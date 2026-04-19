बहस से हटकर असली सवाल, आखिर अभी क्यों लाया गया महिला कोटा बिल? सरकार के FAQs में बड़ा खुलासा

Women’s Reservation Bill: महिलाओं को आरक्षण देने के कानून से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया. इसके बाद सरकार ने बंगाल और तमिलनाडु की वोटिंग से पहले सियासी चक्रव्यूह रचकर कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को एक साथ घेर लिया. बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी, लेकिन NDA को लोकसभा में महज 298 सदस्यों का समर्थन मिला, वहीं 230 सांसदों ने बिल का विरोध किया. इसके बाद बीजेपी ने जनता के मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों यानी का एक सेट 140 करोड़ देशवासियों के सामने रखा है.

FAQ's

सवाल- 16 अप्रैल को लोकसभा में कौन-कौन से बिल पेश किए गए थे?

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जवाब- केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में तीन मुख्य कानून पेश किए थे. इनमें संविधान (131वां संशोधन) बिल 2026, परिसीमन बिल 2026, और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026 शामिल थे.

सवाल- बिल की टाइमिंग पर सवाल, यानी ये बिल इसी समय क्यों लाए गए?

जवाब- नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार, साल 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद डिलिमिटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू किया जाना तय हुआ था. ऐसे में अगर सरकार जनगणना और डिलिमिटेशन के लंबे प्रोसेस का इंतज़ार करती, तब साल 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाता. आधी आबादी को समय पर फायदा मिले, इसके लिए सरकार ने एक्ट को लागू करने को इस शर्त से अलग करना जरूरी समझा

सवाव- अगर ये बिल कानून बन जाते तो किसको क्या फायदा होता?

जवाब- अगर ये बिल पास हो जाते, तो 2029 के आम चुनाव से पहले ही लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का रास्ता बन जाता.

सवाल- लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव क्यों था?

जवाब- किसी चुनाव क्षेत्र की सीमा तय करने की प्रक्रिया को डिलिमिटेशन कहते हैं. यह महिलाओं के आरक्षण को लागू करने के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है. साल 1976 में लोकसभा में सीटों की लिमिट 550 तय की गई थी. साल 1971 में देश की आबादी 54 करोड़ थी. जब ये 140 करोड़ हो गई, तब लोकसभा में सीटों को बढ़ाकर 850 करने की जरूरत पड़ी है. इससे संसद में लोगों को सही प्रतिनिधित्व मिल सकेगा.

सवाल- क्या डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव था और क्या इससे चल रहे राज्य चुनावों पर असर पड़ता?

जवाब- सरकार ने भरोसा दिलाया है कि डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है. यानी मौजूदा कानूनी ढांचा बरकरार रहेगा. कमीशन की किसी भी सिफारिश के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी और राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में चल रहे चुनावों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि 2029 तक के चुनाव मौजूदा सिस्टम के तहत ही कराए जाने हैं. यानी चुनावी राज्यों में पहले जितनी विधानसभी सीटों पर चुनाव होगा.

सवाल- लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने के पीछे क्या वजह थी?

जवाब- लोकसभा सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव प्रोपोर्शनल एक्सपैंशन अप्रोच पर आधारित था. लोकसभा की सीटों में एक जैसी यानी 50 फीसदी की बढ़ोतरी सभी राज्यों और UTs के लिए प्रोपोर्शन बना रहेगा. जब यह नियम मौजूदा 543 सीटों पर लागू होता, तो इससे लगभग 815 सीटें हो जाएंगी. इसके लिए सीटों की ऊपरी सीमा 550 से बढ़ाकर 850 करने की सख्त जरूरत थी.

सवाल- क्या डीलिमिटेशन के प्रस्ताव से दक्षिणी या छोटे राज्यों पर असर पड़ता?

जवाब- नहीं, सरकार का कहना है. सभी राज्यों में सीटों में एक जैसी 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी है. इससे दक्षिणी राज्यों के रिप्रेजेंटेशन को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि, उनका कुल हिस्सा स्थिर रहता. नीचे दी गई टेबल से पता चलता है कि दक्षिणी राज्यों में अभी लोकसभा में 23.76% सीटें हैं और अगर बिल पास हो जाते तो यह थोड़ी बढ़कर 23.87% हो जातीं.

सवाल - क्या जनसंख्या कंट्रोल लागू करने वाले राज्यों को कोई नुकसान होता?

जवाब- नहीं, क्योंकि सभी राज्यों में सीटों को एक जैसी बढ़ाने का प्रस्ताव था, इसलिए उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं बदलता बल्कि कुछ और बड़ा होकर बेहतर हो जाता.

सवाल - क्या बिलों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रिप्रेजेंटेशन पर असर पड़ता?

जवाब- नहीं, डीलिमिटेशन प्रोसेस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन पक्का करता है. सदन में ज्यादा सीटों के साथ, SC और ST के लिए रिज़र्व सीटों की संख्या काफी बढ़ जाएगी और उनका प्रतिनिधित्व पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा.

सवाल- क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मकसद जाति जनगणना में देरी करना था?

जवाब- नहीं. सरकार का कहना है कि उसने जाति जनगणना के लिए पहले ही एक टाइम-बाउंड प्रोग्राम शुरू कर दिया है. इस प्रोसेस में डिटेल्ड गिनती शामिल है. इसके साथ ही जाति से जुड़ा डेटा आबादी की गिनती के फेज के दौरान रिकॉर्ड किया जाएगा.

सवाल- मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन फ्रेमवर्क में अलग कोटा क्यों नहीं दिया गया?

जवाब- संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है. रिजर्वेशन पॉलिसी सोशल और इकोनॉमिक पिछड़ेपन पर आधारित हैं.

सवाल- 2024 के संसदीय चुनाव में महिला आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया?

जवाब- रिजर्वेशन लागू करने के लिए सीटों का डिलिमिटेशन जरूरी है. यह एक बड़ा और कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसमें कम से कम दो साल लग जाते. इसलिए, महिला रिजर्वेशन लागू करने के लिए ये बिल पार्लियामेंट में लाए गए थे.

सवाल- जब तुरंत लागू करने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो महिला रिज़र्वेशन बिल 2023 में क्यों लाया गया?

जवाब- महिला रिज़र्वेशन बिल 2023 में महिला रिज़र्वेशन के लिए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने के लिए पास किया गया था. इसके पास होने से नारी शक्ति वंदन एक्ट लागू हो सका.

सवाल- अलग यूनियन टेरिटरीज़ बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी?

जवाब- जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली अलग-अलग कानूनी नियमों से चलती हैं. इसलिए, इन इलाकों में महिला रिजर्वेशन लागू करने के लिए खास बदलावों की जरूरत थी. सबको एक नियम से चलाने के लिए एक अलग बिल की जरूरत पड़ी.