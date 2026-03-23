महिला आरक्षण संशोधन बिल का रास्ता साफ, संसद में 50% सीटों का होगा इजाफा; क्या है सरकार का 50+33 फॉर्मूला?

Nari Shakti Vandan Adhiniyam Kya Hai: भारतीय राजनीति और संसदीय इतिहास में ऐतिहासिक बदलाव को जल्द से जल्द लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को पूरी तरह से जमीन पर उतारने की तैयारी कर ली है. क्या है सरकार का पूरा प्लान, आइए जानते हैं.
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Women's Reservation Amendment Bill: भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है. देश की आधी आबादी के लिए संसद में पेश हो चुका नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अमली जामा पहुंचान के लिए केंद्र सरकार ने अपने प्लान का खुलासा कर दिया है. सरकार ने 2029 के आम संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को पूरी तरह से जमीन पर उतारने के लिए एक बेहद खास 50+33 का फॉर्मूला तैयार किया है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसी फार्मूले पर देश की सबसे बड़ी जन पंचायत यानी संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का मन बना चुकी है.
सूत्रों के मुताबिक, इसी चालू संसद सत्र में इस अहम संशोधन बिल को पेश किया जाएगा. यानी सरकार महिला आरक्षण संशोधन बिल को इसी सत्र में लाने जा रही है.
इस बिल के लिए मोदी सरकार लोकसभा की कुल सीटों में 50% बढ़ोतरी करने की तैयारी में है. अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं. सरकार देश भर में चुनावी परिसीमन करा चुकी है. इसके तहत संसद में लोकसभा की सीटों में इजाफा होना तय माना जा रहा था. केंद्र सरकार ने देश की नई संसद का जो निर्माण कराया था, उसमें ही सांसदों की संख्या भविष्य में बढ़ाए जाने के संकेत मिल गए थे. अब साफ हो गया है कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को संसद में उनका उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए पहले संसद की सीटों में इजाफा होगा. उसके बाद कुल सीटों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी.
2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश किया जाएगा. केंद्र की तैयारी को आसान भाषा में समझें तो लोकसभा में 543 सीटें हैं. नए प्रस्ताव के तहत 50 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद लोकसभा के सांसदों की संख्या बढ़कर करीब 816 हो जाएगी. इन 816 सीटों में से एक तिहाई यानी करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. आपको बताते चलें कि सरकार की तैयारी की सबसे खास बात ये है कि देश की आधी आबादी को संसद में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए जनगणना का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि साल 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इस तरह से ये साफ हो गया है कि साल 2029 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से इसी नए बिल और नई परिसीमन व्यवस्था के आधार पर लड़ा जाएगा.
गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार देर शाम एनडीए के पार्लियामेंट्री फ्लोर लीडर्स के साथ संसद भवन में अहम बैठक की है. इसी दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन को लेकर अमित शाह एनडीए सहयोगियों के साथ चर्चा कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि शाह ने विपक्ष के कई बड़े नेताओं को इस प्रस्तावित रोडमैप की जानकारी दी है. वहीं विपक्ष भी सैद्धांतिक तौर पर महिला आरक्षण का समर्थन करता रहा है, लेकिन सीटों के बंटवारे और परिसीमन को लेकर सर्वसम्मति बनाने के लिए चर्चा का दौर जारी है.
अगर ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर कानूनी रूप ले लेता है, तो आजादी के बाद भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे बड़ा ढांचागत बदलाव होगा. इस तरह 2029 में देश को 273 महिला सांसद मिलेंगी. नए परिसीमन के हिसाब से 2029 के आम चुनावों में लोकसभा की 816 सीटों पर सियासी मुकाबला होगा. अभी 543 सीटों पर चुनाव होता है तो बहुमत का आंकड़ा 272 है. 816 सीटों पर चुनाव होने पर बहुमत का आंकड़ा 409 होगा.
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