे समय तक महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला. उनके अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ. वह बताती हैं कि पुरुष प्रधान राजनीति में उन्हें कई बार मौके नहीं मिले, खासकर टिकट वितरण में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लगातार पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया.

'महिलाओं को मिलेगी मानसिक मजबूती'

सामाजिक कार्यकर्ता और 'मिशन शक्ति' NGO की संस्थापक प्रीति चौधरी का कहना है कि महिलाओं को आज भी सामाजिक और सुरक्षा से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उनका मानना है कि महिला आरक्षण बिल पास होने से महिलाओं को मानसिक मजबूती मिलेगी और वे अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से सामने रख पाएंगी. उनके अनुसार, संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से कानून भी ज्यादा संवेदनशील और प्रभावी बनेंगे.

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FICCI FLO J&K लद्दाख चैप्टर की चेयरपर्सन वर्षा बंसल कहती हैं कि समाज में बदलाव जरूर आया है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है. उनके मुताबिक, एक महिला की समस्याओं को एक महिला बेहतर समझ सकती है, इसलिए नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बेहद जरूरी है. वह मानती हैं कि आरक्षण से महिलाओं को आगे बढ़ने का बड़ा अवसर मिलेगा.

न्यायपालिका में दिखेगा असर

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की वकील और सामाजिक कार्यकर्ता उमा कपी का कहना है कि लीगल फील्ड में रोज ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाता.

उनका मानना है कि अगर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है, तो इसका असर न्यायपालिका और अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देगा और महिलाओं को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता नम्रता शर्मा, जो 1993 से राजनीति में सक्रिय हैं, कहती हैं कि शुरुआत में उन्हें भी पुरुषों के मुकाबले अपनी बात रखने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. वह बताती हैं कि कांग्रेस ने पहले ही पंचायत और कॉरपोरेशन स्तर पर 33% आरक्षण लागू किया था और अब जरूरत है कि इसे विधानसभा और लोकसभा तक बढ़ाया जाए.

'कागजों तक सीमित ना रहे कानून'

उनका कहना है कि यह कानून केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर लागू होना चाहिए, ताकि महिलाएं सशक्त बनकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद कानून और नीतियां बना सकें.

जम्मू की इन महिलाओं की आवाज एक बात साफ करती है कि महिला आरक्षण केवल एक कानून नहीं, बल्कि बराबरी और सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है. अब नजर इस बात पर है कि यह पहल कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से जमीनी हकीकत बन पाती है.