'यशस्विनी सबसे-ऊंची सीआरपीएफ बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल

'यशस्विनी उच्च-ऊंचाई सीआरपीएफ बाइक अभियान 2025' केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा आयोजित एक महिला मोटरसाइकिल रैली है जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति और भारत की आंतरिक सुरक्षा में बल की भूमिका को प्रदर्शित करना है. यह बहुत-ऊंचाई वाला साहसिक कार्य सीआरपीएफ की महिला "डेयरडेविल्स" इकाई के कौशल को उजागर करता है, जो दुनिया के कुछ सबसे कठिन इलाकों को पार करती है. यह आयोजन कश्मीर में आतंकवाद और अन्य चुनौतियों का मुकाबला करने में सीआरपीएफ की 66 साल की विरासत से प्रेरणा लेते हुए बाधाओं को तोड़ने और गौरव की भावना का प्रतीक है.

इस रैली को आज जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक के ऐतिहासिक घंटाघर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. सीआरपीएफ के महानिदेशक जी.पी. सिंह ने स्वयं हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की और महिला बल, उनकी शक्ति और योगदान पर जोर दिया. लगभग 1,400 किलोमीटर की यह यात्रा 32 महिला बाइकर्स को 18,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाएगी. जहां उन्हें शून्य से नीचे के तापमान और कठिन रास्तों का सामना करना पड़ेगा. जो उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेगा.

सीआरपीएफ की महानिदेशक ने दी बधाई

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक जी.पी. सिंह ने कहा, "मैं उन सभी महिला बाइकर्स को बधाई देता हूं जो आज कश्मीर से लद्दाख तक इस अभियान पर जा रही हैं. वे श्रीनगर से पैंगोंग झील तक जाएंगी और वापस लौटेंगी. मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और कश्मीर के लोगों को भी उनके समर्थन के लिए बधाई देता हूं." सीआरपीएफ के डेयरडेविल्स दस्ते की 32 महिला कर्मी. ये राइडर्स भारत के विभिन्न हिस्सों से प्रशिक्षित अर्धसैनिक बल के जवान हैं. नौ दिनों का यह अभियान लगभग 1,400 किलोमीटर की यात्रा तय करता है. श्रीनगर → कारगिल → लेह → खारदुंग ला (18000 फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा) पैंगोंग झील और वापस श्रीनगर में समापन होगा.

राष्ट्र के नाम संदेश- देश के रक्षक हैं हम

महिला बाइकर्स राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए थीं और उनके साथ बल का राष्ट्र के नाम संदेश था - 'देश के हम हैं रक्षक'. इस अभियान का विचार 2015 में आया था और आखिरकार इतने सालों और इससे पहले दो अभियानों के बाद, श्रीनगर लद्दाख अभियान को हरी झंडी दिखाई गई. सीमा नाग, सहायक कमांडेंट ने कहा, सीआरपीएफ "यह अवधारणा कि पुरुष क्या कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकतीं, पहले के समय की सोच थी, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं. पहले के समय में, हम बहुत सी महिला ड्राइवरों को नहीं देखते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूं कि श्रीनगर में बड़ी संख्या में महिलाएं कार चला रही हैं. यह नया कश्मीर है. इससे उन्हें यह संदेश मिलेगा कि उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने और इन रोमांचों का हिस्सा बनने की ज़रूरत है. हम यह संदेश कि पुरुष और महिला समान हैं. ऑपरेशन सिंडोर महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण था.”

विषम परिस्थितियों में सहनशक्ति का परीक्षण

वर्दीधारी महिलाओं को सशक्त बनाने और "नारी शक्ति" को बढ़ावा देने के लिए, काफी ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, कठोर मौसम जैसी विषम परिस्थितियों में सहनशक्ति का परीक्षण किया गया. महिला बाइकर्स ने इस ऐतिहासिक अभियान में भाग लेने पर बहुत गर्व व्यक्त किया, जिसका उद्देश्य देश भर की महिलाओं को सेना में शामिल होने और ऐसे साहसिक कारनामों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है. गीता बिष्टा, सीआरपीएफ राइडर ने कहा, "इस अभियान में लगभग 36 महिलाएं हैं. यह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है. मुझे इस अभियान का हिस्सा बनकर बहुत गर्व है. ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर हम ऐसा कर सकती हैं, तो देश भर की अन्य लड़कियाँ भी ऐसा कर सकती हैं. ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकतीं. सीआरपीएफ ने हमेशा महिला सशक्तिकरण का समर्थन किया है. यह नौ दिनों की 1400 किलोमीटर की यात्रा है, हम बहुत उत्साहित हैं और हमें यकीन है कि हम सफल होंगे. मैं सभी माता-पिता से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी बच्चियों को जीवन का अन्वेषण करने दें और उन्हें वह करने दें जो वे चाहती हैं. महिलाएं किसी भी समस्या का सामना कर सकती हैं."

स्थानीय लोगों की उमड़ी भीड़

लाल चौक पर स्थानीय लोगों और सीआरपीएफ अधिकारियों की भारी भीड़ उमड़ी. कार्यक्रम के दृश्यों में महिला राइडर्स को एक कतार में, जयकारों के बीच इंजन चलाते और तिरंगे झंडे लहराते हुए दिखाया गया है. माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत था, जिसमें राइफल अभ्यास और श्रद्धांजलि अर्पित की गई. सीआरपीएफ की कई महिला सैनिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह अभियान स्थानीय कश्मीरी लड़कियों को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा और वर्दीधारी महिलाओं की ताकत और साहस को प्रदर्शित करेगा.

हमारा आदर्श बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

सीआरपीएफ राइडर काजल इलाही ने कहा, "हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि हम इस अभियान का हिस्सा हैं. हमारा आदर्श वाक्य बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ है. हम सीआरपीएफ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और हम चाहती हैं कि जम्मू-कश्मीर की लड़कियां सेना में शामिल हों. हमें यकीन है कि लड़कियां इस अभियान से प्रेरित होंगी." 3.25 लाख से ज़्यादा कर्मियों वाला दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, अपनी महिला विंग का मनोबल बढ़ाने और उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए ऐसे अभियानों का इस्तेमाल करता है. यह रैली "देश के हम हैं रक्षक" और महिला आरक्षण के प्रयासों जैसे राष्ट्रीय विषयों से जुड़ी है. यह कश्मीर में सामान्य स्थिति और सुरक्षा को भी मजबूत करती है.

