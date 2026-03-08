Opinion: औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?

International Women’s Day: जब हम यह कहते हैं कि 'म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं के', इसका मतलब है कि हां कम हैं. जब हम यह कहते हैं कि 'औरत आजाद है' इसका मतलब अभी कुछ कसर बाकी है. जब हम यह कहते हैं कि बेटियों को भी पढ़ाना लिखाना चाहिए और दफ्तर भेजना चाहिए तो इसका मतलब है कि अभी इस दिशा में बहुत काम बाकी है. सब कुछ छोड़िए जब हम हर बरस 8 मार्च को इंटरनेशनल वूमन्स डे मना रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम अभी-भी औरत के असल वजूद की तलाश कर रहे हैं.

इसमें भी कोई शक नहीं है कि औरत अब हर क्षेत्र में अपने आपको मनवा रही है लेकिन उसे मनवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और उससे भी शर्मनाक तो ये है कि एक औरत की वाहवाही तब होती है जब वो पुरुषों के जरिए खींची गई एक ‘लक्ष्मण रेखा’ को पार करती और नई-नई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाकर दिखाती है. एक तरह से कहें तो औरत को तब कामयाब माना जाता है जब वो ‘मर्द के किरदार’ को कामयाबी से निभा लेती है.

हमें यह समझना होगा कि औरत ही हमारे समाज का ताना बाना है, समाज का तामीर करने के लिए अपनी जात, अपनी पहचान और खुशियों का गला घोंटने वाली औरत ही है. अपनी खुशियों को भूलकर रिश्तों को अहमियत देने वाली औरत ही है. अपनी जात को मिटाकर दूसरों को पहचान देने वाली औरत ही है. बचपन से कतरा-कतरा इकट्ठा की हुई ख्वाहिशों का रस अपनों की प्यास के सेहरा पर लुटा देने वाली भी औरत ही होती है.

औरत बेटी के रूप में रहमत, मां के रूप में जन्नत, बहन के रूप में इज्जत, महबूबा के रूप में मोहब्बत, दोस्त के रूप में हमराज होती है. जंग का फैसला जो भी हो लेकिन हमेशा अपने (भाई, पति, बाप, बेटे और दोस्त) को विजेता माननी वाली औरत ही है. इन तमाम जहनी और जिस्मानी परेशानियों को खामोशी से बर्दाश्त करने वाली 'औरत' को हमने हर साल 8 मार्च को बधाई के लंबे-लंबे मैसेज के अलावा?

कुछ नहीं....? अरे हां... याद आया, दिया तो है, मणिपुर में उसे निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया तो है, संदेशखाली से भी 'खास संदेश' दिया था, कुछ पहले की बात करें तो राजधानी में कार से अंजली को कई किलोमीटर तक घसीटा तो है, थोड़ा और पीछे जाएं तो छावला मर्डर और रेप की दिलसोज घटना को कौन भूल सकता है. जिसके आरोपियों को बरी कर दिया और मुजरिमों का आज तक नहीं पता. मुझे तो तब और हैरानी होती है जब बिल्कीस बानो के मुजरिम जेल से बाहर आ जाते हैं और उस वक्त भी दुख होता है जब हमारे देश को समय-समय पर फख्र महसूस कराने वाली चैंपियन बेटियां जंग हारकर अपना पेशा ही छोड़ देती हैं.

खैर..., इसके अलावा हमने औरत को एक से बढ़कर एक नारे दिए हैं. हालांकि शायरों ने उसकी आजादी और हक के लिए काफ़ी कुछ लिखा है. लेकिन ये सब उस वक़्त ऊंट के मुंह में ज़ीरा साबित हो जाता है जब हम औरत की आँख, ज़ुल्फ़ और लब-व-रुख्सार पर लिखे साहित्य को पढ़ते हैं.

हमारा असल मसला पता क्या है? हम महिला की इज्जत नहीं करते बल्कि रिश्ते की करते हैं. हमें लगता है कि हमारी मां, बहन, बेटी और पत्नी की ही इज्जत करनी होती है. लेकिन नहीं जनाब! सड़क पर चलने और दफ्तरों में काम करने वाली महिलाएं भी उसी इज्जत की हकदार है जो हम अपने घर की औरतों को देते हैं लेकिन हम में से ज्यादातर क्या करते हैं? हम उनकी खूबसूरती पर शायरों के जरिए लिखे गए कसीदे गढ़ने लगते हैं. हम औरत को उसकी जुल्फों की घनी छांव, समंदर जितनी गहरी आंखें और उसके लबों की नाजुकी का एहसास कराते हैं. इसमें कोई शक नहीं कि औरत की खबसूरती बेमिसाल है लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके अंगों तक महदूद नहीं है. शायद आज की औरत को ये सब चाहिए भी नहीं. औरत को हमारी नजरों में उसके लिए इज्जत चाहिए, क्योंकि औरत की इज्जत करना उसे खूबसूरत कहने से भी ज्यादा खूबसूरत है.