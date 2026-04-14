Advertisement
trendingNow13178455
Hindi NewsदेशWomen Reservation: महिला आरक्षण पर जमीनी आवाज... ‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग

Women Reservation: महिला आरक्षण पर जमीनी आवाज... ‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग

Women Reservation Bill Explained: महिला आरक्षण को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है. लेकिन इस पर जम्मू-कश्मीर की विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने कहा कि यह समय की मांग है और इस यह सिर्फ कागजों तक सीमित रहना नहीं चाहिए.

Written By  Rajat Vohra|Edited By: Rachit Kumar|Last Updated: Apr 14, 2026, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Women Reservation: महिला आरक्षण पर जमीनी आवाज... ‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग

Women Reservation Bill: देश में महिला आरक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच जम्मू की अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने अपनी राय रखते हुए इसे न सिर्फ जरूरी बल्कि समय की मांग बताया है. राजनीति, सामाजिक कार्य, व्यवसाय और कानून से जुड़ी इन महिलाओं का मानना है कि महिलाओं की वास्तविक भागीदारी के बिना सशक्तीकरण अधूरा है.

'महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला'

वरिष्ठ भाजपा नेता रजनी सेठी, जो वर्ष 2002 से राजनीति में सक्रिय हैं, कहती हैं कि लंबे समय तक महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला. उनके अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ. वह बताती हैं कि पुरुष प्रधान राजनीति में उन्हें कई बार मौके नहीं मिले, खासकर टिकट वितरण में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लगातार पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया.

'महिलाओं को मिलेगी मानसिक मजबूती'

सामाजिक कार्यकर्ता और 'मिशन शक्ति' NGO की संस्थापक प्रीति चौधरी का कहना है कि महिलाओं को आज भी सामाजिक और सुरक्षा से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उनका मानना है कि महिला आरक्षण बिल पास होने से महिलाओं को मानसिक मजबूती मिलेगी और वे अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से सामने रख पाएंगी. उनके अनुसार, संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से कानून भी ज्यादा संवेदनशील और प्रभावी बनेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

FICCI FLO J&K लद्दाख चैप्टर की चेयरपर्सन वर्षा बंसल कहती हैं कि समाज में बदलाव जरूर आया है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है. उनके मुताबिक, एक महिला की समस्याओं को एक महिला बेहतर समझ सकती है, इसलिए नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बेहद जरूरी है. वह मानती हैं कि आरक्षण से महिलाओं को आगे बढ़ने का बड़ा अवसर मिलेगा.

न्यायपालिका में दिखेगा असर

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की वकील और सामाजिक कार्यकर्ता उमा कपी का कहना है कि लीगल फील्ड में रोज ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाता.

उनका मानना है कि अगर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है, तो इसका असर न्यायपालिका और अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देगा और महिलाओं को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता नम्रता शर्मा, जो 1993 से राजनीति में सक्रिय हैं, कहती हैं कि शुरुआत में उन्हें भी पुरुषों के मुकाबले अपनी बात रखने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. वह बताती हैं कि कांग्रेस ने पहले ही पंचायत और कॉरपोरेशन स्तर पर 33% आरक्षण लागू किया था और अब जरूरत है कि इसे विधानसभा और लोकसभा तक बढ़ाया जाए.

'कागजों तक सीमित ना रहे कानून'

उनका कहना है कि यह कानून केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर लागू होना चाहिए, ताकि महिलाएं सशक्त बनकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद कानून और नीतियां बना सकें.

जम्मू की इन महिलाओं की आवाज एक बात साफ करती है कि महिला आरक्षण केवल एक कानून नहीं, बल्कि बराबरी और सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है. अब नजर इस बात पर है कि यह पहल कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से जमीनी हकीकत बन पाती है.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rajat Vohra

TAGS

women reservation

Trending news

‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
women reservation
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
Delhi-Dehradun Expressway
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
iran
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र
Tamil Nadu Election 2026
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र
मैं पहले और अंत में भारतीय हूं: पढ़िए डॉ. अम्बेडकर के राष्ट्र निर्माण की अनसुनी गाथा
Dr BR Ambedkar
मैं पहले और अंत में भारतीय हूं: पढ़िए डॉ. अम्बेडकर के राष्ट्र निर्माण की अनसुनी गाथा
क्या अब ईरान ने भारतीयों से चंदा लेना बंद कर दिया? दूतावास ने फिर किया एक और ट्वीट
iran
क्या अब ईरान ने भारतीयों से चंदा लेना बंद कर दिया? दूतावास ने फिर किया एक और ट्वीट
मुस्लिम देशों से ईरान ने मांगा अरबों का हर्जाना, भारत से बोला- आप तो हमारे दोस्त हैं
india iran news
मुस्लिम देशों से ईरान ने मांगा अरबों का हर्जाना, भारत से बोला- आप तो हमारे दोस्त हैं
बढ़ रही है भागीदारी... PM मोदी ने लिखा लेटर, करोड़ों महिलाओं की ये मांग
Women Reservation Bill
बढ़ रही है भागीदारी... PM मोदी ने लिखा लेटर, करोड़ों महिलाओं की ये मांग
सबको प्रणाम, खरगे से मिलाया हाथ...राहुल से गुफ्तगू के बाद PM की ये तस्वीर चर्चा में
Narendra Modi news
सबको प्रणाम, खरगे से मिलाया हाथ...राहुल से गुफ्तगू के बाद PM की ये तस्वीर चर्चा में