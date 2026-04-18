समान सैलरी से लेकर मैटरनिटी लाभ तक, भारतीय महिलाओं को मिलते हैं ये अधिकार

संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के बाद देशभर की सियासत गरमा गई है. बीजेपी को उम्मीद थी कि वह इस बिल को आसानी से दोनों सदनों में पास करा लेगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है. आइए जानते हैं भारत में महिलाओं को कौन-कौन से अधिकार मिले हैं.
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भारतीय कानून में महिलाओं को कई अधिकार मिले हैं. संविधान में महिलाओं की सुरक्षा और विकास के लिए कई विशेष अधिकार हैं. जो महिलाओं को आजादी के साथ जीने का हक देती है. अधिकतर मामलों में महिलाओं को इन अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है. आइए जानते हैं महिलाओं को कौन-कौन से कानूनी अधिकार मिले हैं, जिसके बारे में महिलाओं को पता होना चाहिए.
भारतीय संविधान में महिलाओं को कई अधिकार मिले हैं. इन्ही में से एक समानता का अधिकार है. अनुच्छेद 14 और 15 के तहत महिलाओं को कानून, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार मिला है.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार महिलाओं को नौकरी यानी रोजगार में सभी नागरिकों के समान अवसर मिलने का अधिकार है. लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने का अधिकार है.
अनुच्छेद 39 (D) के अनुसार महिलाओं को पुरुष के समान काम करने के पर समान वेतन मिलना चाहिए. लिंग के आधार पर कम सैलरी देने पर रोक है. अगर महिला के साथ किसी तरह का भेदभाव होता है तो महिला कानून की मदद से सकती है. कार्यस्थल पर हुए भेदभाव के खिलाफ महिला अपनी आवाज उठा सकती हैं.
यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत महिलाओं अधिकार है. यह अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाता है.
कार्यस्थल पर अगर कोई व्यक्ति महिला को देखकर किसी भी तरह की अश्लील टिप्पणी करता है, या सीटी बजाता है, अश्लील खाने गाता है या फिर किसी भी तरह की गलत हरकत करता है तो उसके खिलाफ शिकायत करने पर कानूनी सजा मिल सकती है.
2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं. इस अधिनियम के अनुसार हर एक महिला घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत करने की हकदार है. घरेलू हिंसा में ना केवल शारीरिक शोषण बल्कि मानसिक, यौन और आर्थिक शोषण भी शामिल है.
महिलाओं को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है. महिला अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती हैं.
अनुच्छेद 23 के अनुसार महिलाओं को शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है. इस अनुच्छेद के अनुसार महिलाओं से जबरन श्रम कराना या फिर खरीदने-बचने पर रोक है.
दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज के लिए सजा का प्रावधान है. दहेज लेने या देने पर कम से कम 5 साल की सजा है.
मैटरनिटी लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार वर्किंग महिलाओं को अपने और बच्चे की देखभाल के लिए फूल पेड लीव का अधिकार है.
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